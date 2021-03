“Грэмми-2021”: мировой рекорд Бейонсе и награда Канье Уэсту вопреки его оскорблениям в адрес премии

15.03.2021, 11:38, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В ночь с 14 на 15 марта в Лос-Анджелесе наконец-то состоялась 63-я ежегодная церемония награждения “Грэмми”, ведущим которой стал комик и актер Тревор Ноа. Местом притяжения выступил концертный зал “Стейплс-центр”, неизменная локация “Грэмми” с 1971-го. Номинанты были объявлены еще в конце ноября прошлого года, и хотя изначально шоу должно было пройти 31 января, его отложили на полтора месяца из-за коронавируса. Все с нетерпением ждали, каким образом Американская академия звукозаписи распределит золотые граммофоны между артистами.

Длительное ожидание церемонии награждения сопровождалось — как это уже теперь часто бывает — рядом скандалов: в списке номинантов не оказалось The Weeknd, чей альбом After Hours оказался самым продаваемым в США по итогам первой половины 2020 года, а трек Blinding Lights многие месяцы числился в первой десятке авторитетных чартов. Он раскритиковал Академию и обвинил ее в коррупции. На фоне этого много вопросов у общественности вызвало большое число номинаций Бейонсе, которая за два года не выпустила ни одного альбома, и номинация ее 8-летней дочери Блу Айви. Также свое недовольство выразил Джастин Бибер: несмотря на четыре номинации, ему не понравилось, что его альбом Changes определили в категорию “Поп”, а не R&B — ведь в таком стиле артист и создавал свою пластинку.

Результаты церемонии оказались тоже спорными: несмотря на всю критику, Бейонсе, которая после обвинений премии в коррумпированности, отказалась выступать на сцене, унесла с собой четыре статуэтки. Она стала рекордной обладательницей премий “Грэмми” за всю историю — теперь у нее их 28: “Лучшее R&B-исполнение”, “Лучшее музыкальное видео” (Brown Skin Girl — смотрите клип ниже), а также “Лучшая рэп-песня” и “Лучшее рэп-исполнение”, которые она выиграла в дуэте с Megan Thee Stallion.

Билли Айлиш второй год подряд стала победительницей в категории “Запись года” с песней Everything I Wanted. Ее трек к фильму “Не время умирать” также отметили в категории “Лучшая песня, написанная для визуальных медиа”. Эта композиция стала первой в истории, получившей награду еще до выхода фильма на экраны — релиз новой картины про Джеймса Бонда уже несколько раз перенесли из-за пандемии.

Награду, хотя и одну, получил в этот вечер Канье Уэст: его альбом Jesus Is King победил в номинации “Лучший альбом современной христианской музыки”. Экспертное жюри, видимо, закрыло глаза на публичное оскорбление церемонии: напомним, в 2020 году рэпер опубликовал у себя в Twitter ролик, в котором мочится на одну из своих статуэток “Грэмми”.

Большую победу, кстати, во время награждения праздновали и на постсоветском пространстве: диджей Imanbek стал первым в истории музыкантом из Казахстана, получившим “Грэмми”. Он выиграл в номинации “Лучший ремикс” за авторский ремикс к песне Roses. Трек стал хитом всех танцевальных площадок, и многие даже не знали, что это ремикс, а не оригинальный трек.

Полный список победителей 63-й церемонии вручения премии “Грэмми”