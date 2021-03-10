 

Приглашенный редактор Стася Милославская о романтической комедии “Рашн Юг”, безумных поступках в 20 лет и силе желания

10.03.2021, 20:14, Разное
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Помню, как в начале 2020 года мы с друзьями отдыхали в Таиланде, читали новости про какую-то летучую мышь в Китае и смеялись: никто и подумать не мог, чем это обернётся, как все это закрутится спустя пару месяцев. Поначалу карантин давался мне довольно тяжело: сложно было сидеть на одном месте, когда до этого ты несколько лет постоянно куда-то бежала, ехала, летела. Но потом мы все как-то втянулись. При этом, конечно, я сильно скучала по работе, хотела на море, к солнцу. И, видимо, так сильно себе этого всего нажелала, что оно и визуализировалось таким вот чудесным образом: в виде съёмок на курорте в фильме “Рашн Юг”!

Скажу честно, в начале съемок нашего проекта я сильно переживала, что за время своего вынужденного перерыва… разучилась играть в кино. Но, к счастью, эти страхи оказались ошибочными. Бывших актрис не бывает.)) К тому же, мне в этом кино очень повезло с партнёрами. Мне вообще по жизни везёт — вот уж не знаю, сколько это продлится и за что мне это, но пока с благодарностью принимаю такой подарок судьбы. По-другому никак.

Стася Милославская и Риналь Мухаметов на съемках фильма “Рашн Юг”

С Александром Метелкиным, который играет в кино ухаживающего за моей героиней полицейского Игоря, мы учились на разных курсах в Школе-студии МХАТ. Другой мой экранный возлюбленный, “моряк Никита” Риналь Мухаметов, всегда казался мне очень крутым, недоступным и серьёзным артистом Гоголь-центра — и оказался потрясающим артистом. Ну а за тем, как взрослеет Семён Трескунов (он играет в кино студента Артема), я наблюдала в социальных сетях. Со всеми тремя ребятами мы были знакомы до проекта и наконец поработали вместе. Парни такие разные по своей природе, органике, физике — интересно было к каждому из них найти индивидуальный подход. По итогу, мне кажется, все получилось. Они очень меня поддерживали, со всеми тремя у меня сложились тёплые партнёрские отношения! Для меня это важно и трепетно, потому что внутренние взаимоотношения, на мой взгляд, сильно влияют на результат. Надеюсь, зритель это тоже увидит и почувствует наше тепло.

Александр Метелкин в роли полицейского Игоря в комедии “Рашн Юг”

Семен Трескунов в роли студента Артема в комедии “Рашн Юг”

Что касается моей героини Ксюши, то она девушка не ветреная, как может показаться на первый взгляд. Хотя, думаю, что некоторых зрителей будет в этом не переубедить. Они наверняка не поддержат и не оценят ее поступки.  Для меня Ксюша — честная. Да, она юная и неопытная. Но нам всем когда-то также было по 20. И мы, как и моя героиня, жили по велению сердца. Ксюша чувствует импульс, дуновение ветерка — и бежит в ту сторону. Когда как не в 20 совершать подобные безумные поступки? Жалеть о них, расти благодаря этому? Поэтому я ее не осуждаю, я пытаюсь ее почувствовать и вспомнить себя в ее возрасте. Даже немного поностальгировать. Ведь сейчас я, прежде чем что-то сделать, сто раз задам себе вопрос: а надо ли мне это? А Ксюша такие вопросы не задает. Но это пока:)

Если говорить про жанр нашего кино, то это романтическая комедия. Мне как актрисе интересно пробовать себя в разных направлениях: мне все интересно, все полезно. В комедии же работать не только увлекательно, но и очень тяжело. Это похоже на балет — почему-то такое сравнение приходит на ум, когда думаешь об этом жанре. Мы смотрим балет, видим лёгкость движений, грацию. Но как только балерина забегает за кулису и снимает пуанты, можно заметить все ее синяки, ссадины, ушибы и мозоли.

Стася Милославская на съемках фильма “Рашн Юг”

Создавать этот воздушный настрой всегда непросто. При этом наше кино не несёт какой-то тяжелой смысловой нагрузки — это лёгкий романтический фильм с запахом горячей кукурузы и Чёрного моря. Надеюсь, зритель это почувствует.



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