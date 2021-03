Подборка сообщений Deutsche Welle

09.03.2021, Разное

США обвиняют спецслужбы РФ в кампании по подрыву доверия к западным вакцинам

Центр глобального взаимодействия при Госдепе США выявил четыре публикации с критикой западных вакцин от коронавируса, увязав их со спецслужбами РФ. Песков считает, что подобные утверждения – “это нонсенс”.

08.03.2021 Автор Екатерина Венкина

Вакцина, разработанная германской компанией BioNTech и американской Pfizer

Центр глобального взаимодействия (GEC) при Госдепартаменте США считает, что российские спецслужбы “развернули кампанию, чтобы подорвать доверие” к западным вакцинам от коронавируса, включая разработанную германской компанией BioNTech и американской Pfizer. Об этом в воскресенье, 7 марта, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских официальных лиц.

По данным издания, центр выявил четыре публикации, на примере которых, по его оценкам, можно было говорить о подобных усилиях. Так, в сообщениях нагнеталась информация о возможных осложнениях, ставилась под сомнение эффективность препаратов, утверждалось, что США поторопились с процессом одобрения вакцины Pfizer. WSJ признает, что аудитория изданий – небольшая, однако оговаривается, что их повестка может в дальнейшем быть растиражирована российскими и международными СМИ.

“Часть российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы”

“Мы можем сказать, что эти СМИ напрямую связаны с российскими спецслужбами”, – заявил представитель Центра глобального взаимодействия. “Все они принадлежат иностранным (компаниям – Ред.), базируются за пределами США. Они сильно отличаются друг от друга по охвату, тону, аудитории, но все являются частью российской пропагандистской и дезинформационной экосистемы”, – полагает он.

В числе изданий, которые, по версии центра, использованы для дискредитации, названы сайты New Eastern Outlook, Oriental Review, News Front и Rebel Inside. Первые два GEC связывает со Службой внешней разведки РФ, третий – с Федеральной службой безопасности России, четвертый – с Главным управлением Генштаба Вооруженных сил России. При этом конкретные доказательства связи изданий со спецслужбами в публикации не называются.

Песков: это – нонсенс

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские спецслужбы не имеют отношения к появлению в ряде СМИ публикаций с критикой западных вакцин. “Это – нонсенс”, – отметил он. “Если бы мы рассматривали каждую публикацию с критикой “Спутника V” как результат работы американских спецслужб, то сошли бы с ума: ведь такие публикации во всех англо-саксонских СМИ мы наблюдаем каждый день, каждый час”, – добавил он.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с утверждением, что своими кампаниями дезинформации РФ пытается очернить демократию Евросоюза. В качества примера Боррель привел сообщения прокремлевских СМИ о вакцинах против коронавируса. По его словам, РФ пытается дискредитировать западные препараты и их производителей, восхваляя свой собственный.

Побочное действие вакцинации: “Спутник V” развалит правительство Словакии?

Покупка вакцины “Спутник V” премьером Словакии без согласования с партнерами по правительству спровоцировала кризис. Правящей коалиции грозит распад, но премьер возвращать РФ препарат не намерен.

08.03.2021 Автор Марина Барановская, Кено Ферзек

Премьер Словакии Игорь Матович и глава Минздрава Марек Крайчи на аэродроме в Кошице

Российская вакцина “Спутник V” стала причиной правительственного кризиса в Словакии: инициатива премьер-министра Игора Матовича, заключившего без согласования с партнерами по правящей коалиции договор с Россией о поставках “Спутника V”, угрожает развалом правительству.

А высказывание премьера о том, что в качестве платы за вакцину Словакия готова отдать РФ часть Западной Украины, спровоцировало дипломатический конфликт и заставило извиняться вначале словацкий МИД, а затем и самого главу правительства. Несмотря на скандал, возвращать РФ “Спутник V” Матович не намерен.

Покупка “Спутника V” за спиной партнеров по коалиции

Прибытие в Словакию партии вакцины “Спутник V” в начале марта напоминало съемки шпионского фильма. Грузовой военный самолет из РФ с вакциной на борту приземлился в сумерках в аэропорту города Кошице, где его ждали словацкий премьер-министр Игор Матович и представители местных СМИ.

Стоя перед открытой хвостовой частью фюзеляжа самолета, в глубине которой виднелись поддоны с надписью “Спутник V”, глава словацкого правительства объявил о том, что в страну только что прибыли первые 200 тысяч доз российской вакцины против коронавируса. Поблагодарив Москву за “быструю и своевременную доставку”, Матович отметил, что РФ доказала, что является “надежным партнером”, на которого “можно рассчитывать в эти трудные времена”.

Выступление главы правительства и лидера правящей партии “Обычные люди и независимые личности” вызвало политическое землетрясение, грозящее развалом четырехпартийной правящей коалиции. Президент страны Зузана Чапутова и партнеры Матовича по коалиции раскритиковали премьер-министра за то, что он договорился о поставках 2 миллионов доз вакцины с Москвой за их спинами, вопреки воле правительства страны, входящей в Евросоюз и НАТО, и до регистрации препарата в ЕС.

Члены кабинета Матовича осудили его за покупку российской вакцины в обход правительства

Спустя несколько часов после пресс-конференции Матовича вице-премьер правительства Словакии и лидер коалиционной партии “За народ” Вероника Ремишова назвала выступление Матовича абсурдным, сказав, что не исключает выхода из коалиции. А ее однопартиец Томас Валашек, председатель Европейского политического комитета в парламенте Словакии, уже заявил о выходе из коалиции.

“Секретные полеты на военном самолете. Непроверенные российские вакцины. Таинственный посредник, близкий к Путину. Премьер-министр плюнул на европейских партнеров”, – написал Валашек на своей странице в Facebook. Словакия, по его словам, стала второй после Венгрии страной, “вошедшей в зал позора” (Венгрия была первой страной Евросоюза, одобрившей и закупившей “Спутник V”. – Ред.).

Дипломатический скандал с Украиной

Спустя несколько дней к политическому кризису в стране добавился дипломатический конфликт с Украиной, виновником которого вновь стал глава словацкого правительства. В интервью Radio Express 3 марта, отвечая на вопрос ведущего о том, что он пообещал РФ за поставки вакцины, Матович в шутку сказал: “Закарпатскую Украину”. Он тут же добавил, что ничего не обещал, и РФ ничего у него не просила, но опрометчивое высказывание словацкого премьера возмутило Киев.

Украинский МИД опубликовал ноту, в которой осудил слова Матовича, заявив, что “независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства, которые напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, являются категорически неприемлемыми и негативно влияют на дружественную и добрососедскую атмосферу украинско-словацких отношений”.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, предложил Словакии расплатиться за российскую вакцину несколькими регионами собственной страны. “Печально, что своими некорректными высказываниями словацкий премьер портит необычайно дружные и искренние отношения между Украиной и Словакией”, – написал Кулеба в Twitter.

За “неуместные высказывания” премьер-министра пришлось извиняться министру иностранных дел Словакии Ивану Корчку. Позднее Матович и сам принес извинения за неудачную шутку. “Позиция Словакии относительно территориальной целостности Украины всегда была очень четкой. Уважение международного права является обязательным. Прошу извинения у всех украинцев за свою неуместную реакцию, которая может подорвать их справедливые усилия”, – написал Матович в своем аккаунте в Twitter.

Словакия не откажется от российской вакцины

Кабинет министров Словакии осудил покупку российской вакцины. Министр иностранных дел Иван Корчок назвал “Спутник V “инструментом в гибридной войне”. “Он раскалывает нас в нашем же доме, и он раскалывает нас в ЕС”, – заявил глава словацкого МИДа. А министр экономики Словакии Ричард Сулик, лидер второй по величине коалиционной партии “Свобода и солидарность”, потребовал изменить состав кабинета министров, заявив, что иначе правительство не сможет продолжать дальнейшую работу.

В интервью газете Denník N Сулик высказался еще резче: он обвинил премьера Матовича в том, что тот зашел “за все красные линии” и не справился с поставленной перед ним задачей. “Мы едва ли можем продолжать в том же духе. Мы очевидно не справляемся с борьбой с пандемией. Премьер-министр настроил против себя практически всех: СМИ, президента, партнеров по коалиции и, конечно, общественность”, – цитирует Сулика агентство Bloomberg.

Несмотря на шквал критики в свой адрес, Игор Матович заявил, что не намерен отправлять “Спутник V” обратно в Россию, как ему предложил производитель вакцины. “Спутник” не полетит в Россию, а будет спасать жизни в Словакии. По правде говоря, я никогда и не позволил бы вернуть (вакцину – Ред.). Никогда!” – написал премьер-министр на своей странице в Facebook.

На территории Словакии стремительно распространяется британский штамм коронавируса

Он добавил, что “крики” об “инструменте гибридной войны”, “геополитическом оружии России” и другой “всевозможный бред о зале позора” прекратился сразу же после того, как Москва предложила забрать вакцину обратно – без каких-либо санкций. Заверив, что Словакия остается “неотъемлемой частью ЕС”, Матович подчеркнул, что не может “отвергнуть охрану наших людей качественной вакциной только потому, что она изготовлена в России”. “Я не убийца”, – подытожил он.

На территории Словакии сейчас стремительно распространяется британский штамм коронавируса. В середине февраля он был выявлен в 71 проценте случаев положительных результатов тестов. Тогда же лидеры стран Вышеградской четверки, куда, помимо Словакии, входят также Польша, Венгрия и Чехия, обратились к Евросоюзу с просьбой обеспечить максимально широкий доступ к вакцинам от коронавируса, а также ускорить регистрацию в Европе других препаратов. В их числе назывался и “Спутник V”.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тогда заявил, что “нет западной или восточной вакцины, есть только эффективная и неэффективная”. Его поддержал и Игор Матович, отметивший, что “защита здоровья и человеческих жизней не может быть связана с геополитикой, вирус не выбирает между Западом и Востоком”.

Матович стал “общеевропейской проблемой”?

Тем не менее угроза распада правительственной коалиции в Словакии по-прежнему сохраняется. В случае выхода из нее одной из партий коалиция удержит парламентское большинство, но лишится его, если ее покинут две партии. Два оставшихся партнера по коалиции уже обратились за поддержкой к президенту страны Зузане Чапутовой – самому уважаемому политику в стране, известной своей благоразумностью и рассудительностью. Скорее всего, она попытается сыграть роль посредника между партнерами по коалиции.

Партия Матовича может обратиться за поддержкой к президенту Чапутовой, чтобы избежать развала коалиции

Однако полностью развал коалиции исключить нельзя: бывший политический активист, премьер-министр Матович своими неожиданными заявлениями и действиями настроил против себя большинство членов правительства. Не так давно Матович разместил в Facebook пост, в котором возложил на министра экономики Ричарда Сулика часть ответственности за убийство журналиста-расследователя Яна Куцияка – обвинение для многих настолько абсурдное, что против него выступил даже отец Куцияка.

Высказывания премьер-министра Словакии вызывают раздражение даже у его однопартийцев. Известный в прошлом словацкий теннисист, ныне депутат от партии Матовича Ян Крошлак опубликовал в Facebook пост, в котором раскритиковал “неуважительные, провокационные и порой инфантильные заявления” Матовича, его “оскорбительные нападки, действия в обход других и агрессивный стиль правления”. “Пора посмотреть в зеркало, господин премьер-министр. Я устал постоянно объясняться и защищать вольный стиль одного человека”, – подытожил Крошлак.

Многие наблюдатели в Словакии считают Матовича катастрофой для страны и угрозой для европейского единства. “Еще несколько дней назад Матович олицетворял собой словацкую проблему, – говорит публицист и писатель Михаил Хворецкий. – Однако покупка “Спутника V” превратила его в общеевропейскую проблему”.