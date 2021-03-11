Twitter замедлил работу аккаунта Роскомнадзора

11.03.2021, 12:31, Разное

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Twitter принял ответные меры на попытку Роскомнадзора замедлить работу соцсети в России. На аккаунт надзорного ведомства наложен ряд беспрецедентных ограничений.

Администрация соцсети задействовала нестандартные механизмы, которые затрудняют написание и отправку сообщений. Теперь сотрудники Роскомнадзора могут отправить твит длиной всего лишь в один символ, вместо прежних 280. Перед отправкой сообщения необходимо пройти математическую капчу на основе нерешенных «задач тысячелетия». Минимальный временной интервал между отправкой самих твитов составляет 3 часа. Сообщения других пользователей отображаются лишь частично и представляют собой перемешанный набор слов на всех языках мира. Списки читателей и читаемых написаны шрифтом Брайля.

Один из основателей соцсети Джек Дорси в шутливой форме прокомментировал нововведения: «Вот, что такое медленно!», — написал Дорси в своем твиттере.

Специалисты Роскомнадзора начали переговоры с технической поддержкой соцсети, но за прошедшие сутки в «твиттере» ведомства появилось лишь одно слово из 8 твитов: «помогите».

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