Скандалы: Судебные истории журнала «Ералаш»

09.03.2021, 18:48, Разное

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Родственники Бориса Грачевского больше месяца безуспешно добиваются получения документов на киножурнал экс-партнёра Аркадия Григоряна, подозревая его в выводе активов

Детский юмористический киножурнал «Ералаш» может быть продан. Об этом «Октагону» рассказали наследники Бориса Грачевского, создателя популярного проекта. Семья умершего в январе 2021 года режиссёра уже больше месяца добивается получения документов на «Ералаш» от экс-партнёра, Аркадия Григоряна, чтобы справедливо разделить имущество. Но тот на контакт не идёт, чем даёт повод для подозрений в выводе активов.

Партнёр Грачевского не спешит делиться

На момент смерти 71-летний заслуженный деятель искусств России Борис Грачевский владел половиной ООО «Продюсерский центр “Ералаш”» и 49,99 процента ООО «Ералаш». Последнему принадлежит основное имущество киножурнала – товарные знаки и права на фильмы. По данным базы «Контур.Фокус», на конец 2019 года активы компании оценивались в 247,3 млн рублей, выручка составляла 106,1 млн рублей, чистая прибыль – 89,1 млн рублей. На балансе же продюсерского центра в 2019 году было 148,7 млн, выручка – 68,2 млн, чистая прибыль – 35,6 млн рублей.

Компаньоном режиссёра в этих фирмах был продюсер Аркадий Григорян. В феврале он признался, что ищет спонсоров для съёмок, а в начале прошлой недели пообещал не останавливать производство киножурнала.

По словам адвоката, партнёра АБ «Эдас» Евгения Бранецкого, представляющего интересы семьи Бориса Грачевского, Григорян по какой-то причине задерживает передачу бумаг наследникам и оставил без ответа несколько запросов о предоставлении документов на имущество компании, бухгалтерской отчётности, правовых оснований владения «Ералашем». Запросы направляли как вдова режиссёра Екатерина Белоцерковская, так и нотариус.

Родственники опасаются недобросовестных действий со стороны Григоряна, направленных на уменьшение стоимости активов фирм, вывод средств со счетов, продажу товарных знаков, заключение контрактов по нерыночным ценам и так далее.

– После смерти Грачевского все полагали, что Григорян отдаст «Ералаш» наследникам. Но продюсер делает вид, что собственник – он сам. Экс-партнёр может вывести активы, заключить невыгодные сделки. Нам же нужно оценить доли, чтобы справедливо их разделить между наследниками. Да, Григорян может назначить себя гендиректором. Он уже требует этого полушантажом от Екатерины: «Вы меня назначьте, а потом я документы отдам», – рассказал Евгений Бранецкий.

На детище Грачевского претендуют вдова, актриса Екатерина Белоцерковская, его сын и дочь от первого брака (бизнесмен Максим Грачевский и турагент Ксения Алеева-Грачевская), дочь от второго брака (Василиса Грачевская) и сын от третьего брака (Филипп Грачевский). Наследственное имущество должно быть пропорционально распределено между ними. Нотариус уже открыл наследственное дело по заявлению Екатерины Белоцерковской и бывшей супруги основателя киножурнала Анны Грачевской. Последняя выступает законным представителем дочери Василисы. Юридически они уже являются совладельцами продюсерского центра и ООО «Ералаш».

Семья Грачевского предложила потенциальному руководителю «Ералаша» разработать бизнес-план развития популярного детского проекта, но ответов нет, заявил Бранецкий. Корреспонденту «Октагона» также не удалось связаться с предпринимателем.

Тем не менее на официальном сайте киножурнала Григорян уже указан в качестве гендиректора. Неизвестно, была ли соблюдена необходимая корпоративная процедура назначения. Согласно ей владелец компании должен провести внеочередное общее собрание, уведомить участников, разослать повестку дня, предложить кандидатов. Однако профессиональные качества продюсера никто сомнению не подвергает.

– Я много лет проработала в «Ералаше» и знакома с Григоряном. Он хорошо справлялся со своими обязанностями. Ему доверяли, особых нареканий не было, – поделилась с изданием Анна Грачевская.

Киножурнал перебежал к Григоряну

Григорян – выпускник экономического факультета ВГИКа. В 1998 году он устроился в киножурнал, а параллельно с этим в качестве режиссёра и продюсера выпускал документальные и игровые фильмы. Также ему принадлежит кафе «КиноМикс», расположенное, как и «Ералаш», в здании на улице Сергея Эйзенштейна. Несмотря на скромные финансовые результаты (выручка предприятия в 2019 году составила 11,8 млн, прибыль – 57 тыс. рублей), закрывать точку общепита не планируют. В феврале Григорян искал нового управляющего кафе. Кроме того, бизнесмен руководит подмосковным дачным некоммерческим партнёрством «Управляющая компания НП “ЛПХ МИФИ”», является совладельцем предприятия по разработке программного обеспечения «Эргиус» и компании «СинеПро», занимающейся производством кинофильмов.

С создателем популярного киножурнала Григоряна познакомил старший сын Грачевского Максим – они вместе учились во ВГИКе. Вскоре бывший студент взял на себя все административные функции в юмористическом проекте. Но ситуация изменилась в 2008 году, когда у сына создателя «Ералаша» начались большие финансовые проблемы.

Максим Грачевский ещё в 1990-х годах занялся предпринимательской деятельностью, основав целый ряд компаний. В 2008 году он выступил поручителем по кредиту на 200 млн рублей под 15 процентов годовых, который Ростовский нефтемаслозавод взял в банке «Возрождение». Предприятие в условиях финансового кризиса 2008 года рассчитаться не смогло. В результате всё имущество компаний Грачевского-младшего было распродано. Сегодня он должен 1 млрд 85 млн рублей плюс около 76 млн рублей исполнительского сбора.

Параллельно Борис Грачевский, чтобы избежать взыскания активов, предположительно, по совету Григоряна, уменьшил свою долю в киножурнале до 49,9 процента.

Это случилось в 2014 году в результате присоединения к ООО «Ералаш» фирмы «Ералаш-Лэнд», в которой Григоряну принадлежало 99,7 процента уставного капитала. Причём на конец 2014 года на балансе первого предприятия было 115 млн рублей, а у второго в конце 2013 года – 5,3 млн рублей. Так помощник Грачевского фактически стал номинальным владельцем компании. В его руках оказалась более чем 50-процентная доля киножурнала, которую он обещал вернуть по первому требованию.

– Обычно при присоединении доля участника фирмы обменивается на часть компании, к которой она присоединилась. Причём пропорционально их рыночной стоимости. Насколько нам известно, оценка долей компании при реорганизации не проводилась. А доля в фирме, принадлежащей Григоряну, обменивалась на часть компании Грачевского непропорционально их стоимости. Даже если исходить из цифр, указанных в бухгалтерском балансе, Григоряну при обмене должны были отойти всего 4,8 процента ООО «Ералаш», – уверен Евгений Бранецкий.

В ходе сделки доля Грачевского уменьшилась со 100 до 49,99 процента. Это могло быть предусмотрено договором о присоединении, однако в случае распределения долей лицо, получившее долю, размер которой непропорционален её рыночной стоимости, должно компенсировать разницу другому участнику сделки. Например, денежными средствами. Было ли это сделано, неизвестно, говорит адвокат.

С той поры Григорян фактически контролировал киножурнал и даже имел возможность назначать руководителя проекта. Однако он продолжал проводить общие собрания, избирая Грачевского единоличным исполнительным органом, и действовал исключительно под его контролем как номинальный держатель доли. На взгляд Бранецкого, реорганизация проводилась без намерения создать правовые последствия и не была направлена на передачу контроля над бизнесом. Другими словами, речь идёт о мнимой сделке, проведённой с целью избежать рисков со стороны кредиторов.

Судьба «Ералаша» неизвестна

По словам Анны Грачевской, в будущем киножурнал должна возглавить масштабная фигура, имеющая непосредственное отношение к телевидению, творчеству. При этом никто из наследников не готов в полной мере управлять проектом.

– Мне бы хотелось сохранить целостность «Ералаша». Его судьба сегодня неизвестна. Мы не вполне понимаем, что сейчас происходит на предприятии. Надеюсь, наследники получат не пустышку, а продукт, который можно продолжать и развивать, – поделилась Анна Грачевская.

Эксперты считают, что в случае судебных разбирательств больше шансов на победу имеют наследники.

Сегодня империя, построенная Грачевским, зарабатывает не только на производстве фильмов. Режиссёр создал театр-школу, где готовят артистов. Киножурнал курирует детский оздоровительный лагерь «Горный Орлёнок» в Республике Алтай. А продюсерский центр занимается рекламными проектами и продажей прав на товарные знаки. Кроме того, в регионах по франшизе работают артистические школы для школьников.

Первые выпуски «Ералаша» сняты в 1974 году на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. Поначалу их показывали в кинотеатрах, а позже – на телевидении. Киножурнал стал культурным феноменом для трёх поколений в России и на постсоветском пространстве. Хотя проект в последние годы критиковали, он имеет 2,63 миллиона подписчиков в YouTube, почти 111 тысяч – в соцсети «ВКонтакте» и 19,2 тысячи – в Instagram.

Александр Колесников