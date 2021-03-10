СМИ: испанский футболист Икер Касильяс и телеведущая Сара Карбонеро расстались

10.03.2021, 13:34, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Одна из самых красивых пар Испании — футболист и экс-вратарь клуба “Порту” Икер Касильяс и тележурналистка, фэшн-икона Испании Сара Карбонеро — разводятся. Так, по крайней мере, заявил ряд испаноязычных СМИ, в том числе HOLA!, El Pais, El Mundo, Marca и другие.

Сообщается, что в сентябре прошлого года супруги с сыновьями — 7-летним Мартином и 4-летним Лукасом — вернулись в Мадрид после пяти лет жизни в Порту, и за это время их видели вместе на публике несколько раз. Последний — в середине февраля этого года, на выезде из больницы Clínica Universidad de Navarra, где Сара проходила очередной курс химиотерапии (напомним, почти одновременно с инфарктом Икера девушке поставили диагноз — рак яичников). Надо признать, муж сопровождал жену на всех этапах лечения болезни и даже жил с ней в палате.

3 февраля 39-летний футболист публично поздравил Сару в Instagram с 37-летием, написав:

37 зим… Поздравляю! Танцы продолжаются… Мы должны танцевать до самого конца!

Инсайдеры, близкие к паре, утверждают, что после переезда в Мадрид супруги стали жить отдельно: Сара осталась жить с детьми в их доме на окраине города, а Икер купил квартиру в районе Пинтор Росалес. Сами они пока никак не прокомментировали эту информацию.

Икер и Сара Сыновья пары – Мартин и Лукас

Напомним, 1 мая 2019 года Икер Касильяс перенес инфаркт миокарда во время тренировки с “Порту”. Позднее стало известно, что его супруга Сара Карбонеро также больна — ей удалили опухоль, после чего она прошла курс химиотерапии. После выздоровления Касильяс объявил о завершении карьеры.

Икер и Сара познакомились больше 10 лет назад, когда журналистка брала у футболиста интервью. 3 января 2014 года родился сын Мартин. 2 июня 2016 года родился второй сын Лукас. А за несколько месяцев до рождения второго ребенка, 20 марта 2016 года, они тайно поженились и сообщили об этом только в интервью HOLA!.

Подробную историю любви пары читайте здесь.

Икер и Сара в Москве, июнь 2018 года