Скандалы: Должники на мели

09.03.2021, 19:38, Разное

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Неустойки россиян по кредитам превысили 1,8 трлн. руб.: в 2019 г. на финансовые трудности ссылалось около 50% заемщиков, а в 2020 году эта цифра выросла до 75%

В 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50% должников, а в 2020 году эта цифра выросла уже до 75%. Большинство российских должников, допускающих просрочку по кредитам, делают это из-за финансовых трудностей — за прошедший год доля называющих такую причину подскочила до 75% с 50%, цитирует сообщение Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, телеграм-канал «Экономика».

По данным ассоциации, кредитные обязательства есть уже у 60% экономически активного населения России, при этом каждый 12-й экономически активный житель страны имеет просроченные платежи по ссудам.

«За прошлый год россияне поменяли свою позицию по поводу наличия и выполнения своих долговых обязательств. Если в 2019 году на финансовые трудности ссылалось около 50% должников, то в 2020 году ситуация полностью изменилась — порядка 75% должников не могут платить по кредитам по причине финансовых трудностей», — выяснили эксперты.

Между тем, долги россиян по кредитам, переданные на принудительное взыскание приставам, превысили в этом году 1,8 трлн рублей. Это следует из статистических данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за январь.

Всего в январе на исполнении судебных приставов находилось 8 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с физических лиц в пользу кредитных организаций на общую сумму 1,8 трлн рублей. Иными словами, 11% трудоспособного населения страны имеют задолженности, которые они не в состоянии погасить. Год назад таких документов было 5,8 млн, а долги граждан по ним превышали 1,6 трлн рублей.

Сейчас средняя сумма взыскиваемого долга перед банками составляет 225 тыс. рублей.

Только в январе этого года было возбуждено 555 тысяч новых исполнительных производств на общую сумму 73,4 млрд рублей.