Роспотребнадзор пригрозил замедлить ввоз импортных лекарств, чтобы наказать Запад за санкции

10.03.2021, 18:11, Разное

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В Роспотребнадзоре пригрозили Западу, что замедлят ввоз в Россию продукцию европейских и фармакологических компаний в рамках ответа за санкции против чиновников и политиков за предполагаемое применение яда “Новичок”.

“Эффективный опыт коллег из РКН по борьбе с западными социальными сетями, игнорирующими отечественные законы, можно перенести и в другие отрасли. Специалисты службы начали подготовку пакета документов о замедлении ввоза в страну продукции западных фармакологических компаний в качестве ответной меры на несправедливые и недопустимые санкции в связи с якобы применением химического оружия. Замедление может быть незамедлительно прекращено, как только санкции будут сняты”, – говорится в пресс-релизе.

Среди других положительных эффектов замедления чиновники увидели “возможность организации у посольств западных государств митингов граждан из числа потребителей импортных препаратов с требованиями отменить антироссийские санкции”, а также шанс увеличить процент импортозамещения.

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