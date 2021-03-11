О том как поляк за украинского гея переживал

11.03.2021, 10:22, Разное

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Вкратце, молодой украинский гей рассказал о своих чувствах другому молодому украинцу традиционной сексуальной ориентации. В итоге – натурал обо всем рассказал родителям гея, а те упекли его в спец лечебницу, чтобы вытравить ‘гейство’ из отпрыска. А толерантный поляк – друг украинского гея ищет совета у пользователей Reddit.

Оригинал на английском.

https://www.reddit.com/r/relationship_advice/comments/lxlhwn/i_think_that_my_f18_gay_friend_m17_from_ukraine/

Перевод.

Я думаю, моему другу-гею из Украины угрожает невероятная опасность. Что я могу сделать, чтобы помочь ему?

Хочу сразу извиниться за свой английский, так как он может быть далек от совершенства. Коротко о ситуации. Я живу в Польше, а моя бабушка родом из Украины. Она покинула родную страну в конце 70-ых годов, но до сих пор поддерживает связь со своей огромной семьей. У нас есть очень дальний родственник, которого я могу назвать своим лучшим другом. Назовем его Адам. Адам приезжал к нам со своей семьей достаточно часто в период с 2011 по 2019 год, и мы с ним стали очень близки. Он – прекрасный человек, веселый, сообразительный и привлекательный. Он планировал поступать в наш местный университет в этом году.

В ноябре прошлого года, когда мы с ним переписывались о чем-то несущественном, Адам вдруг спросил меня, смогу ли я сохранить его большой секрет. Конечно же я ответил "да", и он рассказал мне, что он – гей и что я – единственный человек в его окружении, который толерантно относится к сообществу ЛГБТ и которому можно доверять. Скорее всего Адам знал о своей ориентации лет с 14, но боялся кому-либо об этом сказать или проявить свою симпатию к тайному предмету обожания мужского пола. Адам сказал, что над ним издевались одноклассники по каким-то глупым причинам, но был один парень, который защищал его (я буду называть его Борис). В общем и целом, он был классным, поэтому Адам проводил с ним много времени, в результате чего у него появились к нему чувства. Адам спросил моего совета в этой ситуации. Он был в отчаянии. Я заверил его, что нет ничего плохого с ним и в его чувствах, но так как его страна достаточно враждебно настроена по отношению к гомосексуалистам, лучшим решением было, для начала, найти безопасное место, людей, которые толерантны по отношению к ЛГБТ сообществу, и организации, в которых он сможет почувствовать себя в безопасности. Я не думал, что признаться в чувствах к Борису ни с того ни с сего – прекрасная идея.

Он согласился со мной, и мы ненадолго отложили эту тему, но месяц назад он неожиданно написал мне со своего второго аккаунта в Facebook. Он был в панике. Все выглядело так, как будто он признался в своих чувствах Борису, а тот пошел к родителям Адама и показал его сообщения. После этого родители Адама заперли его дома, забрали его ID, его основной телефон и компьютер, а также сообщили ему, что отправляют его в психиатрическую лечебницу или что-то вроде того, где врачи "вправят ему мозги". Он не может убежать и не знает, кто ему может помочь. Затем он замолчал. Все мои сообщения ему остаются непрочитанными.

Могу ли я что-нибудь сделать?? Я не могу связаться с его родителями (у них нет аккаунтов в социальных сетях), и мои родители достаточно консервативны и весьма негативно настроены по отношению к ЛГБТ сообществу, поэтому я не знаю, кто захочет мне помочь. Я также не знаю ни одной законной организации на Украине, которая может мне помочь. Поэтому любой совет приветствуется, я в полной растерянности.

А вот и советы:

Привет! Это ужасно, я с Украины и прекрасно понимаю сложившуюся ситуацию.

Как уже было отмечено выше, лучшее решение – обратиться к негосударственным организациям, положительно настроенным по отношению к сообществу ЛГБТ. В зависимости от того, где именно он живет (я полагаю в западной части, учитывая, что вы родственники), у меня могут быть контакты и знакомые, которые смогут тебе помочь.

Ты можешь написать мне.



Это достаточно хорошие советы, но от чего бы я воздержался, так это от того, чтобы сообщить любым родственникам старшего возраста, особенно 45+, не говоря уже о бабушке, которая наверняка поддержит то, что намерены сделать родители Адама.



Я не с Украины, но я кое-что знаю о выживании. Тебе надо сказать Адаму, чтобы он притворился, что он больше не гей. Что все это – чудовищная шутка. Скажи ему, пусть притворится, что лечебница помогла ему. Потом, когда его выпустят, он сможет сбежать и быть собой. Я бы дал совершенно другой совет, не будь он в столь отсталом от современных взглядов месте.

Выживай, пока не сможешь выбраться. Он не должен показывать своего истинного лица, пока не будет в безопасности в другой стране.

Это очень расстраивает меня, но если речь идет о безопасности, то он должен.

Этот комментарий буквально вызывает у меня слезы. Я даже подумать не могла, что так обстоят дела на Украине 🙁 . Я – бисексуал, и я прожила большую часть моей жизни, скрывая это. Я никогда не могла подумать о том, что однажды, "раскрыв то, кто я есть", я могу оказаться под угрозой того, что меня закроют в учреждении, чтобы "починить" меня… Я и подумать не могла, что такое все еще происходит в мире. Кажется, пора немного почитать.



Ты, возможно, понятия не имеешь о гомофобии, которая широко распространена в странах бывшего СССР. Посмотри, что случилось с группой Pussy Riot.

Эти стереотипы – грубы и оскорбительны. Я уверяю тебя, не весь русский/украинский народ пьет водку и, ясен пень, не охотится на медведей.

Во-первых, кажется, что тебе самому нужно выпить водки и еще поохотится на медведей, настоящие мужчины не позволяют так легко задеть их чувства.

Во-вторых, РФ не имеет ничего общего с Украиной, назови мне хоть один пример преследования геев на Украине.

Я не мужчина; и я сказала страны бывшего СССР, одной из которых и была Украина. Существует множество примеров преследований геев на Украине, и я слышала много таких историй из первых уст. Произошел откат к старой школе гомофобии и существования репаративной терапии должно быть достаточно, чтобы доказать это.

Источник – Pikabu.