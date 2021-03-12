Умеет удивлять: теннисист Энди Маррей стал отцом в четвертый раз

12.03.2021, 14:36, Разное

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Единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде по теннису, бывшая первая ракетка мира, офицер Ордена Британской империи и друг королевской семьи (особенно его любит семья Миддлтон) Энди Маррей вновь стал отцом, и вновь мировая пресса узнала об этом последней. Самоизоляция семье Маррей – только на руку: жене Энди не пришлось специально прятаться от папарацци и выбирать наряды, скрывающие изменения в фигуре. О пополнении в семье известного теннисиста заявил в Twitter репортер издания The Times, он также добавил, что Энди отказался от участия в предстоящем турнире ATP Tour в Дубае, чтобы остаться дома с женой и новорожденным ребенком. Кто именно родился у Энди и его жены Ким Сирс, не сообщается.

Энди Маррей и Ким Сирс

Новость, безусловно, радостная, но поклонники Энди одновременно расстроены тем, что снова не увидят спортсмена на корте. Ранее ему также пришлось отказаться от участия в Australian Open, так как он получил положительный тест на коронавирус. Фанатам остается надеяться, что Энди сможет порадовать их своими спортивными успехами на турнире Miami Open, который состоится в конце этого месяца.

Напомним, бракосочетание Энди и Ким Маррей состоялось 11 апреля 2015-го в соборе XII века постройки в городе Данблейн в Шотландии. До свадьбы пара встречалась на протяжении девяти с половиной лет. Их первенец – дочь София – родилась в августе 2016-го, и уже меньше чем через год, в июле 2017-го, пара объявила о второй беременности. Дочь Эди появилась на свет в ноябре 2017-го. Третий ребенок Маррея – сын Тедди – родился в ноябре 2019 года.