В День Святого Патрика ёлки на Красной площади станут зелёными

17 марта во всём мире отмечают День Святого Патрика. Комендатура Кремля празднует по-своему. Во-первых, ёлки в Александровском саду и на Красной площади станут зелёными, а солдаты Кремлёвского полка проведут ежегодное «пивное состязание».

День Святого Патрика давно превратился из чисто ирландского во всемирный праздник. 17 марта каждый желающий может объявить себя почётным ирландцем. Для этого достаточно надеть что-нибудь зелёное, выпить пива и веселиться. Во многих странах устраиваются красочные парады, воду фонтанов красят в зелёный цвет, а в пабах подают зелёное пиво.

Большинство мероприятий Дня Святого Патрика в Москве отменены из-за коронавирусных ограничений, но традиционное пивное состязание солдат Кремлёвского полка всё же состоится. В нём ежегодно участвуют бойцы, которые несут почётный караул у могилы Неизвестного солдата, а судейскую комиссию возглавляет Чрезвычайный и полномочный посол Ирландии в России Адриан МакДейд.

Суть соревнования в следующем: перед заступлением на пост солдаты выпивают по две пинты тёмного пива. Затем они час стоят в почётном карауле. Задача – удержать пиво в мочевом пузыре. Выигрывает тот боец, который не обмочится на посту. Это непросто, ведь английская пинта – это больше, чем российские поллитра. Заметив, что караульный не выдержал, судья звонит в колокольчик, а толпа издаёт ободряющие крики. В случае, если выдержать час не смог никто из участников, победа присуждается тому, кто держался дольше всех.

В этом году в состязании принимают участие 24 солдата и 12 офицеров. Победитель получит бочку с 50 галлонами ирландского эля.

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