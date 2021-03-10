“Все дети желанны”: Минздрав исключит из медицины понятие нежелательной беременности

10.03.2021, 14:11, Разное

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Министерство здравоохранения до конца года намерено исключить из оборота в медицине и из нормативных документов понятие нежелательной беременности. В ведомстве объяснили это политикой, направленной на повышение рождаемости, а также морально-этическими соображениями.

По словам заместителя министра Евгения Кучеренко, сама формулировка “нежелательная беременность” в документах или из уст врача “нормализует и легализует аборт в глазах будущих матерей”.

“Мы исходим из того, что все дети желанны. Это единственно возможная с моральной точки зрения позиция для нормального человека. Тот, кто задумывается, рожать или нет – это уже к психиатру в большинстве случаев. Поэтому есть понимание, что называть саму беременность нежелательной – это цинизм, который ведёт к убийству ребёнка. В 2020 году даже в условиях пандемии у нас число абортов удалось сократить на 18,6% – это десятки тысяч спасённых жизней за счёт уговоров, агитации, призывов задуматься. Сейчас мы продолжаем эту линию, чтобы не было никакой нормализации или легализации абортов до тех пор, пока они вообще легальны”, – сказал он.

Инициатива была разработана совместно с Русской православной церковью Московского патриархата. Минздрав также намерен продолжить прошлогодний эксперимент, в ходе которого личные данные женщин, решившихся на аборт, будут передаваться волонтёрам и церковным активистам – звонками и визитами те, вероятно, смогут повлиять на решение.

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