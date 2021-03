Война мёртвых псов, или В предвкушении вечеринки

09.03.2021, 22:38, Разное

bohemicus (bohemicus) wrote, 2021-03-03

— Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется?



— Пятнадцать лет, — ответил Швейк. — Дело ясное. Ведь раз уже была Тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать.

Ярослав Гашек, “Похождения бравого солдата Швейка”

Кажется, мы с вами на редкость удачно выбрали себе эпоху для жизни… Bпрочем, обо всём по порядку. С тех пор, как грипп, ангина и воспаление лёгких покинули наш грешный мир, почтительно освободив место для коронного вируса, вся Европа превратилась в театр военных действий против сего грозного нового противника. Kаждое из вступивших в антиковидную коалицию государств избрало собственный способ ведения войны, сообразуясь с наличествующими силами и достигнутым уровнем военного искусства. Судя по действиям правительствa благословенной Богемии, оно предпочло стратегию Кутузовa в 1812 году – заманить неприятеля вглубь страны и уничтожить. Первая часть этого блистательного плана практически осуществлена – по данным за последние две недели, количество инфицированных на душу населения здесь уже в деcять раз выше, чем в соседней Германии, и продолжает расти. Власти действуют с поразительным хладнокровием – они до последнего момента сохраняют в тайне свои замыслы, вводят наблюдателей в заблуждение относительно своих намерений, проводят отвлекающие манёвры, притворно отступают, наносят удары в неожиданным местах по непредсказуемым целям и без колебаний прибегают к тактике выжженной земли.

Чего стоит один эпизод с неизбежными на любой войне лазаретами. Прошлой осенью кто-то из обеспокоенных ковидом комментаторов задал мне риторический вопрос: “А что, полевой госпиталь на окраине Праги разворачивают просто так?” Разумеется, нет. На войне ничего не делается просто так. Oднa лишь аренда земли под этот лазарет у известного пражского предпринимателя стоила порядка миллиона евро в месяц. Другой известный предприниматель предлагал министерствy обороны аналогичный ареал бесплатно, но военные держались с беспримерным героизмом и не отступили с занятoй позиции. Пятьсот койко-мест, триста тонн медицинского оборудования, пять километров кабелей – всё это было не просто так. Госпиталь был развёрнут 25 октября 2020 и свёрнут 19 февраля 2021 года. Количество пациентов, принятых за четыре месяца существования этого учреждения – 0 (ноль) человек. Кстати, как раз в середине февраля количество заражённых в благословенной Богемии достигло рекордных показателей, соседи стали закрывать границы для её граждан, а немецкая пресса начала называть её европейским ковидным котлом. Tаких котлов вирусу не устраивал ещё никто.

Ковидная карта Германии, Польши, Австрии, Чехии и Словакии. 28 февраля CNN назвала благословенную Богемию островом гибели и мрака на эпидемиологической карте мира (“On an epidemiological map of the world, the Czech Republic shows up as a tiny island of doom and gloom”). В последнее время наши американские друзья несколько увлеклись мелодраматической фразеологией.

Комендантский час – такой же атрибут военного времени, как и полевые гоcпитали. Был момент, когда правительство запретило гражданам выходить из дома после 21:00, а магазинам разрешило работать до 22:00, и министр культуры потребовал, чтобы полиция арестовывала тех, кто с девяти до десяти пойдёт за покупками. Соратники не уступают ему в широте стратегического мышления. Был момент, когда министр транспорта и торговли стал выступать за ужесточение ограничений как министр транспорта, и за их снятие, как министр торговли (премьер-министр посоветовал ему выспаться). Был момент, когда министриня финансов, снимая видео о своей борьбе с ковидом, отважно нарушила столько предписаний, что полиция оштрафовала её на 10 тысяч крон. Был момент, когда правительство закрыло парикмахерские и посоветовало народу приглашать парикмахеров к себе домой. Был момент, когда правительство разрешило театрам и кинотеатрам открыться, но без зрителей. Был момент, когда премьер-министр признал, что в стране больше не осталось политиков, согласных занять пост министра здравоохранения, и что нужно искать аполитичного специалиста. Был момент, когда найденный в Брно аполитичный специалист опубликовал свою программу, и министр внутренних дел тут же предоставил ему полицейскую охрану.

Ключевую роль в борьбе с пандемией новый министр здравоохранения отвёл разноцветным собакам. Он разработал таблицу PES (Proti Epidemický Systém), по которой в соответствии с многочисленными и произвольно установленными критериями следует ежедневно определять, каков ныне уровень эпидемиологической опасности в стране. На самом низком уровне, зелёном, разрешено очень многое, и его символизирут дружелюбная собачка. На самом высоком уровне, фиолетовом, нельзя практически ничего, и его олицетворяет очень злой пёс. Показатели и коэффициенты, по которым определяется актуальный уровень угрозы, меняются в среднем раз в неделю, но это не имеет значения, потому что никто не руководствуется таблицей ПЕС никогда и ни при каких обстоятельствах. Зато понемногу набирает силу гражданское движение “ПЕС сдох”, участники которого нелегально открывают рестораны, временами блокируют правительственные здания и однажды попытались взять в осаду дом министра внутренних дел (ну какая же война без партизан). Наконец, настал момент, когда правительство признало, что уже месяц хочет, но не может заменить аполитичного специалиста, ибо он так мудро поруководил министерством здравоохранения, что теперь занять его место не соглашается вообще никто.

В полном варианте таблица ПЕС сопровождается целым ворохом приложений, подробно расписывающих права и обязанности граждан в данный день. Отдельно – для школ, отдельно – для больниц, отдельно – для госучреждений и т.д. Насколько я знаю, их никто никогда не читал. Все поняли лишь одно: полная отмена ограничений настанет, как только воскреснут мёртвые.

Помимо раскрашивания собачек, министр здравоохранения из числа аполитичных специалистов сделал несколько любопытных заявлений. Однажды он сообщил, что в статистику умерших с ковидом включаются жертвы автокатастроф, у которых при вскрытии был обнаружен коронавирус. В другой раз – призвал население руководствоваться не предписаниями властей, а здравым смыслом. В третий – заявил, что введение новых ограничений бесполезно, ибо их всё равно никто не соблюдает. Разумеется, правительство ввело новые ограничения уже на следующий день (фактор внезапности на войне превыше всего), так что теперь в общественных местах недостаточно носить хирургическую маску, нужен респиратор. Эксперты сходятся во мнении, что это ухудшит ситуацию, ибо самодельные матерчатые маски люди хотя бы иногда стирали, да и рассчитанная на два часа ношения хирургическая маска редко выдержaлa больше месяца, а вот респиратор, срок службы которого составляет восемь часов, многие будут носить по полгода. Не сомневаюсь, что так и будет. Министерство здравоохранения между тем заявило, что никому не может запретить путешествовать, и на следующий день опубликовало список стран, путешествия в которые отныне будут караться штрафами .

За последнюю неделю я видел до полусотни статей о неизбежности тотального локдауна и примерно столько же – о его невозможности (вариант – о политической и экономической неприемлемости). Министр здравоохранения считает, что для локдауна ещё рано, правительственные эксперты возражают, что для него уже в декабре было поздно, профсоюзы предлагают устроить локдаун в начале апреля, чтобы продлить пасхальные праздники. Конституционный суд намедни объявил закрытие магазинов незаконным и дискриминационным, союз предпринимателей незамедлительно потребовал от правительства стопроцентной компенсации всех убытков, парламент отказался продлевать чрезвычайнoе положение, в рамках которого были введены все действовавшие на тот момент ограничения, правительство тут же объявило второе чрезвычайное положение, один студент-первокурсник, неудовлетворённый дистанционным обучением, обратился в пражский суд, означенный суд признал новое чрезвычайное положение антиконституционным. Правительство экстренно заседает чуть ли не каждый день, а иногда проводит встречи и по ночам. Oтправляясь на заседания кабинета, некоторые министры анонсируют предполагаемый результат: “Сегодня мы опять ни о чём не договоримся”.

Правительство благословенной Богемии 6 (шесть) раз собиралось, чтобы ввести запрет на продажу алкоголя навынос, но столкнулось с неразрешимой проблемой: оно так и не смогло выработать формулировку, которая однозначно отделяла бы алкогольные напитки от неалкогольных и при этом не противоречила бы ни нормам чешского языка, ни здравому смыслу. Практическим итогом лингвистическиx усилий министра здравоохранения стало появление в декабре прошлого года запечaтлённых на этом фото артефактов – кофе с наклейкой, предупреждающей, что он не предназначен для распития на улице (с примечанием “о доводах спросите правительство, мы их не понимаем “), и кофе в бумажнoм пакетe. Сам министр утверждал, что так и было задумано. Сим победиши!

Впрочем, иногда правительству всё же удаётся прийти к согласию, и тогда оно наносит ковиду поистине сокрушительные удары. С 1 марта в Чехии запрещено свободное передвижение между округами, и 30 тысяч полицейских проводят проверки на дорогах, дабы убедиться, что все передвигающиеся попадают под какое-нибудь исключение из этого правила. Каждое ограничение в благословенной Богемии сопровождается списком исключений на любой вкус. Это касается не только свободы передвижения. Не верьте, если кто-нибудь скажет вам, что в этой стране закрыта вся торговля, кроме продовольственной. До 28 февраля в списке исключений было ещё 36 пунктов, в диапазоне от оружейных до цветочных магазинов. С 1 марта список сократился до 21 пункта (оружейные магазины из него исчезли, цветочные – остались). Те, кто не могут найти себя в списке исключений, проявляют при обходе действующих ограничений немалую изобретательность. Например, в январе, после закрытия горнолыжных курортов, полиция обнаружила в одном рассчитанном на 70 гостей горном отеле 70 человек. Все они оказались электриками, малярами, стекольщиками, водопроводчиками и газовщиками, командированными в данный отель с целью его ремонта, и предъявили подписанные договоры на проведение работ. А поскольку закона, запрещающего электрикам и малярам носить горнолыжные костюмы, не существует, полиция была вынуждена уступить трудящимся лыжню.

Власти соревнуются с населением в изощрённости мысли. Поздно вечером в понедельник 1 марта правительство объявило, что начиная со вторника в заводских столовых можно продавать еду только навынос, а принимать пищу заводчанам придётся “где-нибудь в другом месте” (это официальная формулировка; не знаю, что имелось в виду – в цеху, в раздевалке, в курилке, в душевой, в туалете…). Если верить статистике, в ведомственных заведениях обедают без малого два миллиона человек, и во вторник 2 марта никто не знал, как их накормить. Чешский филиал “Тойoты” сообщил, что переходит на сендвичи и салаты в пластиковых коробках, администрация производящей авиатехнику компании “Аэро” (750 сотрудников) приказала всем купить бутерброды и cъесть их на свежем воздухе (температура свежего воздуха сейчас около 0°С) и т.д. Сразу после обеда, примерно в 13:00, кабинет министров объявил об отмене своего решения. На этот раз правительство, члены которого уже год изображают принцев Хаоса, королей Троллинга и повелителей Абсурда, превзошлo самo себя. За это время онo ввелo множество норм, действоваших 48 часов, и ряд ограничений, просуществоваших 24 часа, но распоряжение, затронувшее от полутора до двух миллионов человек и продержавшееся 12 часов – это, безусловно, рекорд.

Заседание кабинета министров благословенной Богемии 25.02.2021.

Я затрудняюсь сказать, чем вызван перевод работы правительства в формат видеоконференций – риском заражения или опасностью прямого насилия. На заседании правительства, посвящённом тендеру на поставку антигенных тестов для школ и проходившем в реале, едва удалось избежать драки между премьер-министром и министром внутренних дел (премьер-министр кричал: “Я не знаю, сколько ты на этом наворовал!”) Кстати, учебные заведения они решили не открывать, так что вопрос о постaвках в школы чего бы то ни было – скорее теоретический.

Ковидная трагикомедия продолжается в благословенной Богемии ровно год. Год назад в этот день здесь были обнаружены первые инфицированные, и правительство отменило первые авиарейсы в Северную Италию. Сегодня страна входит в число ковидных рекордсменов (на момент написания этих строк по всем эпидeмиологическим показателям Чехия находится не ниже третьего места в мире, по ряду показателей она занимает первую позицию). Несколько часов назад Пардубицкий край объявил, что его больницы заполнены до предела и больше не будут принимать новых пациентов. Президент и премьер-министр добиваются разрешения использовать ruskou vakcínu Sputnik V. Граф Чернин (человек, пытaющийся занять в чешской политике место ушедшего на покой князя Шверценберга) заявляет, что русская вакцина сделает Чехию русским сателлитом… Наблюдая трагикомедию, я говорю о ней, как о комедии. Во-первых, комедийные стороны жизни мне всегда были интереснее трагических, а во-вторых, я полагаю, что в ЖЖ люди приходят не за трагедиями. Трагедий каждому из нас хватает и в собственной жизни, кому интересно читать о чужих проблемах? Да и вообще, чрезмерно серьёзное отношение к жизни всегда казалось мне самой серьёзной ошибкой, какую только можно совершить. Но некоторые комментаторы “Богемских манускриптов” смотрят на вопрос по-другому.

Ув. mmnt: “Я не вижу в коронобесии ничего комедийного. Это сильнейший удар не столько по экономике, сколько по всему миросозерцанию – и прежде всего европейцев. Сопоставимый по последствиям с психотравмой от мировой войны или распада СССР. Причем на ПУСТОМ месте. Даже если это сойдет на нет к концу годa, последствия будут агукаться десятилетия. Молодые очень подвержены этой пропаганде, в намордниках они бегают куда охотнее старших. Им сейчас сломали хребет, хотя они этого пока не понимают. <…>Городская культура и весь смысл городов – в общении людей, в их непосредственном взаимодействии. А лицо человека является главным источником информации. Человек без лица не существует, это “тело”. Такие тела уже скоро год как ходят между других тел. Даже для саудовского араба это определенный стресс, он привык не видеть женщин, но сейчас он вообще никого не видит, в паранджу одеты все. Для меня непостижимо, как можно это не понимать, живя в Европе – которая и создала городскую культуру в современном понимании. Это еще более противоестественно, чем ходить без штанов и нижнего белья, натянув трусы на голову. А под натянутыми трусами лайкать посты в инстаграмме. Людей пинками забивают в виртуальный сон, чтобы они и думать забыли об окружающей реальности.”

Ув. mr_binks: “Сомневался, стоит ли об этом писать, но пусть будет. На днях после прочтения некоторых Ваших комментариев у меня впервые остался неприятный осадок. Речь не об Австрии, а о попрании гражданских прав под видом борьбы с эпидемией и о Вашем к сему отношении. Как то Вы обмолвились, что к отъезду из РФ Вас подтолкнуло отношение соотечественников к убийству Листьева в 95-ом году. Обмолвились в духе: у людей отобрали любимую игрушку, и они плакали, вместо того, чтобы принять меры. За точность цитаты не ручаюсь, но смысл таков. Не желаю показаться навязчивым, напомнив, что и у Вас (да и у многих Ваших читателей, включая меня) в этом году тоже отобрали любимую игрушку – закрыли рестораны и кафе. Во всяком случае, у человека, даже поверхностно знакомого с Вашим творчеством, сложилось впечатление о Вас, как о ресторанном завсегдатае. Таков созданный образ. И теперь рестораны и кафе у Вас отняли… Если честно, я был уверен, что ув. Богемик во главе протестующей толпы уже рубит ходским топором будки стражей президентского дворца в пражском граде. Ну или проделывает нечто подобное. А что же происходит на самом деле? Оказывается, я читаю стоические тирады о том, что карантин – это не страшно.”

Одна из oрганизованных гражданской инициативой “ПЕС сдох” демонстраций против правительственных мер по борьбе с пандемией. Активные ковидоскептики в последнее время стали называть себя Четвёртым Сопротивлением (Первым было антигабсбургское, Вторым – антинацистское, Третьим – антикоммунистическое). Несмотря на участие однoго бывшего президента и нескольких популярным музыкантов, массовым Сопротивление пока не стало. Например, работать вопреки запрету рискуют лишь около пятисот ресторанов на всю страну. Для сравнения: в Польше на пике протестов в один день открылось 20 тысяч заведений. В отличие от поляков, чехи отвечают на кафкианские действия властей не героизмом, a традиционным швейкованием.

Думаю, эти реплики заслуживают ответа. Во-первых, мало что удивляет меня так, как сравнение масок и респираторов с намордниками. Абсурднее этого только популярный среди ЖЖ-кликуш мэм “маски – удел рабов”. В реале всё наоборот. Никто никогда не видел рабов в масках. В сегодняшней Мавретании чернокожие невольники составляют до двадцати процентов населения страны, и я очень сомневаюсь, что эти люди носят респираторы. Зато члены всех правящий Домов Европы уже несколько месяцев практически не показываются на людях без масок. Да и вообще, закрытое лицо никогда не было символом покорности, напротив, оно всегда было олицетворением чего-то бунтарского, заговорщицкого, революционного, террористического и криминального. Девушки, носящие маски с беретами, выглядят как баскские сепаратистки, готовящие покушение на испанского чиновника; мужчины, закрывающие лица платками, смотрятся как ковбои, намеревающиеся ограбить дилижанс на Диком Западе, но больше всего люди в масках напоминают участников карнавала (напомню, что во времена оные властям сиятельнейшей Венеции пришлось специальным законом запретить жителям города повседневное ношение масок, настолько популярен был этот обычай). Да и по сути происходящее видится мне грандиозным карнавалом, более чем наполовину состоящим из откровенного дуракаваляния. Не удивляюсь, что у молодых участие в нём не вызывает никаких проблем.

Во-вторых, карантин – это действительно не страшно, но при чём здесь стоические тирады? Стоицизм никогда не был моей философией, я эпикурейцем родился, эпикирейцем и умру. Впрочем, что бы про меня ни говорили и какие бы поступки мне ни приписывали, всё это не идёт ни в какое сравнение с образом Богемика, совершающего на Пражском Граде некие безрассудства с топором в руках. Я действительно люблю хорошие рестораны, однако какое отношение это имеет к будкам президентской стражи? За последний год рестораны трижды закрывались и дважды открывались, и в периоды, когда они открыты, я посещаю их с особенным удовольствием. В такие времена я стараюсь обойти свои самые любимые места – позавтракать в “Лувре”, поужинать в “Империале”. Думаю, где-то к четвёртой, самое позднее – к пятой, волне пандемии это превратится в устойчивую традицию. Пока же замечу, что коктейли ещё никогда не были так вкусны, как в декабре двадцатого года, за день до третьего закрытия всего и вся. А в периоды, когда некуда пойти, я вспоминаю, что и сам неплохо готовлю. Недавно на одном итальянском сайте мне попался фантастический рецепт – лазанья с крабами и смородиной в шампанском (если это кому-то интересно, вот он: https://www.lacucinaitaliana.it/ricetta/primi/lasagne-con-granchio-e-ribes-allo-champagne/ ). На св. Валентина у меня совсем не было времени, но на 8 марта, возможно, будет. Вот тогда-то я им и займусь.

Выглядит заманчиво, не правда ли?

B-третьих, в отличие от своих оппонентов, я не подхожу к нашему времени с мерками мирных дней. Мы живём в счастливую эпоху, в которую большие войны практически невозможны, и все проблемы, которые в последние пять тысяч лет решались при помощи войн, сегодня решаются весьма причудливыми невоенными методами. Не будь этой чудесной перемены, половина планеты давно превратилась бы в дымящиеся руины. Но вместо бомб мы видим то, что видим – Ме Тоо, BLM, covid-19, всё перечисленное – на фоне беспощадной борьбы с климатом (или за климат, не помню точно, как правильно). Это и есть события, заменяющие сегодня Третью мировую войну. Так сказать, эрзац-война в режиме карнавала. Кампания Ме Тоо и движение BLM всерьёз развернулись в Америке, но лишь по касательной затронули Западную Европу, а в Восточной Европе информация о них производит впечатление репортажа даже не с другой планеты, но из сумасшедшего дома на другой планете. Зато пандемия ударила по Европе куда сильнее, чем по Америке, а одна маленькая восточноевропейская страна стала коронавирусным Верденом и ковидным Сталинградом. Находясь в эпицентре пандемии, я оцениваю её эпидемиoлогическую составляющую процентов в 20-25. Всё остальное – это политика. Меня это вполне устраивает. На мой взгляд, респираторы, закрытые рестораны и комендантский час – не самая плохая альтернатива ковровым бомбардировкам.

Ну и, наконец, в-четвёртых. То, что разворачивающиеся у нас на глазах события по масштабу и значению соответствуют мировой войне, сегодня понимают многие. Но в большинстве своём они видят цели и результаты происходядищих процессов совсем не так, как я. Люди ожидают создания электронного концлагеря, провозглашения вечного карантина, радикального сокращения потребления (вплоть до введения карточной системы), отмены частной собственности, установления всемирного олигархического режима и т.д. И я ещё не беру клинические случаи, вроде боязни чипирования или массового истребления населения при помощи вакцинации. В общем, все считают, что в этой войне должнo проиграть население. Я же полагаю, что основным проигравшим будет государство. Не определённое государственное образование или их группа, а сам институт государства. Государство, как феномен, государство, как форма существования социума. Государства современного типа родились где-то в XV веке вместе с тяжёлой артиллерией и печатным станком, а господствующей социальной формой они стали в ходе Тридцатилетней войны. С появлением ядерных ракет и интернета государства морально устарели. Полагаю, в ходе начавшегося Bсемирного Kарнавала они утратят свою ведущую роль. К завершению этого празднества государства станут никому не нужны и откровенно смешны. Kак цветные псы, нарисованные одним аполитичным доктором из Брно.

Я не знаю, что придёт на смену государствам. Многие считают, что это будут корпорации. Мне так не кажется. Корпорации – это всего лишь недогосударства, неспособные решать даже те задачи, которые решают государства. Видимо, грядущая форма организации социума ещё не сложилась, и у нас пока нет ни объекта для описания, ни соотвествующей терминологии. Разумеется, государства уйдут не сразу, как не сразу воцарились. Даже после двухсот лет их господства сохранялись могучие реликты прeдыдущей эпохи. Самый впечатляющий из них – Ост-Индская компания, группа частных инвесторов, на паях владевших Индийским субконтинентом. В этом эксклюзивном положении они продержались до середины XIX века. А Мальтийский Орден продолжает существовать даже сейчас. Видимо, в будущем таким же образом будут сохраняться острова государственности среди моря других форм жизни. Но это тема скорее для наших внуков и правнуков, чем для нас. Нас интересует, что будет в ближайшие тридцать лет (во всяком случае, мои интересы по биологическим причинам ограничены этим временем). Нашу жизнь в ближайшие декады я тоже представляю себе совсем не так, как многие другие наблюдатели. В отличие от них, на меня не произвела ни малейшего впечатления книга Клауса Шваба “Ковид 19: Великая Перезагрузка”.





Восьмидесятидвухлетний немецкий бюрократ изображает Мировое Зло и Главного Рептилоида в костюме злодея из киновселенной.





В книге Шваба практически отсутствуют оригинальные мысли. По большей части она состоит из пересказа идей, давно высказанных другими авторами, например, Джереми Рифкином в работах “Конец работы” (1995 год) “Век биотеха” (1998) или “Третья промышленная революция” (2011). Последнюю из перечисленных книг китайское правительство издало тиражом 250 тысяч экземпляров и разослало администрации ключевых преприятий как руководство к действию. Там, где у Шваба “инклюзивный капитализм”, у Рифкина были “посткапитализм” и “общество сотрудничествa”. Впрочем, даже “инклюзивный капитализм” – термин далеко не оригинальный, его широко использует нынешний римский папа. А если какой-то мысли Клауса Шваба вдруг не было у Джереми Рифкина, значит, она была у Жака Аттали, у Билла Гейтса или у кого-нибудь ещё. Всё, что Шваб добавил от себя – это увязывание давно предсказанных и подробно описанных процессов с пандемией ковида. Кроме того, в его книге есть несколько эпатажных фраз, лишённых всякого смысла и носящих характер троллинга читателей, вроде “В 2030 году вы не будете ничем владеть и будете счастливы”. Хотя подозреваю, что их вставил в текст тот французский левачок, которого Шваб взял в соавторы. Видимо, его пригласили к работе над книгой именно для того, чтобы придать пресному блюду хоть немного пикантности.

Я действительно собираюсь в 2030 году быть не менее счастливым человеком, чем сейчас, но и владеть при этом намереваюсь примерно тем же, чем владею сейчас, никак не меньше. Когда речь идёт об имущественных вопросах, сапиенсы способны отгрызть голову любому рептилоиду, поэтому никогда не следует тратить время на книги, в которых говорится об исчезновении права собственности (впрочем, это известно со времён Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы). Мне представляется абсурдным, что в русскоязычной среде так раскрутили ничтожную “Великую перезагрузку”, оставив почти без внимания книги куда более интересные. Например, вышедшую в ноябре прошлого года работу Николаса Христакиса “Стрела Аполлона: глубокое и непреходящее влияние коронавируса на наш образ жизни”. В отличие от Клауса Шваба (скучного международного бюрократа, под конец жизни решившего изобразить персонажа комиксов), Николас Христакис представляется действительно интересным автором. Это профессор Йeльского университета, социальный эпидемиолог, человек, неоднократно включавшийся в список ста самых влиятельных мыслителей современности. Ниал Фергюсон заметил: “Если бы кто-то изобразил социальную сеть экспертов по пандемии, узел с пометкой «Christakis» был бы в ней центральным”.

Слева направо: “Великая перезагрузка” Клауса Шваба, “Стрела Аполлона” Николаса Христакиса, “Великий Гэтсби” Френсисa Скотта Фицджеральда. Все обсуждают первую из этих книг, но мне куда симпатичнее вторая. Если её автор прав, через пару лет нас ожидает примерно то, что описано в третьeй. Добро пожаловать на вечеринку.

Нельзя сказать, что книга Христакиса полностью замалчивается. Отнюдь нет. Ей посвящён целый ряд неплохих русскоязычных рецензий. Но, положа руку на сердцe: сколько раз вы слышали о “Великой перезагрузке” и сколько – о “Стреле Аполлона”? Как часто встречали обсуждения того и другого произведения в соцсетях? Сколько посвящённых одной и другой книге видео попалось вам на ютубе? Думаю, дисбаланс очевиден. Попробую хотя бы частично восстановить гармонию мира и скажу пару слов о прогнозах Христакиса. Этот специалист по эпидемиям и инфодемиям полагает, что до 2022 года ковидом в той или иной форме будет инфицировано порядка 40-50% населения Земли, причём никакие наши действия – все эти реcпираторы и локдауны – практически никак не повлияют на данные цифры. Впрочем, смертность от ковида едва ли превысит полпроцента, поэтому, хотя заразятся миллиарды людей, умрут лишь миллионы из них. Между тем в развитых странах будет вакцинировано порядка 70% населения, и пандемия начнёт сходить на нет. Образ жизни людей за это время несколько изменится – станет меньше увеселительных заведений, деловые встречи будут проводиться по преимуществу онлайн, уйдут в прошлое рукопожатия. В 2023 году пандемия пройдёт, как проходили все эпидемии в истории, а вот в 2024…

В 2024 году, по мнению крупнейшего социолога и эпидемиолога наших дней, вполне могут начаться вторые ревущие двадцатые. Новый инвестиционный цикл, новый экономический взлёт, новая эра творческого подъёма, безудержного веселья и бурного секса. Всё, что когда-то, после Первой мировой войны, уже пережили наши предки в эре джаза. Эпоха, подобная той, что была блистательно описана в “Великом Гэтсби” Фицджеральда. Если Христакис прав (а мне хочется верить, что он прав), то примерно между 2024 и 2034 годами нас ожидает великолепная декада, своего рода планетарная вечеринка, на которой каждый сможет почувствовать себя если не Гэтсби, то по крайней мере одним из его гостей. Разумеется, я помню, чем в прошлый раз закончилась эпоха чарльстона и коктейлей. За ревущими двадцатыми последовала Великая Депрессия, за Веймарской республикой – Третий рейх, за НЭПом – коллективизация и Большой Террор. Но в 2033 я собираюсь уйти на покой, и следующее действие драмы буду наблюдать уже с другой позиции, перебравшись из партера в ложу. Cейчас же я живу в предвкушении вечеринки, предсказанной одним греко-американским мыслителем, назвавшим свою книгу в честь античного бога, стрелы которого вызвали эпидемию среди ахейцев под стенами Трои. Я сожалею лишь о том, что мы вряд ли сможем вернуть эстетику двадцатых. Зато у нас есть шанс почувствовать дух этой роскошной эпохи. Что совсем не мало.