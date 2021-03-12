 

Луна все время «падает» на Землю, но промахивается – норвежский астрофизик Вигго Ханстеен

12.03.2021, 11:28, Разное
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Наверняка многие из нас задавались вопросом: почему под притяжением Земли Луна никак не падает на нее? Норвежский астрофизик Вигго Ханстеен (Viggo Hansteen) дал простое объяснение данному явлению.

По его словам, Луна постоянно «падает» на Землю, но промахивается из-за своего вращения, которое заставляет ее находиться на одном и том же расстоянии от планеты. Получается, что естественный спутник Земли удерживают на своей орбите два фактора: притяжение нашей планеты и скорость ее вращения.

Точно по такому же принципу происходит взаимодействие Земли и нашего светила. Если бы наша планета внезапно остановилась, то очень скоро оказалась бы на поверхности Солнца.

Ранее астрофизики Японского космического агентства JAXA заявили, что на самом деле все объекты в Солнечной системе вращаются не вокруг Солнца, а вокруг «центра масс системы», даже само Солнце. Центр, вокруг которого вращаются небесные тела нашей Солнечной системы, является некой точкой, где объект идеально сбалансирован, и вся масса объекта равномерно распределена по всем сторонам.

По словам японских планетологов, мы очень редко вращаемся вокруг центра Солнца, так как центр масс Солнечной системы чаще всего не совпадает с центром Солнца.



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