Хлое Кардашьян спровоцировала слухи о помолвке с Тристаном Томпсоном

36-летняя Хлое Кардашьян и 30-летний Тристан Томпсон помолвлены — так решили поклонники реалити-звезды. Полгода назад родители малышки Тру возобновили роман, а теперь якобы готовятся к свадьбе. Вчера в Instagram-аккаунте бьюти-журнала Gritty Pretty появился анонс нового номера, лицом которого стала Хлое Кардашьян. На снимке звезда позирует с массивным бриллиантовым кольцом на безымянном пальце левой руки.

Сама девушка пока не прокомментировала смысл нового ювелирного украшения. Впервые оно промелькнуло на откровенном снимке Хлое со спины еще в конце февраля, а потом его можно было рассмотреть на фотографиях с 30-го дня рождения Тристана. Но тогда украшению не придали особого значения. Под фотоотчетом с вечеринки девушка написала:

Те, кому суждено быть вместе, те, кто прошел через все, что должно было их разлучить, и вышли из испытаний, став еще сильнее. Спасибо за то, что ты показал мне. За то, какой ты отец. За то, что ты мой лучший друг. Надеюсь, сегодня и всегда ты будешь чувствовать, как я и еще многие любят тебя. С днем рождения, ТТ! Добро пожаловать в тридцатилетие! Настало время, когда жизнь начала налаживаться!

Кстати, недавно стало известно, что влюбленные планируют родить второго ребенка и для этого, по примеру своей старшей сестры, 41-летней Кортни Кардашьян, Хлои даже собирается заморозить свои яйцеклетки.

Когда я представляла себе свою семью, я никогда не думала, что у меня будет только один ребенок. Во время карантина мне было плохо: у Тру не было рядом друзей, с кем можно было бы поиграть, все были изолированы. Она становится старше, и я просто чувствую, что пришло время родить второго ребенка… Нам с Тристаном надо согласовать свои графики, чтобы создать эмбрионы. Этот процесс займет какое-то время, но я готова к новой беременности,

– сказала она недавно в одном из анонсов нового сезона шоу Keeping Up with the Kardashians.

Напомним, Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон расстались в феврале прошлого года, причиной тому стала неверность баскетболиста. В апреле 2018 года издание TMZ распространило видеоролики, на которых Тристан целовался с двумя неизвестными девушками в баре в то время, когда Хлое была беременна. А позже появился более свежий ролик у издания Daily Mail, на котором Тристана также застали за поцелуями, но уже с моделью Лани Блэр. Несмотря на разрыв, Кардашьян и Томпсон сумели наладить общение и продолжили вместе воспитывать свою дочь Тру. В июле прошлого года Хлое ответила на слухи об их воссоединении, ответив, что они с Тристаном – не пара. Но после стало известно, что на вечеринке по случаю 36-летия Хлое экс-возлюбленые решили дать еще один шанс своим отношениям.