Власти Дании проводят проверку законности продажи LEGO Bionicle Владимиру Соловьёву

Министерство торговли Дании изучит законность сделки о продаже 3 игрушек серии LEGO Bionicle находящемуся под санкциями телеведущему Владимиру Соловьёву.

Если выяснится, что компания-производитель нарушила санкционный режим, ей грозит крупный денежный штраф.

В настоящее время специалисты ведомства изучают доказательства: видеозаписи шоу «Соловьёв Live», в эфире которых ведущий демонстрирует своих биониклов и хвастается тем, что купил их совсем недавно. При этом закон Дании о санкциях запрещает продажу игрушек, оружия, наркотиков и других товаров народного потребления лицам, против которых введены ограничения со стороны Евросоюза.

Руководство компании уже заявило, что будет всячески содействовать расследованию. По мнению генерального директора LEGO Йонса Харальдсена, Соловьёв мог купить поддельных биониклов в Китае или Северной Корее.

– Мы не можем представить, чтобы кто-то из наших контрагентов согласился продать игрушку такому человеку. Это либо подделка, либо контрабандный товар. Мы окажем властям любое содействие в расследовании этого чудовищного преступления. И не допустим, чтобы наши роботы стали орудием в руках кремлёвской пропаганды против свободного мира, демократии и европейских ценностей, – заявил глава компании-производителя LEGO.

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