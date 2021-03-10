Не узнать: первое фото Леди Гаги и Адама Драйвера со съемок фильма об убийстве Маурицио Гуччи его женой Патрицией

10.03.2021, 14:24, Разное

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В горах Италии уже второй месяц идут съемки нового проекта Ридли Скотта про убийство внука основателя модного дома Gucci — Маурицио. Его жену и ту, кто нанял киллера для его убийства, сыграет Стефани Джерманотта, больше известная как Леди Гага. 34-летняя певица с итальянскими корнями и ее экранный муж, 37-летний актер Адам Драйвер перевоплотились в своих героев и представили первый официальный потрет со съемок.

Начало съемочного процесса было омрачено неприятным инцилентом: в отсутствие Гаги в Лос-Анджелесе произошла громкая кража любимых бульдогов певицы. Но эта история закончилась хорошо: через пару дней собак привела в участок случайная женщина. А вот их выгульщик до сих пор проходит лечение после нескольких ножевых ранений.

Кстати, изначально роль Маурицио Гуччи должен был сыграть Леонардо Ди Каприо, а на роль Патриции Гуччи претендовали Анджелина Джоли, Пенелопа Крус и Марго Робби. Однако в ноябре 2019 года было объявлено, что именно Леди Гага сыграет “черную вдову”.

Адам Драйвер и Леди Гага Маурицио и Патриция Гуччи

“Гуччи” (House Of Gucci) — криминальная драма с элементами биографии, режиссером которого стал Ридли Скотт. В основу сюжета легла книга Сары Гей Форден “Дом Гуччи: Сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности”. В ней описывается реальная история убийства внука основателя модного дома Gucci Маурицио Гуччи, которое произошло в 1995 году.

Маурицио и Патриция были счастливы вместе 18 лет, пока он не нашел другую и не попросил развода, даже не представляя, наколько страшной может быть месть брошенной женщины. 27 марта 1995 года наследник Рудольфо Гуччи был застрелен на ступенях собственного офиса. А спустя три года Реджани приговорили к 29 годам тюрьмы. Во время нашумевшего судебного процесса Патриция отрицала свою вину, а СМИ окрестили ее Черной Вдовой: каждый, кто брался за ее дело, тяжело заболевал. Из тюрьмы Патриция вышла досрочно — в октябре 2016 года.

О работе над сценарием стало известно еще в июне 2006 года, но на подготовительном этапе несколько раз меняли как режиссера, так и актерский состав. Помимо Леди Гаги и Адама Драйвера членов семейства Гуччи исполнят Джаред Лето, Аль Пачино, Джереми Айронс. Также в фильме примет участие Роберт Де Ниро. Мировая премьера запланирована на осень этого года.