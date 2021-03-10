Неприятная тема: реакция принца Чарльза на вопрос журналиста об интервью принца Гарри и Меган Маркл

10.03.2021, 11:06, Разное

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Принц Чарльз стал первым представителем британской королевской семьи, который вышел в свет после скандального интервью его младшего сына принца Гарри и Меган Маркл. Наследник престола посетил центр вакцинации при больнице Jesus House в Лондоне. Перед зданием, как водится, в ожидании принца собралась толпа журналистов, и интересовала их отнюдь не тема прививки от коронавируса. Завидев Чарльза, они поспешили задать главный вопрос – что он думает по поводу поступка своего сына. Принц Уэльский отвечать не захотел.

Он усмехнулся и поспешил пройти мимо, – написал в Twitter редактор The Daily Express Ричард Палмер.

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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Очевидно, тема эта для принца Чарльза неприятная, и комментировать ее лично – тем более до публикации заявления от Ее Величества Елизаветы II – он не пожелал. Вопрос своего отношения к интервью Гарри он будет наверняка решать внутри их семьи. Хотя в том же интервью Гарри отметил, что после его отречения и переезда в Америку Чарльз перестал отвечать на его звонки:

В какой-то момент он перестал отвечать на мои звонки, но все равно я считаю, что в этих отношениях есть, над чем поработать. Я немного разочарован его реакцией, потому что он в свое время прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль. Арчи — его внук. Они знают только то, что знают — или то, что им говорят. Но в то же время я всегда буду любить его, несмотря ни на что, и я пытался ему объяснить, что происходит. Один из моих главных приоритетов – попытаться наладить наши отношения.

Удастся им это или нет, покажет время.