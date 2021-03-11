Ученые намерены найти жизнь в глубинах Антарктиды

11.03.2021, 7:05, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Кембриджского университета не исключили, что в антарктических глубинных подледных озерах может существовать жизнь, сообщает Forskning.

Ученые провели новое исследование, благодаря которому удалось узнать, что между льдом и материковой частью Антарктиды расположены порядка 250 озер. По мнению специалистов, в подобной среде может существовать жизнь.

Так, бактерии, обитающих в озере Мерсер, удалось найти на глубине одной тысячи метров. В данный момент ученые при помощи исследования озера Lake CECs, к которому прорубят канал, намерены раз и навсегда ответить на вопрос, может ли существовать жизнь в глубине арктических льдов.

Ранее сообщалось, что под шельфовым ледником Антарктиды были найдены неизвестные животные. Существ обнаружили во время исследовательского бурения на шельфовом леднике Фильхнера. Специалисты утверждают, что подобная находка — доказательство того, что морская жизнь Антарктики способна существовать в “замороженном” мире.