 

Верховный суд США разрешил избираться в Конгресс гражданам с отрицательным IQ

11.03.2021, 15:41, Разное
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Верховный суд США удовлетворил исковое заявление Тима Кенворда, снятого с регистрации окружной комиссией штата Кентукки в ходе предвыборной кампании в Конгресс в 2016 году.

Причиной для отказа послужил низкий коэффициент интеллекта, выдвигавшегося, достигавший отрицательных значений.

При рассмотрении дела судья опирался на требования федеральных законов, где отсутствуют требования к интеллектуальному уровню выдвиженцев на выборах всех уровней.

Также в решении было отмечено, что показатель IQ не измерялся у большинства сенаторов, а его значение никак не сказывается на работе парламентариев.

Кенворду выплатят 25 тысяч долларов залога, внесённых в ходе регистрации. Кроме того, согласно решению Верховного суда, избирательную комиссию Кентукки обяжут зарегистрировать его на следующих выборах в Конгресс.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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