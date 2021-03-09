Ленин подвинься, Второй заждался
09.03.2021, 18:15, Главное
Теги: Александр II, Архитектура, Бюджет, История, Ленин, Общество
Накануне выборов в Рыбинске вновь решили вернуться к вопросу сноса памятника Владимиру Ленину, установленному на Красной площади.
На этот раз инициатором стал местный архитектор Валерий Семенов, ранее заявлявший, что предыдущий монумент (императору Александру II) был затоплен большевиками в Волге.
– В юбилейный (950 – ryb.ru) для Рыбинска год очень важно, с каким багажом, да с каким товаром он соберется пойти в калашный ряд городов Золотого кольца России, – пишет инициатор главе города Денису Добрякову. – Разумеется, что и багаж и товар должны быть только превосходного качества. Исходя из этого посыла, для Рыбинска должно быть делом чести, долга и престижа воссоздание его первого городского памятника.
Это уже не первая попытку убрать скульптуру «вождя мирового пролетариата» из центра города.
В начале XXI века фонд «Возможно Все» выступил с инициативой восстановить историческую справедливость. В 2009 году идею стал активно лоббировать глава Рыбинска Юрий Ласточкин. Установить вновь изготовленную скульптуру хотели к 150-летию отмены крепостного права – в 2011 году.
Предполагалось, что Александра II поставят на Красной площади, а Владимира Ленина перенесут куда-нибудь ближе к «советским» районам города (в парк напротив ПАО «ОДК-Сатурн»).
В августе 2010 года в администрации Рыбинска были организованны публичные слушания по вопросу переноса памятника Владимиру Ленину и установке скульптуры Александру II. Однако заурядное мероприятие закончилось скандалом. На слушания пришли те, кого там собственно и не ждали – активисты КПРФ. Результат голосования – 124 «Против» переноса, 99 «За» и 27 «Воздержались».
Однако, при обсуждении бюджета на 2011 год, представители администрации сообщили, что на перенос памятника Владимиру Ленину будет выделено 10 млн рублей (позднее сумму снизили до 5 млн – при этом никакой сметной документации представлено не было), а восстановление скульптуры Александра II (24 млн) профинансируется за счет «внебюджетных источников».
Тем временем, за изготовление «новодела» взялся скульптор Альберт Чаркин (и даже сделал полномасштабную гипсовую модель). Но финансирования так и не случилось…
В 2017 году, когда работы по реконструкции Красной площади находились на завершающем этапе, первый заместитель главы Дмитрий Рудаков так сказал о памятнике Владимиру Ленину:
– Вождь мирового пролетариата жил и работал на рубеже веков, он вполне корректно вписывается в созданную историческую обстановку.
Тем не менее, вопрос «Восстановление памятника Александру II на Красной площади» будет рассмотрен 11 марта на заседании комиссии по вопросам установки, содержания, демонтажа произведений монументального искусства.
При этом, источник финансирования изготовления и установки монумента Александру II до сих пор отсутствует. Альтернативные варианты замены памятника рассматриваться не будут.
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