В Рыбинске отметят Масленицу – Программа праздника
10.03.2021, 15:17, Афиша
Теги: Выходные, Праздник
14 марта в Рыбинске состоятся мероприятия, посвящённые проводам зимы.
Праздновать Масленицу в этом году будут на семи городских площадках: Красной площади, площадях у Дворцов культуры «Волжский», «ГЭС», «Слип», у ДС «Полет», в детском парке в микрорайоне Переборы и в новом парке на улице Волочаевской. Гостей праздничных гуляний ждут конкурсы и игры, концерты, ярмарки и театрализованные представления.
КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ
9-12 МАРТА
16:00 – 18:30 – «Ярмарочный разгуляй на Красной площади»: музыкальные поздравления, торговая ярмарка, ремесленные мастерские, фестиваль блинов и чая «С пылу, с жару»;
16:00 – 17:00 – селфи ярмарка «Масленица–краса»;
17:00 – 18:00 – экскурсионная прогулка «Вечером по Крестовой».
13 МАРТА
12:00 – 16:00 – торговая гастрономическая; ярмарка, ремесленные мастерские, «Федорина Негоре» – мастер-класс по росписи чашек, блюдец и баранок, фестиваль блинов и чая «С пылу, с жару»;
13:00 – 14:00 – «Молодецкие забавы»: лыжный забег, санные гонки, перетягивание каната, эстафеты и игры и, «Частушечный разгуляй»: фестиваль русской частушки, выступление фольклорных коллективов;
13:30 – 14:30 – театрализованный концерт «Как зима с весной прощались»;
14:30 – 16:00 – театрализованная фольклорная программа «Тёщины вечёрки»;
16:00 – 17:00 – «Масленичный танцпол» – снежная дискотека;
16:00 – 17:00 – экскурсионная прогулка «Вечером по Крестовой».
14 МАРТА
16:00 – 18:00 – программа «Масленица-блинница, весны именинница»: песни, пляски, хороводы, молоДетские забавы,конкурсы, аттракционы.
ПЛОЩАДЬ ДС «ПОЛЁТ»
14 МАРТА
11:00 – 15:00 – праздничная ярмарка «Масленица бравая, широкая, удалая» – румяные блины, ароматный чай;
11:00 – 12:00 – музыка на площади, заклички;
11:30 – 14:30 – интерактивно-развлекательные площадки с народными аттракционами для детей и взрослых;
12:00 – 14:30 – мастер-классы по изготовлению обрядовой куколки-чучела для сжигания в костре;
12:00 – 12:30 – театрализованное представление «Весну встречаем» от народного фольклорного театра «Игрище»;
12:30 – 14:50 – концертно-развлекательная программа «Масленичный разгуляй»: выступление творческих коллективов, соревнования в молодецкой удали, веселые конкурсы для детей и взрослых;
14:50 – 15:00 – сжигание чучела Масленицы «Прощай, Зимушка – зима».
ДЕТСКИЙ ПАРК «ПЕРЕБОРЫ»
14 МАРТА
12:00 – 15:00 – «Проводы зимы – Кто на масляну пришел?»: праздничная программа, игры, конкурсы, спортивные состязания.
ПЛОЩАДЬ МУК ДК «ВОЛЖСКИЙ»
14 МАРТА
10:00 – 14:00 – гастрономическая ярмарка «С пылу, с жару» – фестиваль «НеЧАЙные БЛИНоеды», с мастер-классами по росписи чашек, блюдец и баранок «Федорино НЕгоре»;
11:00 – 14:00 – «МолоДЕТские забавы» – катание на лошадях, буранах, санные гонки, лыжный забег, метание валенок, гонки на бубликах, перетягивание каната, гигантская скакалка, акция «Леденец-молодец», масленичная эстафета «МультЗабег», фестиваль скворечников «Пташкин дом»;
11:00 – 12:30 – «Масленица-рукодельница» – выставка – продажа изделий декоративно – прикладного творчества, фестиваль русской частушки «Частушечный разгуляй», танцы под гармонь, выступление фольклорных коллективов;
11:30 – 12:00 – флешмоб на снегу «РуссТанцульки», «подведение итогов конкурсов, награждение победителей;
12:00 – 13:30 – театрализованный концерт «Как Зима с Весной прощались»;
13:30 – 14:00 – снежная дискотека «Масленичный танцпол».
ПЛОЩАДЬ ДК ГЭС
14 МАРТА
16:00 – 18:00 – гастрономическая ярмарка «С пылу, с жару» – фестиваль «НеЧАЙные БЛИНоеды», с мастер-классами по росписи чашек, блюдец и баранок «Федорино НЕгоре»;
16:00 – 17:00 – «МолоДЕТские забавы» – катание на лошадях, буранах, санные гонки, лыжный забег, метание валенок, гонки на бубликах, перетягивание каната, гигантская скакалка, акция «Леденец-молодец», масленичная эстафета «МультЗабег», гонки в банных тазиках;
17:00 – 17:45 – театрализованный концерт «Как Зима с Весной прощались» с участием творческих коллективов ДК «Волжский»;
17:45 – 18:00 – шествие к костру, фольклорная зарисовка «До свидания зима, здравствуй весна!»;
18:00 – 18:15 – сжигание чучела Масленицы;
18:30 – танцы, песни под гармонь.
ПЛОЩАДЬ МУК ДК «СЛИП»
14 МАРТА
16.00 – 16.50 – праздничная программа ««Масленицу сжигаем, Весну встречаем»: выступление ансамбля «Карусель», лотерея от ТК «Дружба», мастер-класс по изготовлению оберега;
16.50 – 17.00 – сжигание чучела Масленицы.
ПАРК НА УЛ. ВОЛОЧАЕВСКОЙ
14 МАРТА
11:00 – 13:00 – праздничная программа с играми, эстафетами, аттракционами, конкурсами для детей и взрослых. Торговая ярмарка.
С 8 по 14 марта Туристко-информационный центр приглашает на бесплатные тематические экскурсии для взрослых и детей по центру Рыбинска. За час прогулки с экскурсоводом можно узнать, как праздновали наши предки Масленицу, где проходили гулянья, о символах и обычаях праздника. На экскурсии действует предварительная запись по телефону: +7 (920) 116-83-03.
Пресс-служба администрации города Рыбинска
Смотреть комментарии → Комментариев нет