 

У министра культуры Крыма обнаружили в собственности сеть прачечных

15.03.2021, 9:35, Разное
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Министр культуры Крыма Арина Новосельская владеет сетью прачечных по всему полуострову, выяснил Bloomberg.

По данным агентства, Новосельская долго работала прачкой в одной из химчисток Симферополя, прежде чем построила собственную бизнес-империю (под торговым брендом «АринаРадеоновна»). Теперь в её прачечных не только стирают белье, но и отмывают нелегальные доходы от виноделия и туризма, считает Bloomberg.

Интерсаксу удалось связаться с министром, однако она наотрез отказалась комментировать эту информацию, сославшись на плотный график.

– *** вашу мать, — добавила Новосельская и бросила трубку.

В Правительстве Крыма вступились за коллегу. Глава республики Сергей Аксёнов заявил, что давно знает Новосельскую как «нормальную четкую бабу, которая может и по фени сботать, и Пушкина зачитать».

– Специалисты такого широкого профиля всегда будут востребованы, — уверен губернатор.



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