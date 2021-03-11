Скандалы: Если «Искру» зажигают, это кому-то нужно

11.03.2021, 17:18, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как Геннадий Зюганов умело распоряжается «Капиталом» Маркса, пользуясь деньгами спонсоров партии

Касса Зюганова пополняется во многом за счет бизнесменов. В «капиталисты» подались и члены семьи лидера КПРФ, выяснил «Собеседник». Любимое многими коммунистами выражение «Нет такого преступления, на которое он [капиталист] не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы» бессменный лидер КПРФ вряд ли относит к спонсорам партии и ближайшим родственникам. Ведь деньги бизнеса обеспечивают доходы партийной казны и позволяют его близким приобретать атрибуты роскоши. Бесспорно, среди соратников Геннадия Зюганова куда меньше людей богатых, чем в той же «Единой России», однако свои «мешки» тоже встречаются.

Кто зажигает «Искру»

– Я лично не люблю стоять в очереди, – признавался как-то Зюганов.

Вероятно, так и есть, кроме одной очереди – за государственным финансированием. В 2020-м КПРФ получила из федерального бюджета 1,086 млрд руб. Всего же годовой бюджет организации составил, по нашим подсчетам, 1 млрд 138 млн. Это почти на 300 млн меньше, чем годом ранее. Сократились пожертвования, что можно объяснить непростым для всей экономики прошлым годом. Но у КПРФ есть и жирок про запас – на партийных счетах скопилось более полумиллиарда рублей.

Деньги КПРФ традиционно переводит омская общественная организация «Интеграция», которую возглавляет депутат Госдумы Александр Кравец. У «Интеграции» есть дочерняя компания «Искра», которая на госконтрактах с аппаратом регионального правительства заработала более 7 млн руб. «Собеседник» изучил договоры между властями и «Искрой», они касаются услуг «по транспортному обслуживанию» депутата Кравца. Выходит, он оказывает услуги сам себе, получая компенсацию из бюджета. Кстати, передвигаться по славящимся своей «убитостью» омским дорогам коммунист предпочитает на автомобиле Peugeot 508 производства Бельгии.

Среди самых крупных доноров компартии – транспортное предприятие «Промсервис» из Новосибирска. Зюганову новосибирские бизнесмены помогают вообще активно. И это объяснимо, ведь мэром Новосибирска является коммунист Анатолий Локоть. Которого, правда, назвать оппозиционером уже сложно: он вступает в предвыборные коалиции с «Единой Россией» и конфликтует с местными депутатами от штаба Навального.

Помогает коммунистам финансово и новосибирское АО «Хлебообъединение «Восход», выручившее на господрядах 260 млн (основной заказчик – МВД). Местное издание «Тайга» писало, что «Восход» входит в Сибирскую хлебную корпорацию, которую возглавляет экс-депутат новосибирского Заксобрания от «Единой России» Дмитрий Терешков. Он перечисляет деньги КПРФ как частное лицо.

Среди партийных спонсоров можно найти и фирмы, связанные с депутатами, которым КПРФ помогает получать мандаты. Это, к примеру, ООО «Гибрид СК» из Кабардино-Балкарии. Сын владельца компании Артура Ашабокова стал членом парламента республики.

Тратит же КПРФ получаемые деньги в основном на содержание своего руководства – 375 млн руб. (данные за 2019-й).

Это даже больше, чем на пропагандистскую деятельность и организацию публичных мероприятий (в общей сложности менее 300 млн).

Среди трат КПРФ встречаются и экзотические: так, изготовление бюста Сталина обошлось в 40 тыс. руб. Платит партия и за «сопровождение аккаунтов в сети интернет». Некий Илья Дубенский из Подмосковья получил за ведение коммунистических соцсетей 565 тысяч за год.

Цифра

100 млн рублей – столько КПРФ удается собирать в виде членских взносов.

«Пионерия» Зюганова

Внук Геннадия Зюганова Леонид – депутат Мосгордумы. По декларации он зарабатывает 6,5 млн в год и владеет долей в квартире площадью 121,2 кв. м.

По информации «Собеседника», она располагается в доме на проспекте Мира и стоит около 40 млн.

Отец Леонида и сын главы КПРФ Андрей Зюганов, по информации «Собеседника», когда-то работал в торгово-промышленной компании «Сенеж». Ее совладелец, бизнесмен Алексей Русских, благодаря трудоустройству сына Зюганова сделал политическую карьеру: сначала стал депутатом Госдумы от КПРФ, а затем перешел в Совет Федерации.

У Андрея Зюганова сегодня собственный бизнес. Сыну лидера компартии принадлежат ООО «Амд Проект» (строительство и архитектура) и ООО «Аверус» (покупка и продажа земельных участков). Также он руководит управляющим недвижимостью ООО «Ант-Вектор», которым владеют его сестра Татьяна и жена Анна.

Дочь лидера КПРФ Татьяна Никифорова недавно приобрела новый автомобиль Volkswagen Tiguan. Ездит на нем она из Москвы в свой загородный 4-этажный особняк в подмосковном поселке Поведники. Стоить такой дом вместе с участком может около 100 млн.

Никифорова вместе с мужем Сергеем выступает учредителем АНО «Согласие», которая зарабатывает и на госзакупках – оказывает гостиничные услуги (дизайн-отель «Сухаревский»).

Зять Геннадия Зюганова ранее был фигурантом уголовного дела. Несколько лет назад его подозревали в организации получения взяток столичными чиновниками за заключение договоров аренды помещений с коммерсантами. Однако в итоге под суд пошли только исполнители.

Сегодня Сергей Никифоров владеет еще и ООО «Медстандарт-МТ». В гараже у него – Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg. Также, по данным «Собеседника», зять Зюганова ездит на Mercedes-Benz, который принадлежит посольству КНДР. Возможно, конечно, он был просто пассажиром в этом авто – как бы то ни было, он оплачивал парковку этого автомобиля с дипломатическими номерами со своего мобильного телефона.

В бизнес подался и 27-летний внук лидера КПРФ. Михаил руководит ООО «Орловпак» (производство гофрированной бумаги и картона) и ездит на записанном на маму BMW X3. А вот 23-летний внук Зюганова Евгений предпочитает Toyota Camry.

Кстати

Коммунист Александр Некрасов – один из самых богатых парламентариев страны. В основном, правда, зарабатывает его жена – 677 млн в год. На супругу Некрасова оформлена петербургская строительная компания «Лидер групп». До недавнего времени Некрасов входил во фракцию КПРФ в Госдуме, а теперь перешел в Совет Федерации. В качестве сенатора он представляет Архангельскую область.

Сергей Ежов