«Он кричал и говорил, что кто-то бьет его, но я никого не видела»

14.03.2021, 9:29, Разное

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В Ботсване семья маленького мальчика подозревает, что на него нападает невидимое чудовище. Местные жители считают, что это гоблин. Нападению подвергся и дом ребенка – некая сила выбила в нем все окна.

В Южной Африке, а особенно в Зимбабве, все странные паранормальные явления приписывают деятельности невидимых сверхъестественных существ – гоблинов. Призраки, полтергейст, одержимость – во всем винят гоблинов.

Особенно популярен тут гоблин по имени Токолоше, который описывается как гуманоидное существо небольшого роста с отвратительной мордой и большой страстью пакостить людям. А если жертвой токолоше станет одинокая женщина, то он еще и обязательно попытается ее изнасиловать.

Именно токолоше заподозрили в нападении на 11-летнего ребенка, проживающего с бабушкой-опекуном в деревне Тобейн на востоке Ботсваны. Как минимум два раза маленький мальчик просыпался посредине ночи, плакал и говорил, что нечто нападает и бьет его.

По его виду было ясно, что мальчику очень больно и что это не просто ночной кошмар. По словам мальчика, существо щипало его и даже пыталось задушить.

Бабушка мальчика – Мматала Модисе рассказала журналистам, что сначала она не поверила внуку и решила, что ребенок подвергается нападениям одноклассников в школе. Дело в том, что ранее мальчик неоднократно приходил из школы с жалобами на то, что кто-то невидимый бьет его по щекам.

Из-за этого мальчика забрали из той школы и перевели его учиться в другое место. Однако это, судя по всему, не помогло. А дальше случилось следующее:

"Был полдень, когда я находилась в доме с соседкой, когда услышала громкий хлопок по крыше. Сначала я подумала что мальчики-подростки, охотящиеся на птиц, могли случайно закинуть на крышу камень. Однако вскоре на крышу упал второй камень и мы с соседкой вышли на улицу осмотреться.

Камни продолжали лететь откуда-то и в итоге все окна в моем доме были разбиты и только они. Камни не попали в прохожих и ни одна из проезжающих машин тоже не пострадала. Потом сюда приехали руководители нашей деревни", – рассказывает Мматала.

Все это выглядит так, словно в доме поселился полтергейст, который выбрал своей основной жертвой ребенка, как это часто случается в случае полтергейста.

Далее семья попыталась просить помощи у старейшин деревни, но те не нашли в доме ничего странного, а потом у местного пророка (священника) Фрэнка Мода. Мод рассказал, что раньше к нему уже обращались за помощью в изгнании нечистой силы:

"У меня однажды был похожий случай в церкви, когда мужчина пожаловался, что волосатое женское существо присоединяется к нему в постели каждую ночь. Он сказал, что существо было действительно страшным и мучило его много лет. Мы помолились за него, и он был освобожден".

Когда история о мальчике, на которого кто-то нападает и невидимках, закидывающих его дом камнями, распространилась по округе, возникли многочисленные слухи, что семью терроризирует гоблин токолоше. При этом бабушка мальчика яростно отрицает все подобные слухи и говорит, что она не видела никаких токолоше и ее внук ничего не говорил про токолоше.

Однако она все еще не может понять, что происходит с ее домом и ее внуком и как решить эту проблему. В местных сми не указано, согласился ли священник Фрэнк Мод помочь этой семье.