«Альтернативы углю Донбасса нет»: Илон Маск заявил о бесперспективности зелёной энергетики

13.03.2021, 18:51, Разное

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Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla опубликовал серию твитов, в которых рассказал о том, что так называемая зелёная энергетика переоценена и не имеет будущего, и призвал вкладываться в традиционные энергоресурсы.

«Пропаганда эффективности Зеленой энергетики – самый большой обман XXI века после глобального потепления. У пропаганды этого мифа множество преступлений на совести – например, из-за неё в России недавно полностью исчезли чурки. Я понимаю, что мои слова нанесут по моему состоянию ощутимый урон и настроят против меня всё экологическое лобби, но ради правды и будущего планеты я готов пойти на эти жертвы и призываю вас, пока не поздно, вкладываться в традиционные источники энергии, например, в угольную промышленность Донецка и Луганска», – написал инженер.

Заявление вызвало немедленную реакцию: всего через несколько часов после заявления акции SpaseX упали на 20 процентов, а Билл Гейтс и Джордж Сорос выступили с опровержениями, также был заблокирован аккаунт миллиардера в игре Fortnite и мессенджере Clubhouse. В свою очередь, акции Донецкой угольной энергетической компании поднялись в цене на 88,41% и продолжают расти.

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