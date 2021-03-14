Госдума приняла закон о запрете дарения носков на 23 февраля

14.03.2021, 9:31, Разное

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Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о регламентировании списка подарков на День защитника Отечества.

Парламентарии внесли в перечень запрещённых взрывчатые и наркотические вещества, острые колющие предметы, лекарственные средства без рецепта врача, наборы женской парфюмерии и косметики, женскую обувь и одежду, а также мужские носки.

Как поясняют депутаты, дарение носков на 23 февраля является банальностью и «может нанести непоправимый вред психическому здоровью защитника Отечества». Помимо этого, подарок создаёт непропорциональность потраченных средств гендерами на 23 февраля и 8 марта.

– Всё время мне на двадцать третье дарят носки. Это всё равно, что на три буквы послать, мол, что у тебя праздник. Ясно, держи носки. Кто после такого захочет защищать Отечество? Я вот жене никогда не дарю колготки 8 марта. Всегда подарки дорогие: спиннинг, электробритву, аккумулятор вот в этом году подарил, – посетовал депутат Андрей Лебедев.

В завершении заседания депутаты приняли закон о выплате всем парламентариям мужского пола ко Дню защитника Отечества ежегодной премии в размере 23 окладов.

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