В Рыбинске отметят Масленицу – Программа праздника

10.03.2021, 15:17, Афиша

Теги: Выходные, Праздник

14 марта в Рыбинске состоятся мероприятия, посвящённые проводам зимы.

Праздновать Масленицу в этом году будут на семи городских площадках: Красной площади, площадях у Дворцов культуры «Волжский», «ГЭС», «Слип», у ДС «Полет», в детском парке в микрорайоне Переборы и в новом парке на улице Волочаевской. Гостей праздничных гуляний ждут конкурсы и игры, концерты, ярмарки и театрализованные представления.

КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ

9-12 МАРТА

16:00 – 18:30 – «Ярмарочный разгуляй на Красной площади»: музыкальные поздравления, торговая ярмарка, ремесленные мастерские, фестиваль блинов и чая «С пылу, с жару»;

16:00 – 17:00 – селфи ярмарка «Масленица–краса»;

17:00 – 18:00 – экскурсионная прогулка «Вечером по Крестовой».

13 МАРТА

12:00 – 16:00 – торговая гастрономическая; ярмарка, ремесленные мастерские, «Федорина Негоре» – мастер-класс по росписи чашек, блюдец и баранок, фестиваль блинов и чая «С пылу, с жару»;

13:00 – 14:00 – «Молодецкие забавы»: лыжный забег, санные гонки, перетягивание каната, эстафеты и игры и, «Частушечный разгуляй»: фестиваль русской частушки, выступление фольклорных коллективов;

13:30 – 14:30 – театрализованный концерт «Как зима с весной прощались»;

14:30 – 16:00 – театрализованная фольклорная программа «Тёщины вечёрки»;

16:00 – 17:00 – «Масленичный танцпол» – снежная дискотека;

16:00 – 17:00 – экскурсионная прогулка «Вечером по Крестовой».

14 МАРТА

16:00 – 18:00 – программа «Масленица-блинница, весны именинница»: песни, пляски, хороводы, молоДетские забавы,конкурсы, аттракционы.

ПЛОЩАДЬ ДС «ПОЛЁТ»

14 МАРТА

11:00 – 15:00 – праздничная ярмарка «Масленица бравая, широкая, удалая» – румяные блины, ароматный чай;

11:00 – 12:00 – музыка на площади, заклички;

11:30 – 14:30 – интерактивно-развлекательные площадки с народными аттракционами для детей и взрослых;

12:00 – 14:30 – мастер-классы по изготовлению обрядовой куколки-чучела для сжигания в костре;

12:00 – 12:30 – театрализованное представление «Весну встречаем» от народного фольклорного театра «Игрище»;

12:30 – 14:50 – концертно-развлекательная программа «Масленичный разгуляй»: выступление творческих коллективов, соревнования в молодецкой удали, веселые конкурсы для детей и взрослых;

14:50 – 15:00 – сжигание чучела Масленицы «Прощай, Зимушка – зима».

ДЕТСКИЙ ПАРК «ПЕРЕБОРЫ»

14 МАРТА

12:00 – 15:00 – «Проводы зимы – Кто на масляну пришел?»: праздничная программа, игры, конкурсы, спортивные состязания.

ПЛОЩАДЬ МУК ДК «ВОЛЖСКИЙ»

14 МАРТА

10:00 – 14:00 – гастрономическая ярмарка «С пылу, с жару» – фестиваль «НеЧАЙные БЛИНоеды», с мастер-классами по росписи чашек, блюдец и баранок «Федорино НЕгоре»;

11:00 – 14:00 – «МолоДЕТские забавы» – катание на лошадях, буранах, санные гонки, лыжный забег, метание валенок, гонки на бубликах, перетягивание каната, гигантская скакалка, акция «Леденец-молодец», масленичная эстафета «МультЗабег», фестиваль скворечников «Пташкин дом»;

11:00 – 12:30 – «Масленица-рукодельница» – выставка – продажа изделий декоративно – прикладного творчества, фестиваль русской частушки «Частушечный разгуляй», танцы под гармонь, выступление фольклорных коллективов;

11:30 – 12:00 – флешмоб на снегу «РуссТанцульки», «подведение итогов конкурсов, награждение победителей;

12:00 – 13:30 – театрализованный концерт «Как Зима с Весной прощались»;

13:30 – 14:00 – снежная дискотека «Масленичный танцпол».

ПЛОЩАДЬ ДК ГЭС

14 МАРТА

16:00 – 18:00 – гастрономическая ярмарка «С пылу, с жару» – фестиваль «НеЧАЙные БЛИНоеды», с мастер-классами по росписи чашек, блюдец и баранок «Федорино НЕгоре»;

16:00 – 17:00 – «МолоДЕТские забавы» – катание на лошадях, буранах, санные гонки, лыжный забег, метание валенок, гонки на бубликах, перетягивание каната, гигантская скакалка, акция «Леденец-молодец», масленичная эстафета «МультЗабег», гонки в банных тазиках;

17:00 – 17:45 – театрализованный концерт «Как Зима с Весной прощались» с участием творческих коллективов ДК «Волжский»;

17:45 – 18:00 – шествие к костру, фольклорная зарисовка «До свидания зима, здравствуй весна!»;

18:00 – 18:15 – сжигание чучела Масленицы;

18:30 – танцы, песни под гармонь.

ПЛОЩАДЬ МУК ДК «СЛИП»

14 МАРТА

16.00 – 16.50 – праздничная программа ««Масленицу сжигаем, Весну встречаем»: выступление ансамбля «Карусель», лотерея от ТК «Дружба», мастер-класс по изготовлению оберега;

16.50 – 17.00 – сжигание чучела Масленицы.

ПАРК НА УЛ. ВОЛОЧАЕВСКОЙ

14 МАРТА

11:00 – 13:00 – праздничная программа с играми, эстафетами, аттракционами, конкурсами для детей и взрослых. Торговая ярмарка.

С 8 по 14 марта Туристко-информационный центр приглашает на бесплатные тематические экскурсии для взрослых и детей по центру Рыбинска. За час прогулки с экскурсоводом можно узнать, как праздновали наши предки Масленицу, где проходили гулянья, о символах и обычаях праздника. На экскурсии действует предварительная запись по телефону: +7 (920) 116-83-03.

Пресс-служба администрации города Рыбинска