6 новых книг по психологии, которые сделают вашу жизнь лучше

12.03.2021, 20:26, Разное

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“Быть, а не казаться. Размышления об истинном успехе”, Стивен Кови

Как понять, что сделает вас счастливее? Как отличить собственные желания от того, что навязывает общество? Автор этой книги – известный эксперт в области организационного управления и бизнес-гуру. Он сформулировал 12 принципов настоящего успеха, который приносит удовлетворение, а не чувство опустошения. Речь пойдет о творческой свободе, самоопределении, умении правильно расставлять приоритеты и взаимодействовать с другими людьми. После каждой главы Кови дает вопросы для проработки, аффирмации и практические задания, которые помогают лучше усвоить материал. Книга будет полезной всем, кто находится в поисках своего пути!

“Не мешай себе жить”, Марк Гоулстон и Филип Голдберг

Многие из нас осознают, что в большинстве собственных неудач виноваты сами. И дело не в неправильных поступках или решениях, а в саморазрушении, внутренних страхах и барьерах, которые мешают развиваться. Авторы этой книги насчитали 40 сценариев разрушительного поведения – и практически каждый человек следует одному из них. Из-за этих преград мы не решаемся жить так, как на самом деле хочется! Поэтому если вам кажется, что вы сами себе усложняете жизнь и сами себя загоняете в угол, эту книгу обязательно стоит прочитать. Тем более, что в ней много четких советов и упражнений, которые помогут стать счастливее.

“Чувство любви”, Сью Джонсон

Сью Джонсон, известный психолог и автор бестселлера “Обними меня крепче”, в своей новой книге приводит примеры множества пар и рассуждает о секретах счастливого брака. Как любовь зарождается и почему многим людям не удается надолго сохранить это чувство? Все рекомендации автора основаны на теории привязанности. Важно понять, какой именно тип привязанности у вас и вашего партнера, чтобы прояснить истинные причины многих конфликтов. Начать, разумеется, нужно с себя – поэтому в книге есть упражнения и техники, которые можно применить в своих отношениях уже сегодня. Главное – спокойно посмотреть на ситуацию со стороны и научиться слышать другого человека. А как это правильно делать? Узнаете из книги.

“Сознавание”, Дэниел Сигел

Любопытная книга для тех, кто верит в силу медитации и подобных ей практик. Профессор психиатрии Дэниел Сигел создал собственную теорию Колеса Сознавания. Оно состоит из внимательности, сознавания и добрых намерений, которые, по мнению автора, – и есть ключ к внутренней гармонии. Сигел доступным языком объясняет, как работают наш мозг, разум и сознание, а затем дает ряд несложных упражнений – они должны помочь вам стать более осознанными, научиться находиться “в моменте” и фокусировать свое внимание лишь на важных вещах. В нашу эпоху дефицита внимания и клипового мышления это очень актуально!

“О чем мы молчим с моей матерью”, Мишель Филгейт

Не секрет, что все мы родом из детства. Но если копнуть глубже, то выяснится, что именно отношения с мамой – причина большинства поведенческих паттернов и психологических травм, хотя иногда эта связь не очевидна. Эта книга – сборник из 16 эссе о мамах, их детях, семейных конфликтах и противоречиях. Автор открыто рассуждает о самых деликатных проблемах, а вы наверняка найдете историю, напоминающую вашу, – провести параллели очень легко. С одной стороны, подобное чтение помогает разобраться с собственными проблемами и простить родителей за ошибки в воспитании, которые они совершили. А с другой, – каждой маме стоит прочитать эти эссе, чтобы быть аккуратнее по отношению к собственным детям.

“Искусство заботы о душе. 100 инсайтов дзен-буддийского монаха о жизни без стресса”, Шунмио Масуно

Все мы слышали известное выражение “словить дзен”, но не все понимают, что это значит. Настоятель дзен-буддийского храма в Японии, Шунмио Масуно, объяснит! В этой книге он рассказывает, как избавиться от всего лишнего (в том числе и лишних мыслей) и научиться наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Привычных психологических практик не будет – Масуно дает куда более интересные задания читателю. Например, погулять босиком, посвятить весь день семье или выпить чашку кофе, не глядя в смартфон. Выполнять их – одно удовольствие! Вы быстро втянетесь. В этом, кстати, один из секретов книжки – делать все в свое удовольствие и с любовью.

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