 

Грета Тунберг подала в суд на стокгольмскую ТЭЦ из-за сосулек в своей квартире

14.03.2021, 9:11, Разное
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Шведская экоактивистка Грета Тунберг обратилась в суд с иском против стокгольмской ТЭЦ имени Карла-Густава XI после того, как в результате перебоев с подачей тепла температура в её доме опустилась ниже нуля.

Причиной отключения тепла стала нехватка угля на складах ТЭЦ.

Перебои в подаче тепла в дома жителей Стокгольма начались в конце февраля и продолжаются по сей день. ТЭЦ не может вовремя пополнять запасы угля из-за задержек на эстонской границе и санкций, наложенных Евросоюзом против России.

В соцсетях Грета Тунберг опубликовала фото своей комнаты, в которой потолок и стены покрылись льдом. Замёрзли также обеспечивающие дом электричеством солнечные батареи, в результате чего девушке приходится выходить интернет из общественной бани. По мнению Тунберг, руководство ТЭЦ придумывает глупые оправдания вместо того, чтобы действовать решительно и искать альтернативные углю виды топлива для станции.

– Что за дурацкие оправдания? Как сказала бы Мария-Антуанетта, если у них нет угля, пусть топят мазутом. Нельзя же замораживать людей до смерти! Среди них могут быть мигранты, экологи, небинарные трансгендеры и другие важные члены нашего общества. Что вы себе позволяете? Вы украли не только моё детство, но и моё юношество! – написала Грета Тунберг в соцсети.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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