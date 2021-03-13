Олег Кашин сыграет Штирлица в ремейке «Семнадцати мгновений весны»

13.03.2021, 15:11, Разное

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Киностудия имени Максима Горького приступила к съёмкам ремейка многосерийного художественного телефильма «Семнадцать мгновений весны». Главную роль в военной драме сыграет известный российский журналист Олег Кашин.

«Мы долго искали типаж, который был создан Вячеславом Тихоновым. Десятки миллионов зрителей просто не готовы принять другого Штирлица. Почти полгода ушло на пробы, и как только я увидел Олега – сразу понял, это именно тот человек, который сможет вытянуть всю картину. Вы бы видели, как ему к лицу чёрный мундир штандартенфюрера СС, да и в образ он уже вошёл отлично. Мы почти собрали актёрский состав, если пойдёт по нотам, то первую серию телезрители увидят 11 августа 2023 года, в пятидесятую годовщину премьеры первых «Семнадцати мгновений»», – заявил режиссёр Максим Воронков.

Авторы уточнили, что планируют полностью воспроизвести оригинальную картину, включая все диалоги. Фильм будет снят при поддержке Министерства культуры России и Российского военно-исторического общества.

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