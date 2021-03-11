Скандалы: Кто «пилит» снег в Москве

11.03.2021, 16:28, Разное

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Почему один из ключевых подрядчиков по вывозу снега в столице начал процедуру банкротства

Москвичи массово жалуются на неубранный снег. Возможно, трудности возникли потому, что один из ключевых подрядчиков по вывозу снега в столице начал процедуру банкротства? – Очень плохо убрано, такого давно не припомню. Понятно, что снегопад был рекордным, но о нем же было известно заранее. Можно было и подготовиться! – Везущий меня таксист возмущается тем, как московские коммунальщики справляются с последствиями непогоды.

Он не один. В последние дни паблики правительства Москвы в соцсетях стали ломиться от сообщений недовольных жителей.

«А дороги вообще хоть кто-то чистит? Тротуары? Лестницы уличные? Гололед, глыбы льда сверху припорошены, месиво из снега и реагентов!» – написала, к примеру, в аккаунте департамента ЖКХ Евгения Гридина.

Февральская погода стала уникальной для Москвы сразу по нескольким показателям. Так, высота сугробов практически достигла отметки 60 см – этот рекорд держится с 1956-го. Сильные снегопады принес в Центральную Россию балканский циклон «Волькер», в Москве метель длилась больше суток без остановки. После этого температура в столице опустилась опять-таки до рекордных минус 28 градусов.

12 февраля вице-мэр Петр Бирюков сообщил, что коммунальщикам потребуется 8 суток для уборки города. На территориях работают 80 тысяч сотрудников коммунальных служб и более 15 тысяч машин. Но в некоторых районах Москвы ситуация вышла из-под контроля – улицы оказались погребены под снегом, а сугробы превратились в настоящие горы. Одну из самых больших корреспондент «Собеседника» нашел на Миусской площади в Центральном округе Москвы. Сюда свозили снег с нескольких участков – в итоге «царь-сугроб» вырос до третьего этажа.

25 февраля аномальные морозы сменились резким потеплением, и город поплыл. В ряде районов лужи достигали глубины в полметра, сообщали местные жители. Ливневая канализация снова не справилась с нагрузкой. Близкие к властям СМИ и департаменты столичного правительства попытались оправдаться.

– Если собрать весь снег, убранный с улиц Москвы, из него можно сложить больше 10 пирамид, равных пирамиде Хеопса в Египте, – отметили в департаменте ЖКХ. Примерно в это же время в столицу вернулся небольшой минус – и городские улицы превратились в настоящий каток…

Видимая конкуренция

Убранный снег раньше просто сбрасывали в Москву-реку и Яузу – вместе с реагентами и без очистки. Это плохо сказывалось на экологии. Затем в столичном регионе открылось несколько десятков снегоплавильных пунктов. По подсчетам властей, они способны перерабатывать сотни тысяч кубометров снега. Но снег нужно еще доставить на эти пункты, для чего московские власти стали заключать тендеры с частными фирмами. В некоторых случаях контракты подписывались сразу на несколько лет.

Одним из самых крупных стал договор на вывоз и погрузку снега с объектов дорожного хозяйства на территории Центрального административного округа Москвы. Заказчиком стало ГБУ «Автодороги ЦАО» (создано в 2011-м указом Сергея Собянина и отвечает за многие центральные узлы – например Бульварное кольцо).

Начальная цена госконтракта составляла 445 млн руб. На него были поданы две заявки: от ООО «Резерв проект» и ООО «Технотемп». Причем, как следует из закупочной документации, предложения поступили с разницей в четыре минуты. Победителем стал «Резерв проект», предложивший цену в 432,2 млн руб. (на 2 млн руб. меньше конкурента).

Если проанализировать тендеры, в которых участвовал «Резерв проект», обнаружим, что в нескольких случаях его конкурентом было ООО «Проектные решения». Предложения конкурентов отличались на 0,5%. Этот факт может свидетельствовать о картельном сговоре между участниками, считают в Центре антикоррупционной политики (ЦАП).

– Подобные совпадения маловероятны. Но факт сговора может установить только ФАС, когда проверит, с каких IP-адресов отправлялись заявки, – отмечает руководитель ЦАП Алексей Карнаухов.

К 2019-му «Резерв проект» уже хорошо освоился на коммунальном рынке столицы. В его активе были госконтракты на услуги по уборке снега и захоронению мусора. Подавляющее количество договоров было заключено в 2018-м. Так, 44 млн руб. «Резерв проект» должен был получить все от тех же «Автодорог ЦАО», 30 млн – от ГБУ «Жилищник Таганского района» за уборку снега.

Еще один контракт был заключен в августе 2019-го с ГБУ «Жилищник района Тверской» на сумму 4,5 млн руб. По его условиям подрядчик должен был вывозить снег с территории района в 2019–2020-м. Но уже через несколько месяцев договор был расторгнут.

Снежный пирог – не для всех

Один из крупнейших «снежных подрядчиков» Москвы – ООО «Резерв проект» было зарегистрировано в 2015-м. Его учредителем является Роман Скачков. Он же соучредитель строительной компании «Облдорстрой», которая заключила госконтрактов на сумму 400 млн руб. Основными заказчиками становились: «Госкорпорация по организации воздушного движения», ГБУ «Жилищник» в разных районах Москвы и все те же «Автодороги ЦАО».

Одним из соучредителей «Облдорстроя» является Денис Куриленко. Он же руководит ООО «Трифолд Центр». Эта компания, судя по сайту госзакупок, выступала конкурентом «Резерв проекта» в нескольких конкурсах на уборку снега в Москве. Таким образом, две «родственные» фирмы поделили между собой более 200 млн бюджетных рублей.

Как выяснил «Собеседник», в феврале 2019-го у «Резерв проекта» начались проблемы с исполнением взятых на себя задач. Одну из претензий предъявило ГБУ «Жилищник района Замоскворечье». По условиям договора подрядчик должен был отчитаться о выполненных работах по вывозу снега, но не сделал этого. В итоге от него потребовали выплаты штрафа в размере 5 тыс. руб. Такие же претензии были предъявлены от ГБУ «Жилищник Таганского района». Общая сумма двух контрактов составила около 60 млн руб. Недовольство «Автодорог ЦАО» вызывало отсутствие на технике подрядчика системы ГЛОНАСС.

Компанию регулярно штрафовали в 2019 и 2020 годах. Несмотря на это, она одержала победу еще в нескольких тендерах. Так, «Резерв проект» получил тот самый контракт на 432 млн руб. по вывозу снега из ЦАО и еще несколько подрядов.

9 февраля гендиректору «Резерв проекта» была направлена претензия от ГБУ «Автодороги ЦАО». По условиям госконтракта после начала снегопада заказчик направляет подрядчику заявку для уборки. В ней указываются место и время подачи техники, а также ее тип и количество. Но когда 5 февраля Москву накрыл снегопад, «Резерв проект» так и не предоставил технику, сказано в претензии. И вновь – штраф. И снова – всего 5 тыс. рублей…

Уборщик-банкрот?

Причины проблем с вывозом снега в Москве могут крыться в решении Арбитражного суда столицы. 12 ноября 2020-го он ввел процедуру банкротства «Резерв проекта». Соответствующий иск был подан компанией «Партнер С», которой ответчик задолжал 13 млн руб.

Представители «Резерв проекта» выступали против иска, напоминая о постановлении правительства, которое запрещает банкротить предприятия, имеющие долги. Но на сайте ФНС нет информации о том, что компания входит в перечень пострадавших от пандемии, установил суд.

«Ввести в отношении ООО «Резерв проект» процедуру наблюдения», – сказано в решении судьи Елены Махалкиной. У должника назначен временный управляющий, который должен будет отчитаться о финансовом состоянии компании.

Пока шло разбирательство в арбитраже, к фирме поступило еще несколько исков. Их судьбу суд решит позднее.

«Собеседник» обратился за комментарием в ГБУ «Автодороги». Там не ответили на наши звонки. Ответа на письменный запрос также пока не поступило. В компании «Резерв проект» также на звонки не ответили.

Кто «пилит» снег в Москве

За последние три года столичные власти заключили госконтрактов по уборке и вывозу снега на несколько миллиардов рублей. Крупнейший получило ООО «Правильная утилизация», заключившее договоры с ГБУ «Автодороги» на сумму 1,3 млрд руб. На втором месте – все тот же «Резерв проект» (432 млн руб.). Тройку лидеров замыкает ООО «Авангард», получившее подрядов на 135 млн руб.

Все то же ООО «Правильная утилизация» заключило контракты еще и с ГБУ «Жилищник» в разных районах столицы примерно на 150 млн руб. Но во всех случаях работы были прекращены из-за ненадлежащего исполнения обязательств.

Илья Давлятчин