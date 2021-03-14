Актриса Саша Грей получила российское гражданство

14.03.2021, 18:11, Разное

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Американская актриса и общественный деятель Марина Энн Хэнцис (более известная широкой публике под псевдонимом Саша Грей) стала обладательницей гражданства РФ.

Это следует из указа президента страны Владимира Путина. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

– Уважаемая Марина (Александра)! Мы рады сообщить вам о получении гражданства Российской Федерации. Ваше творчество, которым смогли насладиться множество зрителей по всему миру, несомненно войдёт в историю отечественного и мирового кинематографа. Вы яркий пример так называемой мягкой силы, силы искусства, помогающей сближать народы. Россия – одна из стран лидеров по количеству ваших поклонников. По данным Росстата, ежегодно более 60 миллионов россиян наслаждаются вашей великолепной игрой. Поэтому Президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о присвоении вам гражданства Российской Федерации, – говорится в указе.

Саша Грей положительно отреагировала на решение Кремля, сказав, что Россия – не чужая для неё страна. Она всегда восхищалась великими русскими писателями Толстым и Достоевским, космонавтом Юрием Гагариным и актером Алексеем Паниным.

Мари́на Энн Хэ́нцис родилась 14 марта 1988 года в американском Сакраменто. За свою карьеру сыграла более тысячи ролей в кино для взрослой аудитории. Также актриса имеет паспорт Донецкой народной республики на имя Александры Серовой. Гражданство России она получила в свой 33-й день рождения.

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