 

«Альтернативы углю Донбасса нет»: Илон Маск заявил о бесперспективности зелёной энергетики

13.03.2021, 18:51, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Генеральный директор компаний SpaceX и Tesla опубликовал серию твитов, в которых рассказал о том, что так называемая зелёная энергетика переоценена и не имеет будущего, и призвал вкладываться в традиционные энергоресурсы.

«Пропаганда эффективности Зеленой энергетики – самый большой обман XXI века после глобального потепления. У пропаганды этого мифа множество преступлений на совести – например, из-за неё в России недавно полностью исчезли чурки. Я понимаю, что мои слова нанесут по моему состоянию ощутимый урон и настроят против меня всё экологическое лобби, но ради правды и будущего планеты я готов пойти на эти жертвы и призываю вас, пока не поздно, вкладываться в традиционные источники энергии, например, в угольную промышленность Донецка и Луганска», – написал инженер.

Заявление вызвало немедленную реакцию: всего через несколько часов после заявления акции SpaseX упали на 20 процентов, а Билл Гейтс и Джордж Сорос выступили с опровержениями, также был заблокирован аккаунт миллиардера в игре Fortnite и мессенджере Clubhouse. В свою очередь, акции Донецкой угольной энергетической компании поднялись в цене на 88,41% и продолжают расти. 

Организация Объединённых Наций анонсировала срочное заседание совета безопасности для обсуждения возможности признания независимости ДНР и ЛНР.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.10 / Политолог о российских кредитах для Белоруссии: Лукашенко шантажирует, а мы поддаемся

31.01 / Дочь Долиной в день 40-летия Началовой показала редкое совместное фото

25.11 / Светлана Ходченкова, Александр Петров и другие гости премьеры фильма “На острие”

12.03 / Эмили Ратажковски впервые стала мамой

13.10 / Правозащитник о поведении Лукашенко: За 26 лет так и не набрался мудрости

11.08 / Кара Делевинь спровоцировала слухи о романе с Маргарет Куэлли

09.12 / В Сети появились первые изображения потенциального бестселлера Samsung в 2021 году Galaxy A52

23.09 / Жителей Еврейской автономной области обяжут носить пейсы

23.11 / Atlantic Council: Миллиарды, украденные в России “бандой” Путина, угроза для нацбезопасности США

07.11 / Врач Филипп Кузьменко назвал запрещенные при COVID-19 продукты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска