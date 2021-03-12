История «бензиновой пилюли» или как пытались превратить воду в топливо

12.03.2021, 7:20, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

За последние сто лет множество людей изобретали чудо-вещество, способное превратить воду в аналог бензина и использовать эту смесь для заправки автомобилей. Большая часть этих изобретений были признаны подделками, другие пропали или были забыты.

Одним из самых актуальных и перспективных исследований в последние годы считается разработка альтернативных источников энергии.

Эти источники должны быть возобновляющимися и не загрязнять атмосферу. При этом они должны подходить для использований как в промышленности, так и в быту, в том числе для автомобилей.

За последние годы в этом направлении было сделано немало, однако мир все еще очень сильно зависит от нефти и бензина, а машины на электричество все еще считаются во многих странах не более, чем диковинной новинкой.

А что если заправлять машины не бензином, а чем-то иным? Чем-то куда более безопасным для планеты и более простым в добыче. К примеру, водой.

Это может звучать как фантастика, но на самом деле за последние сто лет было как минимум несколько человек, которые заверяли, что изобрели способ превращать воду в топливо. И даже пытались демонстрировать это. Что же стало с ними и их изобретениями?

Один из самых первых и известных подобных случаев связан с изобретателем из США по имени Луи Энрихт. В 1916 году он заявил, что изобрел дешевое вещество, которое при добавлении его в обычную воду могло служить "заменой бензина" и которое можно было производить по смешной цене в 1 пенни за галлон.

Он был настолько уверен и смел в своих экстравагантных заявлениях, что организовал пресс-конференцию и демонстрацию для журналистов, сначала позволив им осмотреть бензобак, чтобы убедиться, что в нем нет бензина, а затем позволил им попробовать воду, которую он планировал использовать в демонстрации, чтобы они убедились, что это в самом деле вода.

Затем Энрихт показал всем некую зеленую жидкость в склянке, которую он добавил в воду, а затем заполнил бензобак автомобиля полученным "раствором". К всеобщему удивлению, машина отлично заводилась и ехала, как будто в баке был бензин. Единственным заметным побочным эффектом был резкий запах миндаля от "раствора".

Уильям Хаскелл, издатель "Чикаго Геральд", так сообщал об этом удивительном событии:

"Я лично осмотрел весь двигатель и бак. Я даже попробовал воду, прежде чем таинственная зеленая таблетка была брошена в резервуар. Затем я открыл кран и исследовал полученную жидкость, которая теперь имела вкус горького миндаля. Я также попробовал на вкус жидкость в карбюраторе, который был таким же. Я был поражен, когда авто завелось. По городу мы проехали без проблем".

Это было, казалось бы, совершенно сенсационное новаторское открытие, которое не только заправило машину, но и вызвало большой энтузиазм и привлекло многих потенциальных покупателей этого изобретения, в том числе Генри Форда из Ford Motor Company и Хадсона Максима из Hudson Munitions Company, а также многочисленных желающих инвесторов, согласных вкладывать в это миллионы.

Кто-то из критиков обнаружил, что Энрихта еще в 1903 году обвиняли в мошенничество и что он в целом куда больше был известен как перекупщик, чем изобретатель. Однако на это мало обратили внимание, ведь демонстрация была такой правдоподобной!

Дальше Энрихт устроил еще одну демонстрацию, теперь для британской армии, которая тоже вызвала всеобщее восхищение и посыпались отзывы, что "машина работала так же быстро и эффективно, как и на бензине".

Все это было действительно многообещающе, но далее начало появляться все больше "красных флажков". Богач Бенджамин Йоакум, вложивший миллион долларов в изобретение Энрихта, был очень недоволен после того, как изобретатель отказался рассказать ему о всех тонкостях процесса.

В конце концов, из-за юридических угроз Энрихта вынудили показать формулу Йоакуму, но когда сейф, где она якобы хранился, открыли, она таинственным образом исчезла.

После этого Энрихт утверждал, что его формула была украдена, и, хотя у него были резервные копии, он сказал, что у него закончились ингредиенты, и поэтому он не может проводить дальнейшие демонстрации. Далее различные эксперты начали массово критиковать Энрихта и обвиняли его в шарлатанстве, а его изобретение назвали вероятной мистификацией. Весь интерес к изобретению был утерян, инвесторы отступили.

Удивительно, но Энрихта это не испугало и не остановило. В 1920 году он заявил, что нашел способ превратить торф в бензин, и ему даже удалось привлечь от инвесторов 42.000 долларов для продвижения этого процесса.

Однако во время демонстрации было обнаружено, что все это было подделкой и было сделано с помощью скрытого шланга, по которому в бензобак поступал настоящий бензин.

Энрихт был осужден за кражу в особо крупных размерах и заключен в тюрьму Синг Синг, правда через пару лет был освобожден условно-досрочно по состоянию здоровья. Он умер в следующем году после этого, и, поскольку он никогда не разглашал свою заявленную секретную формулу и не позволял анализировать загадочную зеленую жидкость, всю правду он унес в могилу.

Еще одно удивительное заявление в этом отношении было сделано примерно в то же время, когда Энрихт продавал свой удивительный заменитель бензина. В 1917 году канадский изобретатель и моряк Королевского военно-морского флота Канады по имени Джон Эндрюс пришел к министру военно-морского флота Джозефусу Дэниелсу и сообщил ему, что он изобрел зеленый порошок, который может превращать пресную или соленую воду в бензин.

Как и Энтрихт до него, Эндрюс организовал публичную демонстрацию и серию испытаний на Бруклинской военно-морской верфи, где использовалась моторная лодка, и командир Эрл П. Джессап так рассказывал об этом:

"Мы дали Эндрюсу ведро с водой, которое было взято из гидранта (пресная вода) военно-морской верфи одним из придворных атташе. Он сел в свою машину с канистрой, которую мы проверили и обнаружили, что она пуста, и с небольшой сумкой, которую он нес с собой.

Примерно через минуту он отдал нам заполненную канистру, которую я лично перенес в открытый топливный бак. Наливая жидкость в резервуар, Эндрюс поднес зажженную сигарету к жидкости, которая не загорелась. Это показало, что вещество не было газообразным или легковоспламеняющимся в той части демонстрации, которая для меня была наиболее важной.

Двигатель завелся так же быстро, как и на бензине, и после мгновенной регулировки карбюратора он приступил к своей работе, развивая 75% своей номинальной мощности, что является замечательным показателем для любого топлива с такой небольшой корректировкой. карбюратор.

С военной точки зрения, практически невозможно представить себе, что означает такое изобретение. Это так важно, что мы поспешили в Вашингтон с докладом в военно-морское ведомство. Очевидно, что Эндрюс открыл комбинацию химикатов, которая расщепляет воду до инертной формы до тех пор, пока она не испарится механически карбюратором, когда искра заставляет ее гореть, как горит бензин".

Военно-морской флот был в восторге от всего этого, но, безусловно, были и скептики. Одним из наблюдателей невероятных демонстраций Эндрюса был доктор Миллер Риз Хатчинсон, главный инженер Томаса А. Эдисона, который так писал об этом:

"Я был удивлен. Когда я вернулся домой той ночью, я попытался понять, как он мог это сделать. Я почувствовал запах выхлопных газов, чтобы убедиться, что это не бензин. И тут меня осенило: должно быть, он использовал ацетилен.

Используя ацетон для поглощения ацетилена и растворяя ацетон в воде, можно получить удовлетворительную горючую смесь. Я вернулся к испытательному двигателю, и он отлично работал на моей смеси. Понимаете, вода была всего лишь носителем, доставившим взрывчатку в баллоны.

Действие было такое же, как если бы вы вылили масло на пепел. Пепел снова будет гореть, но только до тех пор, пока не закончится масло. Конечно, это заменитель бензина, как и пикриновая кислота. Но вы должны увидеть, что происходит с цилиндрами!"

Однако Эндрюс отрицал какие-либо уловки, что не помешало ему поспешно сбежать в Канаду, утверждая, что за ним следят гнусные стороны, которые хотели украсть его изобретение.

Перенесемся через несколько десятков лет и окажемся в 1950-х годах, когда некий Гвидо Франк, бывший шахтер из Иллинойса, начал утверждать, что он придумал зеленый порошок (снова зеленый порошок!), который может превращать воду в бензин.

Франк назвал это вещество "Мота" ("Атом" наоборот). По словам Франка, вещество изначально было изобретено немецким ученым по имени доктор Александр Крафт, и он организовал множество очень убедительных демонстраций "Моты" в действии. Гэри Больц, консультант по карбюрации и топливной инженерии, так рассказывал об одном таком испытании:

"Гранулы были темно-оливково-зеленого цвета. Попадая в воду, они растворяются в нити зеленого цвета, которая начинает распространяться по воде подобно волокнам. Когда вода начинает реагировать, возникает эффект завихрения. Реакция завершается через несколько минут. Если кристаллы смешать с водой в соотношении 1: 1, полученная жидкость очень взрывоопасна и может взорваться от небольшого удара. Но он не чувствителен к ударам при смешивании в нормальном соотношении – одна унция порошка на полгаллона воды. Готовое топливо легче воды".

Франку удавалось поддерживать ажиотаж своего изобретения удивительно много лет и за это время он собрал сотни тысяч долларов пожертвований на свое изобретение, уклонившись от нескольких обвинений в мошенничестве. Но он так никогда и не выпустил ни одного реального продукта для своих инвесторов. Он объяснил причину этого паранойей, что, якобы, нефтяная промышленность пыталась подавить его формулу.

В 1979 году было обнаружено, что не только "доктор Крафт" был выдуманной персоной, но и несколько человек, которые утверждали, что Фрэнк рассказал им о своей формуле, были мистификацией.

Франк в итоге был признан виновным в мошенничестве и приговорен к пяти годам условно, но все время оставался непреклонным в том, что его изобретение было реальным. К сожалению, он унес с собой все секреты, которые у него были, когда умер в 1983 году.

Предполагаемые изобретатели топлива из воды были и в более поздние годы. В 1983 году китайский ученый Ван Хунчэн объявил, что создал жидкость, которая может превращать воду в топливо, добавляя всего несколько ее капель.

В то время это было довольно большой новостью для Китая и привлекло к Вану много внимания, в том числе государственного финансирования, но это предполагаемое удивительное открытие в конечном итоге доставило его изобретателю множество проблем.

Китайское правительство в то время настаивало на устранении маргинальных идей и псевдонауки, и, к сожалению для Вана, их взгляды обратились на него. Его публично дискредитировали в научных публикациях и приговорили к 10 годам тюремного заключения за мошенничество и обман. Неясно, было ли это когда-либо доказано и насколько правдивы были его утверждения.

В 1996 году изобретатель из Индии по имени Рамар Пиллаи из Индийского технологического института (ITT) заявил, что он может преобразовывать воду в бензин с помощью травяной формулы, полученной из особого куста.

Он кипятил листья и кору куста в воде и добавлял секретные ингредиенты для получения своей чудо-жидкости, в результате чего получалось вещество, которое могло "гореть, как керосин", было более эффективным, чем бензин, и не производило выхлопных газов.

Пиллаи пользовался полной поддержкой правительства, которое предоставило ему 20 гектаров земли для выращивания кустов, и он даже подал заявку на получение патента на процесс, но, хотя он проводил успешные демонстрации, его в основном списали со счетов как мошенника. Тем не менее, как и другие до него, Пиллаи продолжал утверждать, что его секретный рецепт действителен.

Еще совсем недавно бизнесмен Тим Джонстон якобы создал "волшебную пилюлю", которая сокращает выбросы и продлевает срок службы топлива. Джонсону удалось собрать ошеломляющие 100 миллионов долларов от инвесторов, но его компания все равно разорилась, и никаких доказательств существования его таблетки или рецепта так и не появилось.

Во всех рассмотренных нами случаях есть несколько общих повторяющихся тем. Изобретатель выступает с этим фантастическим заявлением, меняющим правила игры, проводит несколько интригующих демонстраций, а затем формула, лежащая в основе этого, теряется, скрывается или иным образом скрывается от внимания ученых, чтобы неминуемо умереть вместе со своим создателем.

Ни разу не было убедительного конкретного примера этих "бензиновых пилюль", которые нужно было проанализировать. Ни один из них никогда не производился в больших масштабах, несмотря на то, что они могли изменить мир в том виде, в каком мы его знаем.

Ученые в основном говорят, что сама идея, лежащая в основе этого, невозможна, но это привычный путь науки с новыми, сложными идеями с незапамятных времен, так что это не означает автоматическую неудачу. Впрочем, что касается любой так называемой "бензиновой пилюли", прорыва пока не предвидится.