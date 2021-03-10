По мнению священника, фильмы о демонах сами могут быть источниками одержимости демонами

10.03.2021, 12:28, Разное

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Если вы любите фильмы ужасов об одержимости демонами и экзорцизме, то эта статья станет для вас источником очень неприятной информации. А если вы настолько хорошо осведомлены о содержании этих фильмов, что даже можете назвать имена киношных демонов и продекламировать наизусть любимые отрывки из них, то возможно, что вы сами уже одержимы.

В этом убежден католический священник-экзорцист Ронни Э. Аблонг, работающий в римско-католической епархии Думагете на Филиппинах.

"Я уже много недель изгоняю демонов из одной молодой женщины. 39 демонов уже изгнаны из нее и пятеро из них пришли из фильмов, которые смотрела эта женщина. Имена этих демонов являются основными или второстепенными персонажами этих фильмов. Сначала это был Валак из фильма "Проклятие монахини" (2018), потом Эсме из "Сумерек", далее Сильвия Гануш из "Затащи меня в Ад", четвертый была Диана Уолтер из "И гаснет свет…" (2016) и пятым Аннабель из одноименного фильма 2019 года", – рассказывает священник.

Недавно отец Аблонг дал интервью журналистам местной газеты "Manila Bulletin" и именно там рассказал о демонах, связанных с фильмами.

"Однажды во время экзорцизма в прошлом месяце падре Пио пришел помочь нам помолиться за одержимых. И каждый раз, когда я говорил: "Святой Падре Пио, молитесь о нас", дьявол яростно реагировал и крутил голову одержимому человеку. Имя этого конкретного дьявола – Валак, который был демоном в фильме ужасов "Проклятие монахини". Одержимый смотрел этот фильм".

Девушка с 39 демонами, о которой выше рассказал отец Аблонг, являлась большим фанатом ужастиков, она помнила все имена демонов и вампиров из фильмов, словно впитала их в себя. Отец Аблонг считает, что именно ее вера и фанатизм сделали этих демонов реальными, после чего они овладели ею.

Отец Аблонг не просто предостерегает от просмотра подобных фильмов, он говорит следующее: "ПОЖАЛУЙСТА, не упоминайте и не произносите вслух их имена, потому что это расширит их возможности и они будут беспокоить вас".

Отец Аблонг считает, что любовь к просмотру фильмов ужасов или фильмов о магии и колдовстве открывает "множество дверей для дьявола".

Однако, хотя он подразумевает, что упомянутая выше женщина была одержима пятью вымышленными демонами, он не объяснил (или не мог объяснить), как они смогли стать реальностью. Он поясняет это тем, что "каждая демоническая одержимость уникальна, потому что дьявол – личность, у него есть характер".

В интервью отец Аблонг неоднократно подчеркивает, что произнесение имени демона – худшее, что можно сделать, приводя примеры с другими двумя женщинами. Аблонг отмечает, что произносить имя демона можно только во время экзорцизма.