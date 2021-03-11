Первый канал возрождает ток-шоу «Моя семья» – принц Гарри и Меган Маркл станут ведущими

11.03.2021, 7:53, Разное

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Руководство Первого канала планирует возродить знаменитое российское ток-шоу 90-х «Моя семья». На роль ведущих приглашены принц Гарри и его супруга герцогиня Сассекская Меган Маркл.

— Мы давно думали, что нашему телевидению не хватает семейного, простого человеческого измерения. Программа «Моя семья» как раз об этом. В лихие девяностые она была невероятно популярна и сейчас пришел подходящий момент, чтобы возродить её в современном формате. Наша публика нуждается в интересных семейных историях и колоритных ведущих. Конечно, выбор пал на «канадских беглецов» Гарри и Меган, — рассказал « Интерсаксу » генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Как сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, паре предложена рекордная по меркам российского телевидения зарплата в 100 млн долларов каждому. Кроме того, для них будет выкуплена квартира на Патриарших прудах и арендован автомобиль бизнес-класса с водителем.

Тем временем в Кремле заявили, что восхищены смелостью и принципиальностью принца Гарри и Меган Маркл.

– Скандал в королевской семье в очередной раз обнажает всю пошлость и двуличность Запада, разложение которого неотвратимо. Такие инциденты только приближают драматический финал этой никчёмной цивилизации, — заявил пресс-секретарь Дмитрий Навка.

Напомним, «Моя семья» — российское семейное ток-шоу с ведущим Валерием Комиссаровым, выходило на ОРТ с 25 июля 1996 по 27 декабря 1997 года по четвергам вечером. 4 января 1998 года переехало на и выходило там по субботам в 18:00 и в повторах по средам в 15:20 до 16 августа 2003 года.