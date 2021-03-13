Футболист Икер Касильяс и телеведущая Сара Карбонеро подтвердили слухи о расставании

13.03.2021, 13:52, Разное

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Впервые о том, что звездный брак дал трещину, стало известно 10 марта. По словам изданий HOLA!, El Pais, El Mundo, Marca, одна из самых красивых пар Испании — футболист и экс-вратарь клуба “Порту” Икер Касильяс и тележурналистка, фэшн-икона Испании Сара Карбонеро — разводятся. В сентябре прошлого года супруги с сыновьями — 7-летним Мартином и 4-летним Лукасом — вернулись в Мадрид после пяти лет жизни в Порту, и за это время их видели вместе на публике несколько раз. Последний — в середине февраля этого года, на выезде из больницы Clínica Universidad de Navarra, где Сара проходила очередной курс химиотерапии (напомним, почти одновременно с инфарктом Икера девушке поставили диагноз — рак яичников). Надо признать, муж сопровождал жену на всех этапах лечения болезни и даже жил с ней в палате.

Но инсайдеры, близкие к паре, заявили, что после переезда в Мадрид супруги стали жить отдельно: Сара осталась жить с детьми в их доме на окраине города, а Икер купил квартиру в районе Пинтор Росалес. Однако 11 марта слухи опроверг друг футболиста, сказав, что Икер и Сара вместе и у них все хорошо. Но это оказалось дезинформацией. Поэтому, наверное, супруги приняли решение опубликовать совместное заявление, чтобы положить конец пересудам в прессе:

Мы очень гордимся семьей, которой мы являемся, и тем, что смогли подарить друг другу любовь, которая наполняла нас счастьем все эти годы совместной жизни. Сегодня наша любовь пойдет разными, но не далекими путями, поскольку мы продолжим вместе выполнять чудесную задачу – оставаться преданными родителями, какими мы были до сих пор. Это взвешенное и продуманное решение, которое мы приняли по взаимному согласию. Уважение, привязанность и дружба останутся между нами навсегда.

Нашим приоритетом является любовь и ответственность, мы хотим обеспечить благополучную жизнь, хорошее образование и безопасность нашим детям, чтобы они росли в стабильной и здоровой среде. Мы просим уважать нашу конфиденциальность и границы личной жизни в это непростое время. Это наш единственный публичный комментарий на эту тему. Спасибо большое за ваше понимание,

– написали супруги в Instagram под общим черно-белым фото, отключив возможность комментирования.

Икер и СараНапомним, 1 мая 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда во время тренировки с “Порту”. Позднее стало известно, что его супруга Сара Карбонеро также больна — ей удалили опухоль, после чего она прошла курс химиотерапии. После выздоровления Касильяс объявил о завершении карьеры.

Икер и Сара познакомились больше 10 лет назад, когда журналистка брала у футболиста интервью. 3 января 2014 года родился сын Мартин. 2 июня 2016 года родился второй сын Лукас. А за несколько месяцев до рождения второго ребенка, 20 марта 2016 года, они тайно поженились и сообщили об этом только в интервью HOLA!.

Подробную историю любви пары читайте здесь.

Сыновья пары – Мартин и Лукас

Икер и Сара в Москве, июнь 2018 года