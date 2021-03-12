 

Умеет удивлять: теннисист Энди Маррей стал отцом в четвертый раз

12.03.2021, 14:36, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Единственный в истории двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном разряде по теннису, бывшая первая ракетка мира, офицер Ордена Британской империи и друг королевской семьи (особенно его любит семья Миддлтон) Энди Маррей вновь стал отцом, и вновь мировая пресса узнала об этом последней. Самоизоляция семье Маррей – только на руку: жене Энди не пришлось специально прятаться от папарацци и выбирать наряды, скрывающие изменения в фигуре. О пополнении в семье известного теннисиста заявил в Twitter репортер издания The Times, он также добавил, что Энди отказался от участия в предстоящем турнире ATP Tour в Дубае, чтобы остаться дома с женой и новорожденным ребенком. Кто именно родился у Энди и его жены Ким Сирс, не сообщается.

Энди Маррей и Ким Сирс

Новость, безусловно, радостная, но поклонники Энди одновременно расстроены тем, что снова не увидят спортсмена на корте. Ранее ему также пришлось отказаться от участия в Australian Open, так как он получил положительный тест на коронавирус. Фанатам остается надеяться, что Энди сможет порадовать их своими спортивными успехами на турнире Miami Open, который состоится в конце этого месяца.

Напомним, бракосочетание Энди и Ким Маррей состоялось 11 апреля 2015-го в соборе XII века постройки в городе Данблейн в Шотландии. До свадьбы пара встречалась на протяжении девяти с половиной лет. Их первенец – дочь София – родилась в августе 2016-го, и уже меньше чем через год, в июле 2017-го, пара объявила о второй беременности. Дочь Эди появилась на свет в ноябре 2017-го. Третий ребенок Маррея – сын Тедди – родился в ноябре 2019 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.11 / Ученые выявили сильную реакцию иммунитета у бессимптомных носителей коронавируса

23.11 / Личное: “Симпатия колышется туда-сюда”

13.08 / Политолог обозначил сроки падения режима Лукашенко

30.08 / Учёные разработали метод, позволяющий контролировать работу сердца в домашних условиях

02.02 / Уровень доверия американцев к Байдену упал на второй неделе его президентства

19.10 / Кристина Асмус раскрыла размер заработков в театре

24.01 / Спасти москвича

16.09 / Теперь обхаживаем Венеру

25.02 / На видео представили первый в мире “неубиваемый” смартфон с ночным видением и 5G Ulefone Armor 11

25.06 / Сериал “Основание: Осман” с Бураком Озчивитом продлили на второй сезон

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска