Для реализации мер против Twitter Роскомнадзор потребовал от операторов сотовой связи переоборудовать вышки под стандарт 2G

10.03.2021, 20:11, Разное

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Для замедления работы Twitter Роскомнадзор обязал телекоммуникационные компании «Мегафон», «Теле2», «Билайн» и «МТС» перейти на стандарт связи 2G.

Вернуться к 4G операторы смогут после удаления соцсетью противоправных материалов и снятия наложенных на неё ограничений.

До конца марта мобильные операторы должны заменить оборудование на всех вышках связи России, чтобы скорость интернета не превышала 14,4 Кбит / с. При таких условиях загрузка страницы Twitter и отправка сообщений займёт десятки минут, а публикацию фото или видео придётся ожидать несколько часов.

– «Твиттер» нарушил законадетельство РФ, поэтому против соцсети будут действовать меры по замедлению работы соцсети в российском сегменте. А чтобы реализовать наше намерение нужно замедлить интернет. Этим мы и занялись, — объяснили решение в Роскомнадзоре.

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