В стиле бохо: Хилари Дафф в новом образе провела вечерину в честь будущего ребенка

12.03.2021, 18:46, Разное

В начале октября Хилари Дафф и музыкант группы The Come Clean Мэттью Кома объявили, что ждут второго общего ребенка. За окном уже середина марта, и малыш (или малышка) скоро появится на свет. Недавно 33-летняя певица и актриса кардинально сменила имидж, перекрасив волосы в голубой цвет. Но поспешила успокоить подписчиков: это не значит, что они ждут мальчика, просто у нее случился такой порыв.

Накануне актриса поделилась кадрами с baby shower — вечеринки в честь рождения будущего ребенка. Слайдшоу с мероприятия Хилари выложила в Instagram. Она прошла рядом с их с Мэттью домом на свежем воздухе, и все было украшено в стиле бохо: шарики, зелень, посуда – все-все было выполнено в естественных цветах. При этом розового или голубого нигде не было, так что понять, кого актриса все-таки ждет, невозможно. Среди гостей были не только ее подруги, но и муж, сын с дочерью и ее мама.

Моя дорогая Шармин, я не знаю, как отблагодарить тебя за то, что ты организовала самый особенный день для меня. Я, правда, не планировала устраивать подобную вечеринку для моего третьего ребенка. Но вы нашли способ убедить меня)) И, честно говоря, день получился таким расслабленным. Я хорошо провела время со своими друзьями из Лос-Анджелеса, которых я так давно не видела и по которым жутко скучала. Они все живут далеко. Я люблю всех этих женщин. Спасибо, что встретились мне по жизни во время разных проблем и невзгод,

– написала Хилари под видео и добавила шутку о своей фигуре:

Толстое существо! Черт возьми, у меня будет третий ребенок… Пришлите помощь!

Напомним, Хилари Дафф и Мэттью Кома познакомились, работая над пятым студийным альбомом Хилари Breathe In. Breathe Out., выпущенным в 2015 году. Мэттью также выступил соавтором и продюсером нескольких песен певицы – Confetti и Arms Around A Memory!. Пара начала встречаться в январе 2017 года, но спустя три месяца Дафф разорвала отношения с Кома, и причиной тому, по словам инсайдеров, послужили их плотные графики. В октябре 2017-го Хилари и Мэттью возобновили отношения, в июне 2018-го Дафф объявила о беременности, а в октябре родила дочь – Бэнкс Вайолет Бэир.

Помолвка пары состоялась в мае 2019 года, а в декабре они поженились. Тайная свадьба, на которой присутствовали только близкие друзья и родственники пары, прошла на заднем дворе дома Хилари в Лос-Анджелесе. Поскольку свадьба пришлась на канун Рождества, гостей при входе в дом встречал хор, исполнявший традиционные и знакомые каждому входящему с детства рождественские хоралы.

О том, что Хилари ждет ребенка, американская актриса объявила в своем микроблоге в Instagram в конце октября. Сейчас она воспитывает восьмилетнего сына Луку от предыдущих отношений и двухлетнюю дочь Бэнкс, которая появилась на свет еще до того, как Дафф и ее возлюбленный, музыкант Мэттью Кома, решили пожениться.