Скандалы: «Маркелов думал, что приносит пользу»

Почему глава Марий-Эл «не сделал выводы» и попал за решетку на 13 лет

В феврале экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова осудили на 13 лет колонии. Эксперты Дмитрий Журавлев и Кирилл Кабанов объясняют, в чем он просчитался. На днях Генпрокуратура утвердила обвинение экс-губернатору Ивановской области Михаилу Меню. Впрочем, вменяемые ему преступления он совершил в апреле 2011-го, поэтому через месяц истечет срок давности и Мень сможет остаться на свободе. Чего нельзя сказать об экс-главе Марий Эл Леониде Маркелове – в феврале его осудили на 13 лет.

Почему главы регионов постоянно попадают на скамью подсудимых – сами они столь вороватые или система так устроена, что соблазняет их?

Досье

С 1996-го к уголовной ответственности были привлечены 34 главы регионов.

Из последних:

2018 г. – Кировская обл., Никита Белых (8 лет строгого режима и штраф в 48 млн руб.)

2018 г. – Сахалинская обл., Александр Хорошавин (13 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн руб.)

2019 г. – Коми, Вячеслав Гайзер (11 лет колонии строгого режима и штраф в 160 млн руб.)

2019 г. – Еврейская АО, Александр Винников (4 года условно)

2020 г. – Удмуртия, Александр Соловьев (10 лет и штраф в 275 млн руб.)

2021 г. – Хабаровский кр., Виктор Ишаев (5 лет условно, штраф в 800 тыс. руб.)

2021 г. – Марий Эл, Леонид Маркелов (13 лет колонии строгого режима и штраф в 235 млн руб.)

В федеральном розыске:

Михаил Юренич (Челябинская обл.) – в Великобритании, арестован заочно

Под следствием:

Сергей Фургал (Хабаровский кр.)

Павел Коньков (Ивановская обл.)

Михаил Мень (Ивановская обл.)

«Маркелов думал, что приносит пользу»

Уголовное дело бывшего главы региона, задержанного в 2017 году по подозрению в получении взятки в 235 млн руб., составило 230 томов, приговор занял 400 страниц, судья читала его целую неделю. Да и сам процесс вполне мог попасть в Книгу рекордов Гиннесса: он начался в апреле 2019-го и шел почти 2 года.

Конфисковано у экс-губернатора имущества на 2,2 млрд руб. В доход государства будет обращено более 100 объектов недвижимости, транспортные средства, спецтехника, земельные участки, офисы и квартиры в Москве, Марий Эл, на Кубани, спортивный и развлекательный центры, другое имущество. Изъяли у Маркелова и коллекции часов, монет, картин, икон, посуды, 8,5 млн руб., 224 тыс. $, 660 тыс. евро, акции и деньги подконтрольных компаний.

– Маркелов резкий, нервный. Он часто путал пост губернатора с престолом удельного князя, – говорит директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. – Делал очень много ошибок, в том числе политических. Так и не смог выстроить национальную политику, хотя это была не только его ошибка – его контрагенты вели себя примерно так же (мне доводилось к нему приезжать в качестве советника полпредства)… Но при всех недостатках и даже финансовых преступлениях, которые ему вменяют, он искренне делал то, что считал правильным в своей системе координат. Думал, что он приносит пользу.

По второму кругу

Осенью прошлого года суд на Сахалине начал рассматривать второе уголовное дело в отношении Александра Хорошавина. На этот раз речь идет о взятках за помощь в избрании в Южно-Сахалинскую гордуму. А в декабре прошлого года в Сыктывкаре начался суд по второму делу и Вячеслава Гайзера – помощь в незаконном получении земельных участков под застройку…

– Сначала идет оперативная разработка, в рамках которой появляются доказанные эпизоды, – отвечает на вопрос о том, что это за нескончаемые уголовные дела, глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. – На основании их заводится уголовное дело. А там уже всплывают новые эпизоды. И если мы раньше говорили, что губернаторы были недосягаемы для ответственности, то сегодня очевидно: эта ситуация ушла. И дальше борьба с коррупцией, уверен, будет развиваться сильнее.

Когда в 2012-м Путин снова стал президентом, – вспоминает Кабанов, – он проводил совещание, на которое собрали всех глав регионов. Путин тогда сказал, что каждый из них должен заниматься решением задач региона и населения, а не бизнесом. А иначе пообещал «сделать выводы». Это очень важный посыл: все, кто не выполняет определенные условия и требования, будут наказаны. И наказаны жестко. С этого началась новая история для региональных элит. И если раньше каждый глава и его команда фактически были выгодополучателями от региона, то сейчас таких можно по пальцам пересчитать.

Если у тебя конфликт на федеральном уровне плюс еще и конфликт внутри региона, ты быстрее попадешь под раздачу. Это называется политическая конкуренция: как только приходишь на высокую должность, на тебя начинают собирать компромат, искать, на чем зацепить. Обычная история, – заключает глава НАК.

Зарвавшиеся и карьерные

– Я знаю огромное количество людей, которые строили бизнес в регионах, они говорят: «договориться» стало очень сложно, – продолжает Кабанов. – Многие не хотят в региональные истории заходить – рискованно. Если раньше с радостью туда приходили, пилили бюджеты (откаты в регионах были побольше, чем на федеральном уровне), то сейчас отказываются. И это уже позитивная тенденция.

– Вопрос в другом: вина ли была причиной наказания? – размышляет о природе вороватости губернаторов Журавлев. – Страна у нас большая: от региона к региону можно только долететь. Поэтому губернаторы совершенно искренне заблуждаются, думая, что они хозяева своих регионов. Причем хозяева именно по-бизнесовому. И речь необязательно о жадности, у некоторых честолюбие сильнее. То есть мотивации могут быть разные, но смысл всегда один: это – мое. При огромной стране и незначительной степени контроля каждый из глав регионов начинает ощущать себя удельным князем. Кто поумнее, делают выводы… Если ты играешь по правилам, тебя отправляют на теплое место. Если не совсем по правилам – на пенсию с определением «вор» (думаю, это будет Мень). А если приходишь к людям и говоришь: всех вас знаю, сволочи, воры, бандиты, и я на вашем фоне ангел, – возникают серьезные неприятности (как у Маркелова). Есть и откровенно зарвавшиеся – Хорошавин и Гайзер. Последний, впрочем, более сложный случай: он хоть и воровал, но, по Жванецкому, не с убытков, а с прибылей. Проблема в том, что, если играешь по правилам, у тебя появляется иллюзия, что и воровать можно. И многие не могут избежать соблазна.

Распродажи Белых

Осенью 2020-го Никиту Белых этапировали в Киров для допроса в качестве свидетеля по уголовному делу, с ним не связанному. Кстати, еще в начале 2020-го из тюремных библиотекарей его перевели в швейный цех по изготовлению мягких игрушек. Видимо, дело это тяжелое: в сентябре Белых попросил заменить ему остаток срока более мягким наказанием – принудительными работами.

Между тем экс-губернатор никак не может погасить вмененный ему штраф в 48 млн руб. В октябре на торги были выставлены три иконы, неполный чайный сервиз и скульптура Наполеона. Общая стоимость предметов (по начальной цене) едва достигала 80 тыс. руб. До этого продали авто экс-главы региона (ушло за 1 млн руб.), наручные швейцарские часы (порядка 0,5 млн руб.), Псалтырь XVIII в. (ушел за 50 тыс.). Но такими темпами свой штраф Белых будет выплачивать еще очень долго.

Елена Скворцова

Оригинал материала: «Собеседник.Ру»

«Собеседник.Ру», 12.03.21, «Он был слишком слаб»: Белковский объяснил, за что посадили Леонида Маркелова»

На днях защита экс-губернатора Марий Эл Леонида Маркелова обжаловала приговор (13 лет колонии за коррупцию). Чиновник стал уже десятым главой региона, который получил реальный срок за последние несколько лет.

Между тем политолог Станислав Белковский считает, что дело тут совсем не в том, что в России объявлена системная война коррупции. Об этом он рассказал в интервью Sobesednik.ru.

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«Власть в России начинается с дохода в миллион долларов»

– На фоне миллиардов полковника Захарченко вменяемый Маркелову ущерб в 235 млн рублей и впрямь не поражает воображение. Хотя срок такой же – 13 лет. Но если это не системная борьба, то что? Чистка рядов? Удаление неугодных?

– Суровый приговор бывшему губернатору Леониду Маркелову вполне отражает философию нынешней правящей системы. Вертикаль власти – это пропагандистский фантом. Она существует только для продажи ее на информационном рынке – как населению Российской Федерации, так и международной общественности. И в этом смысле эта концепция успешна. Многие верят, что вертикаль власти существует. На самом деле, ее нет: в России есть горизонталь власти.

Власть в нашей стране возникает в любой точке, где большие деньги, по-настоящему большие. А они начинаются с доходов в миллиард долларов в год – повторю, именно с доходов, а не с состояния.

Эти «точки» сочетаются с разветвленным административным ресурсом федерального и регионального уровня, как гражданским, так и силовым. Поэтому в стране много точек центров власти, которые находятся между собой в динамическом равновесии и ведут перманентную борьбу. И тот, кто в данный момент времени оказывается сильнее, может посадить своего оппонента, оказавшегося непростительно слабым. То есть, недостаточно защищенным – с точки зрения логики и философии этой системы горизонтали власти.

Но многие – поскольку не до конца понимают систему, внутри которой находятся – думают: если с ними общается Владимир Путин, или премьер-министр, или кто-то им что-то пообещал, или они украли мало (как в случае с господином Маркеловым), то это их от чего-то страхует.

– А это не так?

– Ни от чего их это не страхует, поскольку Уголовный кодекс позволяет жестоко карать даже за небольшие преступления. Размеры украденного могут быть очень скромными, но для того, чтобы получить большой срок (как все тот же господин Маркелов), это неважно. Важно, будет ли применено против тебя законодательство, которое в нашей стране на протяжении столетий применяется избирательно.

Когда нужно, тебя посадят, а если не нужно, то и не посадят, что бы ты там ни вытворял.

Горизонталь власти работает, идет перманентная борьба кланов, и выигрывают в ней те, кто лучше понимает логику борьбы и кто не надеется лично на Владимира Владимировича и его благосклонность. Поскольку в решающий момент ее может и не быть, Путин не интересуется мелочами. Мало ли кому он что там пообещал? Он решает глобальные проблемы и в основном занимается международной и военной политикой, но не делами даже губернаторов.

Поэтому может получиться, как в фильме Никиты Михалкова «Утомленные солнцем», когда совершенно бессмысленным оказывается кричать: «Я знаю прямой номер товарища Сталина» в то время, когда тебя ведут на расстрел. А главное, поздно.

Путин, думаю, заинтересован в воспроизводстве этой системы, потому что заинтересован в том числе и в том, чтобы щука и карась в пруду не дремали: чтобы все знали – на каждого есть компромат и на каждого есть силовик. Для этого и нужны периодические посадки.

Они не означают никакой системной борьбы с коррупцией, которая остается основой нашей правящей системы. Эти посадки, на мой взгляд, просто означают, что один коррупционер оказался в этой борьбе непростительно слаб и беспечен. И что тот, кто силен и осторожен, съел первого.

«Улюкаев был зайка»

– А кто «съел» Маркелова? Он не был ни одиозным главой региона, ни слишком сильным или популярным… Кому он мешал?

– Человек не обязательно должен быть одиозным, чтобы получить в России большой тюремный срок.

Что, одиозен был Алексей Валентинович Улюкаев, бывший министр экономического развития? Нет. Он был вообще зайка на фоне общего аппаратного хищничества. И если и воровал, то очень немного.

Он был интеллигентный человек… Хотя почему был? Он и остается интеллигентным человеком и поэтом.

Нет, тут вопрос только в том, что человек должен понимать философию системы и не считать, что он защищен. На место Маркелова, видимо, были более влиятельные претенденты, чем он сам, и они его сожрали. А он не подготовился к обороне.

– Главы регионов обычно плавно перемещаются внутри системы – в почетную отставку, так сказать. Как, к примеру, Николай Цуканов – из губернаторов Калининградской области ненадолго попал в полпреды, а потом на теплое место в «Ростелекоме».

– Как видите, не всегда. Поскольку все эти люди еще забывают, что их круглосуточно прослушивают. Причем, не только их телефоны, но их офисы, жилища и вообще все, что возможно. Кроме того, вокруг них всегда находится определенный пул стукачей. Всегда в их окружении есть сотрудники (причем, и сотрудники, и соратники близкие), которые доносят всю информацию в ФСБ. И если этого не знать, тоже можно серьезно проколоться и подставиться.

Многие крупные российские чиновники, бизнесмены, которые теряют берега и считают себя очень крутыми, в определенных ситуациях (особенно под влиянием алкоголя) любят говорить лишнее о больших начальниках – и даже о самом большом начальнике, думая, что этого никто не видит и не слышит. А потом выясняется, что это все видят и слышат, и это, соответственно, отливается им в виде тюремных сроков. Причем логика и философия этой системы построена не на том, что тебя посадили именно за то, что ты сделал. А за то, в чем ты реально виноват.

Вот эта логика действует в отношении всех остальных, включая Маркелова.

– Аль Капоне, помнится, тоже посадили за налоги…

– Совершенно верно. Является ли страшным то преступление, за которое тебя формально осудили? Ведь осудили тебя не за него, а за совокупность грехов перед системой.

В чем разница между Путиным и Ельциным

– Получается, что все эти посадки – вовсе не знак того, что власти пытаются серьезно бороться с коррупцией? А борются с теми, кто «потерял берега»?

– Думаю, Владимир Владимирович Путин считает коррупцию важнейшим социальным демпфером. Грубо говоря, если человека можно купить, его не надо убивать.

Вот Борис Николаевич Ельцин должен был расстрелять парламент, чтобы разрешить внутриполитические противоречия в 1993-м, а Владимир Владимирович Путин никогда с этой необходимостью не сталкивался. И от состава Госдумы его правление никак не зависит. А ельцинское очень зависело.

В коррупцию же вовлечены миллионы людей. Не обязательно воровать миллиардами, чтобы быть коррупционером. Любой директор школы, который получает энную сумму взяток, является важнейшей опорой режима, потому что от этого директора зависит, как мы знаем, голосование: в школе находится избирательный участок. Ну и так далее. Примеров можно приводить сотни.

Коррупция – это сетевая разветвленная структура, в некотором роде стабилизирующая режим.

Поэтому жертвами становятся не коррупционеры как таковые, а те коррупционеры, которые потеряли берега, как говорят в этой среде. То есть забыли или нарушили правила игры.

Елена Скворцова