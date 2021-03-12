Lego выпустит ограниченную серию Bionicle с Долгополовым и Соловьевым

12.03.2021, 20:31, Разное

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Компания LEGO поблагодарила журналиста Владимира Соловьева и комика Александра Долгополова за участие в продвижении новой линейки конструктора Bionicle. В специальной серии игрушек войны Ко Моа будут противостоять жрецам с острова Фаму во главе с монахом Поло.

В ближайшее время в магазины поступит первый набор из серии «Соловей Смерти» под номером 8841. Если серия окажется успешной, Соловьев выступит соавтором для комиксов, где прототипом главного злодея станет Бенито Муссолини. Александр Долгополов станет тестировщиком для новой компьютерной игры Bionicle.

«В данной коллекции игроки вернутся к противостоянию за башню Лек Та. Старые легенды сойдутся лицом к лицу с новыми героями. Победу одержит тот, кто подберет специальный код, соединяющий дух древних с новыми технологиями. Собери всех новых биониклов и получи приглашение в клуб избранных на острове Баннабу», – сообщается в пресс-релизе для магазинов.

Датская компания будет выпускать специальные наборы и в других странах Восточной Европы. Например, для Украины выпустят набор монстров Дык Ка с лидером Янь Цзы. Дмитрий Гордон уже согласился записать обзорное интервью для украинских фанатов.

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