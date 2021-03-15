 

«Рюриковичи мы» – Александр Лукашенко впервые рассказал об истории своей семьи

15.03.2021, 20:51, Разное
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Действующий президент Республики Беларусь Александр Лукашенко впервые публично обнародовал информацию о своём происхождении.

– После распада Советского Союза стало очень модно найти у себя дедушку-дворянина или бабушку-баронессу. Ничего плохого в генеалогических изысканиях нет, но зачем кичиться этим? Я никогда не рассказывал, но мой отец является прямым потомком Рюрика. Не буду вдаваться в подробности и перечислять всех своих родовитых предков, но отмечу, что были и великие князья, и генералы, и министры. Моё сходство с Рюриком, кстати, отмечали и люди, которые не в курсе нашего родства. Как-то я приезжал в московский Исторический музей и там главный хранитель, очень известный историк, заявил мне, что внешне я очень похож на создателя древнерусского государства. Мне иногда кажется, что во многом мои успехи в политике обусловлены генами и благородным происхождением. И когда мой сын спросил, откуда берёт начало род Лукашенко, я с полным правом ответил ему – «Рюриковичи мы», – заявил белорусский лидер.

В настоящий момент Александр и Николай Лукашенко готовят к печати масштабное историческое исследование, посвященное истории их семьи. Работа может увидеть свет уже в этом году.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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