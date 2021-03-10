 

Роспотребнадзор пригрозил замедлить ввоз импортных лекарств, чтобы наказать Запад за санкции

10.03.2021, 18:11, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Роспотребнадзоре пригрозили Западу, что замедлят ввоз в Россию продукцию европейских и фармакологических компаний в рамках ответа за санкции против чиновников и политиков за предполагаемое применение яда “Новичок”.

“Эффективный опыт коллег из РКН по борьбе с западными социальными сетями, игнорирующими отечественные законы, можно перенести и в другие отрасли. Специалисты службы начали подготовку пакета документов о замедлении ввоза в страну продукции западных фармакологических компаний в качестве ответной меры на несправедливые и недопустимые санкции в связи с якобы применением химического оружия. Замедление может быть незамедлительно прекращено, как только санкции будут сняты”, – говорится в пресс-релизе.

Среди других положительных эффектов замедления чиновники увидели “возможность организации у посольств западных государств митингов граждан из числа потребителей импортных препаратов с требованиями отменить антироссийские санкции”, а также шанс увеличить процент импортозамещения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / Лиза Арзамасова ответила на критику ее романа с Ильей Авербухом

28.11 / Ольга Ушакова ушла с Первого канала ради младшей дочери Беллы

02.03 / Как формируется цена на продукты питания в РФ?

19.07 / Личный фотограф Пугачевой показал архивный снимок Вайкуле и Леонтьева

22.11 / Мнение: История византийских корон

01.01 / Зеленский назвал назначение Азарова на пост премьер-министра Украины новогодней шуткой

30.07 / Ароматный, но не бодрящий — зачем пить кофе без кофеина?

12.12 / Были ли любовниками Распутин и царица Александра?

12.10 / “Как на плаху”: Дмитрий Нагиев удивил поклонников признанием о работе в кино

27.10 / Макрон поддержал Армению в конфликте в Нагорном Карабахе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска