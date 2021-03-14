Дорогие пиджаки в рухнувших шкафах Понасенкова оказались китайской дешёвкой

14.03.2021, 21:31, Разное

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В петербургской квартире Евгения Понасенкова продолжается разбор завалов после обрушения шкафов с дорогими пиджаками, в которых историк выступал на публике. По мнению эксперта-товароведа, пострадавшая одежда произведена не теми фирмами, которые указаны на этикетках.

Авария произошла в воскресенье, когда слуга Понасенкова вешал в шкаф пиджаки, прибывшие из химчистки. На одной штанге шкафа уже висело тридцать костюмов, а также китель со всеми орденами хозяина массой около десяти килограммов. Перегруженная штанга согнулась и потянула за собой перегородки сначала одного шкафа, а затем ещё четырёх. Слуга и пятеро помогавших ему грузчиков оказались под завалом. Час назад спасатели обнаружили пострадавших, грузчиков извлекли и доставили в больницу, со слугой же установлена связь, он подаёт сигналы стуком. На месте работает 11 единиц техники и 40 человек личного состава.

Пиджаки Понасенкова спасатели выносят во двор, где их осматривает следственно-оперативная группа. Прибывший на место эксперт заметил, что все пиджаки с этикетками «Бриони», и «Китон» на самом деле произведены китайской фирмой «Шеньжень чип сьют», специализирующейся на индпошиве подделок дорогой одежды. Отличить их продукцию от настоящей можно, только вывернув наизнанку. Китайская компания экономит на подкладке и делает её из дешёвого сатина. Большинство клиентов фирмы – мошенники, пытающиеся выдать себя за обеспеченных людей.

Евгений Понасенков уже заявил, что его одежда похищена мародёрами, а во двор дома подбросили дешёвку, которую он никогда бы не решился надеть на своё тело.

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