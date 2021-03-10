Андерсу Брейвику запретили посещать тюремный тир

10.03.2021, 17:51, Разное

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Норвежский террорист и общественный деятель Андерс Брейвик получил запрет на посещение тюремного тира. Причиной такого решения стало неосторожное обращение с оружием.

Администрация тюрьмы сообщила, что заключенный пренебрег мерами безопасности и создал ситуацию, угрожающую жизням других людей. После очередных воскресных стрельб Брейвик оставил заряженную винтовку без присмотра и отправился к себе в камеру обедать.

По словам надзирателя тюрьмы Варга Викернеса, другие заключенные могли воспользоваться оставленным оружием и совершить побег из пенитенциарного учреждения. Теперь Брейвику запрещено подходить к тюремному стрельбищу ближе, чем на 50 метров.

Адвокат террориста Эльман Пашаев уже пообещал обжаловать это решение в суде.

– Мы готовим жалобу в ЕСПЧ на невыносимые условия содержания. На месте Брейвика мог оказаться другой человек или какой-нибудь известный артист, и я не думаю, что к нему бы отнеслись так предвзято, как к моему клиенту. Андерс всего лишь отправился встречать курьера с едой из ресторана. Его действия носили неумышленный характер. Администрация тюрьмы к нему постоянно придирается, — заявил адвокат террориста Эльман Пашаев.

Пашаев отметил, что Брейвик с первых дней тюремного заключения добивался права посещения тира. Регулярные тренировки необходимы террористу, чтобы не растерять форму за время заключения.

По словам самого Андерса Брейвика, после освобождения по УДО он планирует возглавить сборную Норвегии по стрельбе.

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