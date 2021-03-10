Белорусский нефтяной экспорт отныне – через Россию

10.03.2021, 21:02, Разное

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За что поплатились балтийские порты?

09 марта 2021

Беларусь начала поставки нефтепродуктов через российские порты. Первая партия бензина уже в Усть-Луге. Это результат работы межправительственного соглашения, подписанного Беларусью и Россией в середине февраля. Из-за грубого вмешательства политиков из стран Балтии в наши внутренние дела официальный Минск решил увести оттуда свой транзит. В ближайшие три года через российские морские хабы на Балтике на экспорт уйдет около 10 миллионов тонн мазута, бензина и масла.

Первый пошел. Стартовая партия белорусских нефтепродуктов поступила в российский порт Усть-Луга Ленинградской области. Бензин, мазут, масла, которые раньше уходили на продажу за рубеж через порты Литвы и Латвии, сменили экспортную прописку после того, как прибалтийские политики стали откровенно грубо вмешиваться в наши внутренние дела и поддержали призыв оппозиции блокировать внешнеторговую деятельность наших крупных предприятий. Беларусь, не дожидаясь ограничений, сама, по сути, пошла на введение секторальных санкций. Странам Балтии прописали так называемую «транзитную сушку», подписав соглашение с Россией о переводе своих грузов в их порты. Белорусское топливо доставили в Усть-Лугу даже быстрее, чем ожидалось по графику.

Видео последних километров первого состава из Беларуси с нефтепродуктами к терминалам морского порта на российской Балтике администрация Ленинградской области выкладывает в своих социальных сетях, почти как прибытие поезда братьев Люмьер, – главная новость. Цистерны с бензином с Мозырского НПЗ – более пяти тысяч тонн. Конечная точка – резервуарный парк компании «Портэнерго». Она и еще один гигант – компания «Усть-Луга Ойл» – занимаются перевалкой всех видов нефтепродуктов в крупнейшем питерском морском хабе. Здесь говорят, что это настоящая победа. Общая. Эксперты компаний, т.е. практики, на всех этапах подготовки межправительственного соглашения, работали с министерствами транспорта Беларуси и России, обсуждали возможности экспорта, просчитывали и убеждали: белорусский транзит будет обоюдовыгодным.

Партия белорусского бензина уже в Усть-Луге, на днях в порт Санкт-Петербурга придет и наш мазут. Порядка трех с половиной тысяч тонн. Пока составы небольшие. Но это, так сказать, проба колеи и расчет фарватера. Межправительственное соглашение, подписанное в середине февраля, предусматривает перевалку почти 10 миллионов тонн, сделанного в Беларуси, мазута, бензина и масла в российских портах на Балтике до 2023 года. Конкретные условия – коммерческая тайна. Но на всех уровнях дают гарантии: и поставщики, и транзитёры работать будут с прибылью.

Прибалты, которые лишились белорусского транзита, а только Клайпеда будет терять до трех миллиардов евро в год, сразу же заявили о том, что РФ теперь для них – главная угроза. Об этом, например, доклад Департамента госбезопасности Литвы, опубликованный как раз накануне первой отправки белорусского топлива в Усть-Лугу. Там же – и о Беларуси с ее «враждебным режимом, который является источником напряженности в окрестностях Литвы». Что у них там конкретно напряжено в окрестностях – не уточняется, но кажется, что кто-то пытается конвертировать потерянные экономические контракты и собственные политические просчеты в громкие декларации. Ни Россия, которая по тем же причинам шантажа когда-то увела свой транзит из стран Балтии, ни Беларусь, которая в этом направлении уже сделала большой шаг, платить за это уже точно не будут.

Сейчас российские терминалы начали накапливать мазут для так называемой судовой партии. Чтобы полностью загрузить экспортный танкер. Куда он пойдет, пока не известно. Но точно в обход Клайпеды. Кстати, открытым остается вопрос, какие белорусские грузы уйдут оттуда следующими.

Российские порты не устают повторять, что готовы принимать не только нефтепродукты, но и другие грузы из Беларуси. Кстати, например, Литва сама подталкивает к тому, чтобы сделать это быстрее. На днях суд в Вильнюсе запретил расширение терминала насыпных грузов, который специализируется на перевалке продукции «Беларуськалия» в порту Клайпеды на том основании, что это якобы не соответствует «критериям национальной безопасности». Как на это реагировать Минску? Наверное, успокоить соседей: раз они боятся белорусских инвестиций в собственный транзитный хаб, нужно просто отдать их более смелым.