В Рыбинске лепят восьмиметрового снеговика

10.03.2021, 9:45, Новости

Теги: Благоустройство, Праздник

Благодаря обильной на осадки и морозной зиме в Рыбинске удалось возродить традицию строительства снежных фигур. К Масленице площадь Дерунова украсит восьмиметровой снеговик.

Вплоть до 2014 года в Рыбинске поддерживалась традиция снежного строительства. В разных районах города вырастали гигантские фигуры Дедов Морозов, снеговиков, разнообразных рыб, персонажей детских сказок, был даже олимпийский мишка. Затем малоснежные и теплые зимы заставили отказаться от ежегодной идеи. Но ценный опыт рыбинцы сохранили. И как только позволили погодные условия, в городе приступили к созданию фигуры снеговика. Ее особенность в том, что вырезается она из единой снежной заготовки, для которой потребовалась 300 кубометров снега.

– Сначала собрали несколько деревянных коробов, формируя размеры будущей фигуры, затем заполнили их снежной массой, проливали водой и утрамбовывали. Чистый снег собирали прямо с площади, воду брали из фонтана. Сделанная по такой технологии фигура прочная и продержится до плюсовых температур, – рассказал Дмитрий Шилов, директор МУП «ДЭС».

На формирование заготовки потребовалось два дня. А далее к работе приступил художник. На вырезание фигуры из снежного монолита ему потребуется неделя. Работа кипит, несмотря на двадцатиградусный мороз.

– В такую погоду хорошо работается. Снег становится, как мрамор, приятно по нему резать, а в оттепель он сыплется, невозможно проработать детали. Поэтому самое интересное снежное строительство – на Севере, – подчеркнул художник-оформитель Евгений Тарасов.

Раскрашивают снеговика обычным строительным колером, используя кисточки. Детали, в том числе глаза и нос, будут накладными. Снеговик в этом году будет одет в спортивную майку с номером «950». Этот гигант станет завершением творческой акции #950снеговиковРыбинск , которая проходит в городе и посвящена 950-летнему юбилею.

Пресс-служба администрации города Рыбинска