Почему при потреблении психоделиков люди видят удивительных существ?

Почему так много людей рассказывают о наблюдении странных существ после того как употребили большие дозы психоделических веществ, содержащих ДМТ – Диметилтриптамин? И почему большинство из них верят, что видели не галлюцинации, а существ из иного мира?

Диметилтриптамин (ДМТ) возможно, самый мощный психоделический препарат на планете, способный вызывать сильные галлюцинации. У человека он вырабатывается эпифизом во время фазы быстрого сна, а также содержится в некоторых растениях.

Ученых давно интересовал механизм, с помощью которого это вещество заставляет человека видеть очень яркие и при этом довольно реалистичные картины. Особенно любопытна та часть, при которой люди видят самых разнообразных странных существ.

Год назад группа исследователей опросила более 2500 человек, употребляющих психоделики, чтобы узнать с какими странными существами они встречались во время своего измененного состояния и какое впечатление у них осталось после этого.

Как сообщает Big Think, результаты оказались очень интересными, особенно когда выяснилось, что большинство людей нисколько не пугали эти фантастические существа и более того, они считали этот свой опыт положительным и очень значимым для них. Кроме того большинство уверяло, что существа выглядели "очень реально" для обычных галлюцинаций.

Психоделический препарат ДМТ может вызывать сильные видения. В малых дозах люди часто галлюцинируют фрактальные узоры, геометрические формы и искажения в физическом пространстве вокруг них. Но с более высокими дозами все становится намного страннее.

Когда люди потребляют достаточно ДМТ, чтобы получить "прорывный" опыт, они часто сталкиваются с существами, которые кажутся существующими в отдельной реальности, отдельной от нас.

Форма и природа этих существ различаются в отчетах, но одно остается неизменным: люди склонны причислять эти встречи к самым значимым событиям в своей жизни. Для некоторых людей эти встречи меняют их представления о реальности, о существовании загробной жизни и о Боге.

Недавний опрос предоставляет наиболее подробную информацию об этих встречах на сегодняшний день. Итоги этого опроса, опубликованные в журнале "Journal of Psychopharmacology", включают ответы 2561 взрослых людей об их самой запоминающейся встрече с существом (или существами) после применения ДМТ.

Большинство опрошенных респондентов употребляли препараты с содержанием ДМТ не менее десяти раз в своей жизни. У 99% процентов опрошенных эти видения оставили сильный эмоциональный отклик, в том числе 65% испытали радость, 63% доверие, 61% удивление, 59% любовь и 48% радость.

41% респондентов также испытал страх, однако о действительно негативных эмоциях вроде грусти или отвращения заявили всего 13% и 4% опрошенных.

Для 81% процента опрошенных видения показались чрезвычайно реальными. Вот как один из них описал свой опыт:

"Существовало неописуемо сильное представление о том, что это измерение, в котором мы с сущностью собрались, было бесконечно более реальным, чем согласованная реальность, в которой я обычно живу. Это было более правдивым, чем все остальное, что я когда-либо испытывал".

Люди описывали сущности по-разному. Чаще всего выбирались термины "существо" (60%), "проводник" (43%), "дух" (39%), "инопланетянин" (39%) или "помощник" (34%).

Небольшая доля респондентов (10–16%), употребили термины "ангел", "эльф", "религиозный персонаж" или "дух растения", и очень немногие (диапазон 1–5%) сообщали об этих терминах как "гном", "монстр" или "умерший родственник".

Большинство людей говорили, что это казалось не галлюцинациями. Около трех четвертей респондентов заявили, что они верят, что увиденное ими существо было реальным, но существующим в каком-то другом измерении или реальности. Только 9% заявили, что увиденное ими существо обитает "только внутри моего сознания".

Большинство описало существ положительно. Когда спросили о характере сущности, большая часть выборки ответила, что сущность была сознательной (96%), умной (96%), доброжелательной (78%), священной (70%), имела свободу действий в мире (54%) и было положительно оценено (52%). Меньшее количество респондентов сообщили, что субъект был направлен на жалобы (23%), отрицательно вел себя (16%) или был злонамеренным (11%).

Около четверти респондентов сказали, что они были атеистами до встречи, но только 10 процентов сказали, что они остались атеистами и после подобного опыта.

В исследовании также отмечалось, что видения при ДМТ имеют много общего с видениями при клинической смерти и похищением инопланетянами, которые также, как было показано, вызывают долгосрочные изменения в личных убеждениях.

Что такое ДМТ-существа?

Существуют ли реально сущности ДМТ в каком-то другом измерении, или это просто очень реальные галлюцинации, которые мозг генерирует, когда его система визуальной обработки подавляется мощным триптамином?

Покойный американский этноботаник Теренс Маккенна считал, что существа ДМТ, которых он называл "механическими эльфами", были настоящими. Вот как он однажды описал один из своих опытов с ДМТ:

"Я упал на пол. Я испытал эту галлюцинацию падения вперед в эти фрактальные геометрические пространства, состоящие из света, а затем я оказался в эквиваленте частной часовни Папы, и там были механические эльфы-насекомые, показывающие странные маленькие таблички со странным письмом на них, и я был ошеломлен, полностью потрясен, потому что в считанные секунды все мои ожидания о природе мира просто разбились передо мной. Я так и не смог преодолеть это.

Эти самопреобразованные механические эльфы говорили на цветном языке, который превратился во вращающиеся машины, похожие на яйца Фаберже, но сделанные из люминесцентной сверхпроводящей керамики и жидкокристаллических гелей. Все это было настолько странно, так чуждо и так не по-английски, что было полным шоком – я имею в виду, буквально вывернуть наизнанку мою интеллектуальную вселенную!"

Маккенна считал, что механические эльфы существуют в альтернативных реальностях, которые образуют "бушующую вселенную активного интеллекта, сверхчеловеческого, сверхпространственного и чрезвычайно инопланетного". Но он был далеко не первым, кто поверил, что ДМТ – это дверь в другие миры.

Коренные народы бассейна Амазонки веками использовали напиток аяуаска, содержащий ДМТ, в религиозных церемониях, хотя никто точно не знает, когда они впервые начали экспериментировать с этим психоделическим напитком. Жители джибарских тропических лесов Эквадора считали, что аяуаска позволяет обычным людям, а не только шаманам, разговаривать напрямую с богами.

Эквадорский географ 19-го века Вильявисенсио писал о других амазонских шаманах, которые использовали аяуаску, чтобы связываться с духами и предвидеть планы битв с врагами.

На Западе исследования переживания ДМТ долгое время были редкими, но интересными. Психиатр Рик Страссман провел некоторые из первых испытаний ДМТ на людях в Университете Нью-Мексико в начале 1990-х годов. Он обнаружил, что "по крайней мере половина" его испытуемых столкнулись с какой-либо формой сущности после приема ДМТ.

"Я не был ни интеллектуально, ни эмоционально подготовлен к той частоте, с которой происходили контакты с существами в наших исследованиях, ни к часто совершенно странной природе этих переживаний", – писал Штрассман в своей книге DMT The Spirit Molecule.

Конечно, многие люди считают, что существа ДМТ – это просто галлюцинации. Но остается вопрос: почему так много людей сталкиваются в реальной жизни с похожими существами, такими как эльфы и инопланетяне?