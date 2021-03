Ответили на неудобные вопросы о расизме и принце Гарри: Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за долгое время вышли в свет

11.03.2021, 16:10, Разное

Несколько минут назад Кейт и Уильям приехали с визитом в школу School 21 в районе Стратфорд в восточной части Лондона. Их появление на публике стало первым с момента выхода большого интервью брата принца Уильяма, принца Гарри, и его жены Меган Маркл. Герцог и герцогиня Кембриджские пообщались с местными учениками и учителями.

После почти года на домашнем обучении британские ученики вернулись за школьные парты. Собственно, поэтому герцоги решили посетить учебное заведение среднего звена и пообщаться с педагогами на тему ментального здоровья: с 2018 года Кейт продвигает свою программу Mentally Healthy Schools (“Психически здоровые школы”). Так что теперь к программе присоединилась и школа School 21 — в ее расписании теперь будут значиться занятия по борьбе с тревогой и депрессией.

Но самое интересное произошло в конце: когда Кейт и Уильям уже собирались уезжать, журналисты задали принцу вдогонку пару вопросов. Ответы были кратким и лаконичными.

– Разговаривали ли вы со своим братом после интервью?

– Еще нет, но обязательно это сделаю.

– Можно ли действительно назвать королевскую семью расистами?

– Это совершенно не про нашу семью.

Breaking: Prince William has become the first member of the royal family to publicly address the race row sparked by Harry and Meghan’s interview. He says he hasn ‘t spoken to his brother yet but will do and royals very much not a racist family. pic.twitter.com/WPtjexzARN

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 11, 2021

Для первого “живого” выхода спустя столь долгое время (и дело тут не в интервью, а в коронавирусе — до этого герцог и герцогиня отдавали предпочтение мероприятиям онлайн) Кейт выбрала розовое пальто Max & Co и блузку в тон от Bode — кстати, в рубашке того же бренда и тоже розового цвета она была несколько дней назад во время видеозвонка с британской спортсменкой. Ее лицо закрывала медицинская маска с цветочным принтом. Розовый верх Кейт сбалансировала черными брюками прямого кроя от Jigsaw, темно-синими туфлями Emmy London и черным клатчем Jaeger, модель которого называется Kate.

The Duke and Duchess of Cambridge were at their first public engagement today since Harry and Meghan’s bombshell interview, promoting a mental health initiative for children.

William and Kate signalled their intention to carry on as normal at School21 in Stratford, east London. pic.twitter.com/1hIWHl3JKR

— Rebecca English (@RE_DailyMail) March 11, 2021