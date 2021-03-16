Песня Земфиры «Я помню все твои трещинки» стала официальным гимном российских олимпийцев

16.03.2021, 9:11, Разное

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Олимпийский комитет России (ОКР) и Международный олимпийский комитет (МОК) согласовали песню Земфиры «Я помню все твои трещинки» в качестве официальной композиции российской делегации на Олимпиадах в Токио и Пекине.

В организации отметили, что представленный трек полностью соответствует критериям решения CAS о дисквалификации сборной России. Мелодия не ассоциируется со страной и поддерживает ЛГБТ-сообщество.

– Мы внимательно изучили текст песни, послушали музыку и изучили биографию исполнителя. Мы пришли к выводу, что музыка не имеет ничего общего с Россией, что полностью соответствует решению CAS. Ещё один плюс песни – она разнообразит плейлист диджея, в основном состоящий из довольно унылых гимнов, – отметил глава МОК Томас Бах.

Песня Земфиры будет звучать на олимпийских аренах перед началом матчей российских команд в игровых видах спорта и на церемониях награждения победителей соревнований.

Ранее МОК отклонил в качестве официальной мелодии команды России милитаристско-шовинистическую песню «Катюша». Вместе «Я помню все твои трещинки» на звание гимна претендовали песни отечественных музыкантов: «Каждый хочет любить», «Нас не догонят», «Голубая Луна», «Я помню все твои трещинки» и композиция Глории Гейнор I Will Survive.

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