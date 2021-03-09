 

«Роскосмос» займется вывозом мусора из Москвы

09.03.2021, 21:13, Разное
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Госкорпорация «Роскосмос» в ближайшее время запустит стартап по вывозу всех видов бытовых отходов.

Сначала проект запустят в российской столице, где проблема утилизации мусора стоит крайне остро, а затем создадут сеть предприятий по всей стране.

– Сергей Семенович Собянин обратился ко мне после неудачи с полигоном бытовых отходов в Шиесе. По его словам, на Земле очень трудно найти такое место для утилизации мусора, против которого не возражало бы местное население. И мы решили освоить новую целину. В космосе этого добра навалом. А поскольку космос бесконечен, то по сути это огромный и бездонный мусорный мешок. Туда можно напихать чего угодно и оно само там растворится. Вывоз мусора в космическое пространство это наш инновационный подход в борьбе с загрязнением Земли. По сути мы станем первопроходцами в этом деле и снова уделаем этих неудачников из НАСА. Пока они летают на Луну и Марс, мы решаем насущные проблемы человечества, — заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

Он также отметил, что у нового подхода есть неоспоримые преимущества. Мусор сортировать больше не придется, так как он отправляется не на переработку, а на утилизацию. А утилизация будет проходить сама собой, так как космические челноки с мусором будут пропадать в черных дырах или других галактиках, где заканчивается юрисдикция «Роскосмоса» вместе с его ответственностью за перевозку бытовых отходов.

Новое предприятие по утилизации мусора начнет работу в мае этого года. Первые космические мусоровозы запустят сразу после майских праздников. Строительство космодрома для их запуска полным походом идет в подмосковных Химках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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