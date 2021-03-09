Ленин подвинься, Второй заждался

09.03.2021, 18:15, Главное

Теги: Александр II, Архитектура, Бюджет, История, Ленин, Общество

Накануне выборов в Рыбинске вновь решили вернуться к вопросу сноса памятника Владимиру Ленину, установленному на Красной площади.

На этот раз инициатором стал местный архитектор Валерий Семенов, ранее заявлявший, что предыдущий монумент (императору Александру II) был затоплен большевиками в Волге.

– В юбилейный (950 – ryb.ru) для Рыбинска год очень важно, с каким багажом, да с каким товаром он соберется пойти в калашный ряд городов Золотого кольца России, – пишет инициатор главе города Денису Добрякову. – Разумеется, что и багаж и товар должны быть только превосходного качества. Исходя из этого посыла, для Рыбинска должно быть делом чести, долга и престижа воссоздание его первого городского памятника.

Это уже не первая попытку убрать скульптуру «вождя мирового пролетариата» из центра города.

В начале XXI века фонд «Возможно Все» выступил с инициативой восстановить историческую справедливость. В 2009 году идею стал активно лоббировать глава Рыбинска Юрий Ласточкин. Установить вновь изготовленную скульптуру хотели к 150-летию отмены крепостного права – в 2011 году.

Предполагалось, что Александра II поставят на Красной площади, а Владимира Ленина перенесут куда-нибудь ближе к «советским» районам города (в парк напротив ПАО «ОДК-Сатурн»).

В августе 2010 года в администрации Рыбинска были организованны публичные слушания по вопросу переноса памятника Владимиру Ленину и установке скульптуры Александру II. Однако заурядное мероприятие закончилось скандалом. На слушания пришли те, кого там собственно и не ждали – активисты КПРФ. Результат голосования – 124 «Против» переноса, 99 «За» и 27 «Воздержались».

Однако, при обсуждении бюджета на 2011 год, представители администрации сообщили, что на перенос памятника Владимиру Ленину будет выделено 10 млн рублей (позднее сумму снизили до 5 млн – при этом никакой сметной документации представлено не было), а восстановление скульптуры Александра II (24 млн) профинансируется за счет «внебюджетных источников».

Тем временем, за изготовление «новодела» взялся скульптор Альберт Чаркин (и даже сделал полномасштабную гипсовую модель). Но финансирования так и не случилось…

В 2017 году, когда работы по реконструкции Красной площади находились на завершающем этапе, первый заместитель главы Дмитрий Рудаков так сказал о памятнике Владимиру Ленину:

– Вождь мирового пролетариата жил и работал на рубеже веков, он вполне корректно вписывается в созданную историческую обстановку.

Тем не менее, вопрос «Восстановление памятника Александру II на Красной площади» будет рассмотрен 11 марта на заседании комиссии по вопросам установки, содержания, демонтажа произведений монументального искусства.