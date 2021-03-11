Скандалы: Ошибка «черного полковника»

11.03.2021, 16:28, Разное

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Экс-командир бригады ДНР «Пятнашка» и бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба планировал государственный переворот

Экс-командир бригады ДНР «Пятнашка» и бывший помощник президента Абхазии Ахра Авидзба планировал государственный переворот, заявили в службе госбезопасности Абхазии. Сообщается, что его приглашали в СГБ для разъяснительной беседы о недопустимости нахождения у него вооруженной охраны, но Авидзба на беседу не явился. В итоге он и его охрана арестованы, а в его доме в горном селе найден склад оружия.

После войны с Грузией практически в каждом абхазском доме есть оружие, но им никто не козыряет и тем более не грозится применить. Насколько хорошо вооружены абхазы, настолько же хорошо они знают цену человеческой жизни. Власти закрывали глаза на эту проблему, но в 2020 году был принят закон, согласно которому гражданину, не являющемуся резервистом, запрещается иметь боевое стрелковое оружие. По-видимому, идея заключалась в общей демилитаризации Абхазии, которая позиционирует себя как курортный регион в первую очередь для россиян.

Закон вступил в силу 1 марта 2021 года, и 5 марта Авидзбу задержали на вполне законных основаниях – в течение четырёх дней он не сдал имеющийся у него арсенал: автоматы и винтовки, противотанковые гранатомёты, ручные пулемёты.

Формально задержание Авидзбы нельзя назвать необоснованным, но дело не только в оружии.

2 марта Ахра Авидзба выступил на митинге оппозиции в Сухуме, где фактически обещал устроить очередной переворот. Учитывая активную роль Авидзбы в перевороте годичной давности, в серьёзности намерений и способностях командира донбасских ополченцев мало кто сомневался. Тем более что Авидзба имеет опыт не только переворотов, но и реальных боевых действий. Власти отреагировали оперативно, не дожидаясь, когда он перейдёт от слов к делу.

Чужаков здесь не любят

В стране за последние 10 лет сменились четыре президента, двое из них были свергнуты. Особенность абхазских переворотов в том, что они всегда бескровны и проходят по одному сценарию: противники власти выходят к резиденции президента и требуют его отставки. Требование поддерживает парламент, и после переговоров с лидером оппозиции президент уходит. При этом силовики не используют силу для разгона протестующих.

Кровь пролилась лишь однажды, в 2004 году, когда победу на выборах оспаривали Сергей Багапш и Рауль Хаджимба. В ходе штурма правительственных зданий сторонниками Багапша от случайного выстрела погибла 78-летняя правозащитница и учёная Тамара Шакрыл. После этого тогдашний президент Владислав Ардзинба заявил о попытке госпереворота. Армия пришла в боевую готовность, страна оказалась в шаге от гражданской войны.

Случай стал важным маркером в формировании нынешней политической культуры в республике: сегодня действует негласный запрет на оружие. Противники могут бить друг друга, но ни в коем случае не применять оружие даже для предупреждения.

В этом состоит уникальность мирных абхазских переворотов: стороны всегда договорятся, и каким бы ни было решение, его примут все. Авидзба, щеголяя оружием и угрожая переворотом, нарушил главное правило.

Вторая ошибка Авидзбы – он привёз в страну чужаков из ДНР. В Абхазии приветствовали разве что добровольцев с Северного Кавказа, и то лишь во время войны с Грузией, когда нужна была любая помощь. Во внутренние дела абхазы не пускают никого, добиться успеха может лишь тот, за чьей спиной стоит свой мощный клан. Но звать на помощь чужаков – табу, а потому в Абхазии и бровью не повели, когда за Авидзбу вступилось «донецкое братство» различных медиаперсон.

Авидзба, окружённый отрядом «донбасских боевиков» да ещё и с солидным арсеналом, для Абхазии уже белая ворона, даже если он не собирается устраивать переворот. Власть решила перестраховаться, будучи уверенной, что арест «смутьяна» не вызовет осуждения абхазского общества.

Авидзба рассчитывал на помощь России?

Почему Авидзба так быстро рассорился с людьми, приход к власти которых он ранее приветствовал?

Свержение Рауля Хаджимбы в январе 2020 года началось с протестов родственников убитых в криминальной разборке на сухумской набережной, где от случайной пули погибла молодая официантка. На фоне этих акций, угрожающих вылиться в переворот, Верховный суд отменил итоги президентских выборов, официально лишив Хаджимбу поста. Главной претензией к Хаджимбе стала его неспособность справиться с криминалом. Тем более что резонансное убийство случилось при участии охранника президента.

Должностей лишились несколько высокопоставленных силовиков, но родственникам, среди которых оказался Авидзба (по некоторым данным, один из убитых был его двоюродным братом), этого было мало. Для разрешения конфликта пришлось бы расследовать дело до конца. Однако клановость абхазского общества означает, что любой преступник неизбежно окажется свояком кого-то из влиятельных людей. Дело оказалось не бытовухой, а разборкой криминальных авторитетов, в которой был замешан родственник первого президента и основателя абхазского государства. Клубок, в котором переплелись интересы власти, бизнеса и криминалитета, лучше было не трогать.

Президент Аслан Бжания пообещал довести расследование до конца, но на деле спустил его на тормозах. В это время Ахра Авидзба настаивал на разрешении конфликта «по справедливости».

Возможно, он был воодушевлён успехом в свержении Хаджимбы, а быть может, рассчитывал на поддержку молодого поколения абхазов или вмешательство России (сам он гражданин РФ).

Москва не вмешивается в происходящее в Абхазии, чтобы не придать этой буре в стакане воды глобальный характер. Тем более что Авидзба испортил свой имидж, в том числе в глазах российских правоохранительных структур, прошлогодним инцидентом, когда он своим джипом снёс забор на границе. Забор пришлось восстанавливать за счёт погранслужбы ФСБ РФ.

Однако сама собой ситуация может и не разрешиться. Авидзба убеждён, что пользуется определённой поддержкой со стороны молодых абхазов, а переворот 2020 года отчасти как раз и был бунтом молодёжи – людей, не видящих будущего абхазского государственного проекта, застывшего в своём развитии 20 лет назад.

От нынешнего криминально-патриархального уклада, который долгие годы обеспечивал выживание государства, многие устали. Система рано или поздно не сможет больше отбиваться от напора жаждущих перемен. Символично, что накануне ареста Авидзба заявил о создании общественной организации под названием «Новые люди». Хотя, что интересно, ранее он чуть не стал сопредседателем движения своего друга Захара Прилепина «За правду». Лишь в последний момент Прилепин отказал своему хорошо вооружённому товарищу.

Дмитрий Родионов